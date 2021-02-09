 ألمانيا.. إدانة موظف سابق بتهمة التجسس لصالح المخابرات المصرية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.03.2021

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ألمانيا.. إدانة موظف سابق بتهمة التجسس لصالح المخابرات المصرية

محكمة ألمانية تدين موظفا سابقا في المكتب الصحفي التابع للحكومة الألمانية بتهمة التجسس لصالح المخابرات المصرية، وتقضي بسجنه 21 شهراً مع إيقاف التنفيذ.

السجن مع إيقاف التنفيذ بحق موظف عمل لصالح المخابرات المصرية

السجن مع إيقاف التنفيذ بحق موظف عمل لصالح المخابرات المصرية

دانت محكمة العاصمة برلين موظفا سابقا في المكتب الصحفي التابع للحكومة الألمانية وقضت بسجنه عاما وتسعة أشهر مع وقف التنفيذ بعد إدانته بالعمالة لجهاز استخباراتي، وفق تصريحات للمتحدثة باسم المحكمة أدلت بها صباح الأربعاء (10 مارس/ آذار 2021).

وأوضح المصدر أنه تمّ النطق بالحكم ضد المتهم المعترف (66 عاما)، الأسبوع الماضي عقب تفاهم كافة الأطراف المشاركة في القضية.

مختارات

قال المدعي العام الألماني إن اتهامات بالتجسس وُجهت إلى ألماني مصري المولد عمل في المكتب الصحفي للحكومة الألمانية وجمع معلومات لصالح المخابرات العامة المصرية.

هاجم المغرب منظمة أمنستي بقوة، في المقابل لم تتراجع هذه الأخيرة عن اتهاماتها للرباط. DW عربية تواصلت مع المنظمة ومع السلطات حول قضية بدأت بتقرير ربط المغرب بشركة إسرائيلية تبيع تكنولوجيا للتجسس. التفاصيل في هذا التقرير.

أعلن الادعاء العام الاتحادي بألمانيا رفع دعوى ضد مواطن ألماني يشتبه أنه نقل معلومات عن مخططات مبنى البرلمان الألماني (بوندستاغ) للاستخبارات الروسية. ما ملابسات القضية وخلفياتها؟

ويأتي الحكم متوافقا مع مطلب الادعاء العام. وقالت المتحدثة باسم المحكمة إن الدفاع طالب بـ"حكم معتدل". ويمكن الطعن في الحكم.

وبحسب بيانات الادعاء العام، فإن المتهم - وهو مواطن ألماني من أصل مصري - كان يعمل في خدمة الزوار بمكتب الصحافة والإعلام التابع للحكومة الألمانية الاتحادية منذ عام 1999، ومنذ تموز/يوليو 2010 على أقصى تقدير، يُشتبه في أنه دعم موظفين في جهاز المخابرات العامة المصرية في الحصول على معلومات. وبحسب ما توصل إليه المحققون، لم يكن متاحا للرجل الوصول إلى معلومات حكومية سرّية.

ومن بين أمور أخرى، يُشتبه في أن المتهم كان يقدم ملاحظات إعلامية عامة حول السياسة الداخلية والخارجية الألمانية وحول الأخبار المتعلقة بمصر في الإعلام الألماني لمختلف موظفي المخابرات العاملين في السفارة المصرية.

بالإضافة إلى ذلك، يُشتبه في أنه حاول دون جدوى الظفر بمترجم يعمل في مكتب اللغات بالبرلمان الألماني كمصدر له. وبحسب بيانات الادعاء العام، شعر الرجل "بالارتياب من اللقاءات المنظمة مع أعضاء من السفارة المصرية ورفض عقد اجتماعات أخرى".

ووفقا لبيانات الادعاء العام، كان المتهم في السنوات الثلاثة الأخيرة من عمله في المكتب الصحفي الاتحادي على اتصال دائم مع رجل معتمد كمستشار في السفارة المصرية في برلين، والذي يُشتبه في أنه كان موظفا لدى المخابرات العامة المصرية. وكان يتم التواصل جزئيا بطريقة "تآمرية".

وقال محقق كشاهد أول في القضية إنه لم يتم العثور على منح مالية من نطاق السفارة المصرية لدى المتهم. وبحسب مكتب المدعي العام الاتحادي، يُشتبه في أن المتهم المتقاعد حاليا قد تلقى وعودا بمعاملة تفضيلية لنفسه ولأفراد أسرته من قبل السلطات المصرية.

و.ب/ع.ش (د ب أ)

  • Berlin Kanzleramt Flüchtlingsgipfel PK (picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

    عملاء تغلغلوا في مواقع حساسة ـ أشهر فضائح التجسس في ألمانيا

    جاسوس مصري في المكتب الاعلامي للمستشارة ميركل!

