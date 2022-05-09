 ألمانيا - إحباط هجوم على مدرسة دبره تلميذ معاد للمسلمين والسامية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.05.2022

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ألمانيا - إحباط هجوم على مدرسة دبره تلميذ معاد للمسلمين والسامية

بدأت السلطات الألمانية التحقيق مع تلميذ بإحدى المدارس الثانوية بعد أن اكتشفت في منزله أسلحة ومواد لصنع قنابل ومواد دعائية ضد المسلمين واليهود. وتعتقد الشرطة أن الشاب مضطرب نفسياً وأنه كان يعتزم التحرك بمفرده.

سيارات للشرطة بجوار مدرسة كان يعتقد أن الشاب سينفذ بها تفجيرات (12/5/2022)

تقول الشرطة إن الشاب مضطرب نفسياً وأنه كان يخطط لهجمات تستهدف مسلمين وسود

أعلن الادعاء العام بمدينة دوسلدورف بغرب ألمانيا اليوم الخميس (12 مايو/ أيار 2022) أنه تم بدء إجراء تحقيقات ضد تلميذ على خلفية الاشتباه في إعداده لجريمة تعرض أمن البلاد للخطر.

مختارات

كشفت الوكالة الاتحادية الألمانية لمكافحة الجريمة عن ارتفاع في عدد المتطرفين اليمينيين المصنفين ضمن فئة "الخطرين"، وهم الأشخاص الذين يمكنهم ارتكاب جرائم عنف خطيرة ذات دافع سياسي تصل إلى حد شن هجمات إرهابية.

وقال متحدث باسم الادعاء وآخر باسم وزارة الداخلية المحلية بولاية شمال الراين-فيستفاليا اليوم إن الادعاء العام المعني بقضايا الإرهاب في دوسلدورف تولى التحقيقات في القضية التي وصفت بأنها "هجوم إرهابي نازي مشتبه به".

واقتحمت الشرطة في مدينة إيسن غرفة المراهق ليلاً، واحتجزته واكتشفت 16 "قنبلة أنبوبية"، وبندقية محلية الصنع، كما عثرت على صليب معقوف في غرفتة الشاب فضلاً عن مواد معادية للسامية ومعادية للمسلمين والسود، بحسب ما ذكر موقع فوكوس الألماني. كما عُلم من المحققين أن التلميذ كان يخطط لشن هجوم على مدرسة دون بوسكو الثانوية (بها 800 تلميذ)، التي التحق بها، اليوم أو غدًا الجمعة، يضيف فوكوس.

وتعتقد الشرطة أن الشاب كان يتصرف بشكل منفرد. وكتبت الشرطة على "تويتر" اليوم الخميس: "يمكننا التأكيد أن المشتبه به هو تلميذ ألماني - 16 عاماً - بمدرسة دون-بوسكو الثانوية". 

 

وذكر مصور صحفي تابع للوكالة الألمانية أن الشرطة ضبطت حربة وأسلحة بيضاء بالمسكن، موضحاً أن أفراد الشرطة حملوا الأسلحة وعدة صناديق إلى شاحنة.

وذكرت الشرطة أنها أبلغت بواسطة مراهق آخر بأن الشاب المشتبه به "يريد وضع قنابل في مدرسته"، التي تقع على بعد 800 متر من منزله، ما جعلها تتخذ قراراً بإغلاق المدرسة، وكذلك مؤسسة تعليمية أخرى حيث أجرى المحققون عمليات تفتيش دقيقة استعانت فيها بالكلاب البوليسية المدربة للتأكد من عدم وجود أي قنابل في الموقع.

وأفاد موقع فوكوس الألماني أن والدي الشاب كانا في صدمة شديدة جراء المفاجأة، وأنهما على ما يبدو ، لم يكن لديهما أي فكرة عن خطط ابنهم الإرهابية.

وسيتولى مكتب المدعي العام في دوسلدورف ، المسؤول عن قضايا حماية الدولة ، القضية. 

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حياء ذكرى المحرقة في ظل تحذيرات من تنامي معاداة السامية

"يعاني من مشاكل نفسية"

وقال هربرت رويل وزير الداخلية المحلي لولاية شمال الراين فيستفاليا، إن بعض القنابل الأنبوبية التي عُثر عليها كانت تحتوي على مسامير، لكن الضباط لم يعثروا على أي صواعق، وأكد أن المواد كانت صالحة بالفعل لكنها لم تكن جاهزة بعد لصنع القنابل، وأضاف أن هناك "مؤشرات تشير إلى أن الشاب يعاني من مشاكل نفسية خطيرة وأفكار انتحارية".

وتابع المسؤول الأمني أن المواد التي تم العثور عليها حتى الآن في غرفة المشتبه به تتضمن كتاباته الخاصة التي شكلت "دعوة للحصول على مساعدة عاجلة من قبل شاب يائس".

ويعتقد أن التلميذ المشتبه به كان يخطط لاستهداف مدرسته الحالية أو مدرسته الأخرى التي درس فيها سابقًا. ما جعل الشرطة الألمانية في مدينة إيسن تقوم بتفتيش مدرستين على خلفية الاشتباه في احتمالية وجود متفجرات بهما.

وقالت المتحدثة: "لحسن الحظ لم يحدث شيء بالمدرستين. وتجري تحقيقات حالياً"، موضحة أن التلميذ المشتبه به مقيد بمدرسة دون-بوسكو، وكان قبل ذلك في المدرسة الأخرى التي خضعت للتفتيش أيضاً اليوم.

