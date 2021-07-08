ألمانيا.. إدانة أرملة "داعشي" بـ"استرقاق" سيدتين إيزيديتين

قضت محكمة ألمانية اليوم الخميس (22 يوليو/ تموز 2021) بالسجن لمدة أربعة أعوام على أرملة إرهابي تابع لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في محاكمة بتهمة "استرقاق" سيدتين إيزيديتين.

واقتنعت المحكمة الإقليمية العليا في هامبورغ بأن المتهمة "أميمة أ." (37 عاما) وهي أرملة الإرهابي الذي كان مغني راب أيضا، دنيس كاسبرت، قامت بالمساعدة على ارتكاب جريمة ضد الإنسانية في شكل الاسترقاق، وذلك بموجب القانون الجنائي الدولي.

وأقرت المدعى عليها، وهي ألمانية-تونسية ولدت في هامبورغ، في مستهل المحاكمة بأن "إيزيدييات مستعبدات" قمن بتنظيف شقتها في مدينة الرقة بسوريا في عام 2016. ولكنها نأت بنفسها عن تنظيم "داعش" وأعربت عن أسفها عن "تصرفها الخاطئ".

وقد قضت محكمة ألمانية قبل أيام بسجن عائدة من سوريا لمدة ثلاثة أعوام وأربعة أشهر في برلين، بعد ملاحقتها بالانتماء لـ"داعش".

وبحسب البيانات، سافرت المرأة (31 عاما) مع ابنتها البالغة من العمر ثلاث سنوات من برلين إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم "داعش" في كانون الأول/ديسمبر 2014.

وأشارت تقديرات جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني (بي إن دي) إلى أن الخطر الذي يمثله تنظيما القاعدة "وداعش" لم يتراجع، حتى بعد مضي ما يقرب من 20 عاما على هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر في الولايات المتحدة.

إ.ع/أ.ح (د ب أ)