    أحدث تقرير لـ"هيئة حماية الدستور" (الاستخبارات الداخلية الألمانية) يكشف وفق صحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار، أنه في ديسمبر/ كانون الأول 2019 قامت الشرطة الجنائية الاتحادية بإجراءات تنفيذية نيابة عن المدعي العام ضد موظف في المكتب الإعلامي للحكومة الألمانية، الذي يقوده شتيفن زايبرت، المتحدث باسم المستشارة ميركل، قيل إنه عمل في جهاز استخبارات مصري لسنوات. والتحقيقات مستمرة حول هذا الملف.

  • في براثن إطلاعات الإيرانية

    عملاء تغلغلوا في مواقع حساسة ـ أشهر فضائح التجسس في ألمانيا

    في براثن "إطلاعات" الإيرانية

    عمل الألماني ـ الأفغاني عبدول إس (51 عاماً) موظفاً مدنياً ومستشاراً للجيش الألماني في الشؤون الأفغانية. وحسب قرار الاتهام فقد ارتكب "خيانة في قضية تتسم بخطورة وانتهاك للأسرار المهنية في 18 حالة". وأفاد جهاز الاستخبارات الداخلية لألماني أن إيران واحدة من أنشط الدول في مجال التجسس في البلاد، إلى جانب روسيا والصين. في التسعينات صفت طهران أربعة معارضين في برلين. (يسار الصورة محامي المتهم أولريش سومر).

  • في خدمة شتازي

    عملاء تغلغلوا في مواقع حساسة ـ أشهر فضائح التجسس في ألمانيا

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    اخترق غونتر غولام (على يسار الصورة) النظام السياسي في ألمانيا الغربية لصالح جهاز الاستخبارات الألمانية الشرقية "شتازي". وكان من المقربين للمستشار الألماني السابق فيلي برانت (على يمين الصورة)، الذي استقال من منصبه 1974 بعد افتضاح أمر مساعده.

  • تجسس لسبعة أجهزة مخابرات

    عملاء تغلغلوا في مواقع حساسة ـ أشهر فضائح التجسس في ألمانيا

    عمل مزدوج لسبعة أجهزة مخابرات

    الموظف في جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني، هاينز فيلفي، عمل لصالح سبعة أجهزة مخابرات، على رأسها المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) والبريطانية والسوفياتية (كي جي بي). انكشف أمره عام 1961.

  • مصيدة الابتزاز

    عملاء تغلغلوا في مواقع حساسة ـ أشهر فضائح التجسس في ألمانيا

    مصيدة الابتزاز

    عمل الألماني ألفرد فرينتزل جاسوساً لصالح المخابرات في تشيكوسلوفاكيا السابقة. لم يقدم ألفرد، الذي كان سياسياً في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، على فعلته بدوافع ايدلوجية، وإنما على خلفية الابتزاز: كانت المخابرات التشيكوسلوفاكية تملك دليلاً على تهريب ألفرد في شبابه للكوكائين. في عام 1960 افتضح أمره وتم اعتقاله، وفي السجن حصل على جنسية تشيكوسلوفاكيا وعلى عفو رئاسي ليبعد إلى تشيكوسلوفاكيا.

  • إدوارد سنودن

    عملاء تغلغلوا في مواقع حساسة ـ أشهر فضائح التجسس في ألمانيا

    إدوارد سنودن

    قبل خمس سنوات أصابت بعض شظايا فضيحة "وكالة الأمن القومي الأمريكية" ألمانيا. كشف الموظف السابق في الجهاز إدوارد سنودن عن الأنشطة التجسسية لواشنطن ولندن. أهداف ألمانية وأوروبية جرى اختراقها، ولكن حتى اليوم يدور الجدل حول حجم ذلك الاختراق وفيما إذا كان ذلك يتم بشكل منهجي أم لا. وقد لجأ سنودن إلى روسيا حيث تم تجديد إقامته حتى 2020.

  • جاسوس صغير

    عملاء تغلغلوا في مواقع حساسة ـ أشهر فضائح التجسس في ألمانيا

    جاسوس "صغير"

    تسريبات إدوارد سنودن قادت لكشف أمر ماركوس رايشل. في 2016، حكم على ماركوس رجل الاستخبارات الألمانية السابق، بالسجن ثماني سنوات بتهمة "الخيانة العظمى" بعد اعترافه بالتعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) وروسيا. أطلقت عليه صحيفة ألمانيا لقب "الجاسوس الصغير"، على خلفية أن عملياته لم تكن بتلك الخطورة مقارنة بغيره.

  • تجسس لصالح الهند

    عملاء تغلغلوا في مواقع حساسة ـ أشهر فضائح التجسس في ألمانيا

    تجسس لصالح الهند

    في الوقت الحالي تجري في ألمانيا محاكمة زوجين من الهند بتهمة جمع معلومات عن معارضين من السيخ والحركة المعارضة للهند من إقليم كشمير في لإقليم كشمير. حسب المعلومات المتوفرة، تلقى الزوجان 7200 يورو مكافأة على خدماتهما. وفي حال إدانة الزوجين قد يصل الحكم بحقهما إلى السجن حتى خمس سنوات. إعداد: ليزا هينل/خ.س


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