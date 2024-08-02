ألمانيا: إدانة شاب بتهمة التخطيط لهجوم على سوق عيد ميلاد

أدانت محكمة في ولاية براندبورغ الواقعة بجوار العاصمة برلين بالسجن أربع سنوات على فتى يبلغ من العمر 17 عاما، بتهمة التخطيط لهجوم على سوق عيد ميلاد (كريسماس).

قال متحدث باسم محكمة ألمانية، الجمعة (الثاني من آب/أغسطس 2024)، إن شاباً (17 عاماً) يقيم في شمالي ألمانيا صدر عليه حكم بالسجن لمدة أربع سنوات في منشأة احتجاز للأحداث لدوره في هجوم مخطط على سوق لعيد الميلاد، الكريسماس.

وأعلن المتحدث باسم محكمة نيوروبين الجزائية بولاية براندبورغ الألمانية أن الشاب أدين بالتآمر لارتكاب جريمة قتل.

وأوضح المتحدث أن اتهامات مكتب المدعي العام تأكدت بشكل أساسي في جلسة الاستماع الرئيسية المغلقة.

وتحول المتهم، وهو شيشاني، إلى التطرف بصورة متزايدة واتفق مع شريك يبلغ من العمر 15 عاماً على شراء شاحنة واستخدامها لقتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص في سوق الكريسماس في ليفركوزن-أوبلادن في غربي ألمانيا.

وكانت المحكمة الجزائية بكولن (كولونيا) قد حكمت في السابق على الشريك الأصغر سناً بالسجن لمدة أربع سنوات لدوره في الهجوم المخطط له.

خ.س/ف.ي (د ب أ)