من جانبه، قال نائب رئيس وزراء الولاية يوآخيم ستامب: "كل الديمقراطيين لديهم مهمة مشتركة لمحاربة العنصرية والوحشية والكراهية" ، وشكر الشرطة على جهدها لـ "منع هجوم إرهابي نازي مشتبه به".

يذكر أن ألمانيا شهدت العديد من الاعتداءات من جانب اليمين المتطرف في السنوات الأخيرة، ما أثار اتهامات للحكومة بالتقصير وعدم فعل ما يكفي للقضاء على عنف النازيين الجدد.

ع.ح./ص.ش. (ا ف ب ، د ب ا)

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  • Deutschland Mölln Anschläge 1992 (AP)

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  • NSU Rechtsrakdikale Rechtsterrorismus Uwe Böhnhardt Ralf Wohlleben (privat/dapd)

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  • ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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  • Porträtfotos der zehn Neonazi-Mordopfer, Gedenkveranstaltung (picture-alliance/dpa)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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  • Leipzig Moscheegelände Schweineköpfe (picture-alliance/dpa)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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  • Symbolbild Rechte Gewalt hat zugenommen (picture-alliance/dpa/M. Balk)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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  • Rechte Proteste gegen das Flüchtlingslager in Freital (picture-alliance/AP Photo/J. Meyer)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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  • Rechtsextremismus Deutschland Symbolbild (picture-alliance/dpa/J. Schlueter)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    المشاعل من شعارات اليمين المتطرف

    عناصر من اليمين المتطرف يستعرضون قوتهم في مدينة ماغديبورغ في 16 يناير 2015، وذلك في مناسبة لاحياء ذكرى قيام الحرب العالمية الثانية. وتسجل مدن شرق المانيا على وجه الخصوص ارتفاعا متسارعا في عدد الموالين لحركات اليمين المتطرف والنازيين الجدد.

  • Düsseldorf Prozess Attentat auf Kölner OB-Spitzenkandidatin Henriette Reker (picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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    صورة من عام 2016، لعنصر من اليمين المتطرف ألقي القبض عليه بعد مهاجمته المرشحة لمنصب عمدة كولونيا هنريتا ريكر قبل يوم من انتخابها. الصورة تظهر المتهم وهو يدخل صالة المحكمة في دوسلدورف في 29 نيسان 2016.

  • Chemnitz jüdisches Restaurant Schalom (Getty Images/AFP/J. MacDougall)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    اليهود مازالوا هدفاً للنازيين الجدد

    أوفه أوتسي اوبالا صاحب المطعم اليهودي في مدينة كيمنيتس، يصف للصحفيين ما جرى في هجوم نفذته مجموعة من المقنعين المعادين لليهود والسامية، ويكشف عن اصابته في كتفه بحجر رماه به المهاجمون المقنعون في (27 آب / اغسطس 2018).

  • Bildergalerie Jahresrückblick 2018 (Reuters/G. Nakamura)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    الصليب المعقوف ما زال شعارهم

    محموعة من النازيين الجدد يرفعون الصليب المعقوف وقد توهج فيه اللهيب في نيسان/ ابريل 2018. الصورة من طقوس خاصة جرت في منطقة لم يعلن عنها تمجيدا للحزب النازي.

  • Deutschland Trauerfeier für getöteten Regierungspräsidenten Lübcke (picture-alliance/dpa/S. Pförtner)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    اغتيال فالتر لوبكه

    في الثاني من يونيو/ حزيران 2019 عُثِرَ على جثة فالتر لوبكه، رئيس المجلس المحلي لبلدية مدينة كاسل، في شرفة منزله مقتولا برصاصة في رأسه. ووجه الادعاء العام تهمة قتل لوبكه، لشتيفان إي. وداعمه المشتبه به ماركوس إتش.، وشتيفان معروف في السابق بأنه من النازيين الجدد. وكان لوبكه المتنمتي لحزب المستشارة ميركل من مؤيدي قضايا اللاجئين.

  • Nach Angriff in Halle/Saale - Kundgebung (picture-alliance/dpa/H. Schmidt)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    معبد يهودي كهدف ليميني متطرف

    سكان مدينة هاله الألمانية (شرق) يرفعون شعار:"سكان هاله ضد اليمين - الاتحاد من أجل الشجاعة الأخلاقية"، احتجاجا على جريمة وقعت في مدينتهم في 09.10.2019 عندما كان 52 شخصا يحتفلون بيوم الغفران داخل المعبد اليهودي بالمدينة، وحاول شتيفان ب. وهو شاب يميني متطرف (28 عاما) اقتحام المعبد، ولكنه فشل فأطلق النار على امرأة وشاب وجدهما في طريقه وقتلهما. وكان يعتقد أن "المرأة مسلمة" وفق تصريحه أمام المحكمة.

  • Deutschland Hanau | Schießerei & Tote, Angriff auf Shisha-Bars (Getty Images/AFP/T. Lohnes)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    هجمات بمدينة هاناو على مقاهي الشيشه

    شهدت مدينة هاناو بولاية هسن مقتل 9 أشخاص في موقعين مختلفين ليلة 19 شباط/ فبراير 2020، ثم عثرت الشرطة بعد الجريمة بساعات على جثة المشتبه بأنه مطلق النار على الأشخاص التسعة وعلى على جثة والدته في مسكنه. إعداد م.أ.م / م.س

    الكاتب: ملهم الملائكة


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