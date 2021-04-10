 ألمانيا.. إجلاء آلاف الأشخاص بعد العثور على قنبلة تزن نصف طن | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.04.2021

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أخبار

ألمانيا.. إجلاء آلاف الأشخاص بعد العثور على قنبلة تزن نصف طن

عثرت السلطات الألمانية مجددا على مخلفات خطيرة من الحرب العالمية الثانية، وهذه المرة على قنبلة تزن نصف طن، ما أدى إلى إجلاء 3 آلاف شخص.

الشرطة في مانهايم

قوات من الشرطة تقوم بتأمين المكان

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الخميس عن العثور على قنبلة تزن 500 كيلوغرام أثناء أعمال بناء في ساحة ثكنة أمريكية سابقة في مدينة مانهايم غربي ألمانيا.

وذكرت الشرطة أن من المنتظر إبطال مفعول القنبلة اليوم مشيرة إلى أنه لهذا الغرض سيتعين إجلاء نحو 3000 شخص من مساكنهم الواقعة في محيط دائرة بنصف قطر بنحو 500 حول مكان العثور على القنبلة.

مختارات

في الوقت الذي يزداد فيه فضول الأطفال للتعرف على أشياء جديدة، عثر طفل ألماني على قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية وجلبها معه إلى الحضانة.

بعد العثور على قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية في مدينة فرانكفورت الألمانية، تم إبطال مفعولها خلال ساعة بعد أن تم إجلاء نحو ألفي شخص من المنطقة. ويذكر بأنها القنبلة الثالثة التي يعثر عليها في غضون شهر.

بعد تقييد حركة بعض القطارات بسبب العثور على قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية، عادت الحياة إلى طبيعتها مجددا بعد إبطال مفعول القنبلة في مدينة كولونيا الألمانية. وأكد مسؤول بالمدينة أنه لم يعد هناك أي خطر صادر من القنبلة.

وأوضحت الشرطة أنها بدأت بإخلاء مدرسة مجاورة لمكان العثور على القنبلة كان بها 25 تلميذا. وبدأت قوة من الشرطة تضم 150 فردا بعد ظهر اليوم في أعمال الإجلاء.

وتعثر السلطات من حين لآخر على مخلفات خطيرة تعود للحرب العالمية الثانية، من آخرها العثور على قنبلة في مدينة كولونيا بداية عام 2020 ما أدى إلى إجلاء ما يقارب 10 آلاف شخص.

وكانت واشنطن تملك عدة قواعد عسكرية في ألمانيا، لكن عددا منها تمّ إغلاقها منذ مدة، فيما حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقليص عدد الجنود الأمريكيين في ألمانيا، غير أنه لم ينجح في ذلك، بعد تعليق خلفه جو بايدن للقرار.

ولا تزال تحتفظ ببعض القواعد منها قاعدة جوية كبيرة في رامشتاين. وجلّ القواعد توجد ضمن الخارطة الدفاعية لحلف الناتو في أوروبا. وتتمركز القوات الأمريكية في ألمانيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وتراجع عددها من 200 ألف في عام 1990 إلى 34500 حالياً. 

إ.ع/ ع.ش ( د ب أ)

  • Schwarzweiß-Foto zeigt die zerstörte Stadtmitte Berlin 1945 (Robert Capa Archive/ICP)

    في صور.. أهوال الحرب العالمية الثانية ودمارها بعدسة روبرت كابا

    وسط برلين التي دمرتها الحرب

    منظر من بوابة براندنبورغ المطلة على شارع "تحت ظلال الزيزفون" الذي تعرض لقصف عنيف من قوات الحلفاء. عاد روبرت كابا (1913- 1954)، أشهر مصور حربي في ذلك الوقت، إلى برلين المحررة في صيف 1945، حيث بدأ عمله كفني في معمل التصوير في شتاء 1931/32 قبل الحرب العالمية الثانية.

  • Ein Foto zeigt das jüdische Neujahrsfest in einer Synagoge in Berlin-Kreuzberg (Robert Capa Archive/ICP)

    في صور.. أهوال الحرب العالمية الثانية ودمارها بعدسة روبرت كابا

    احتفالات برأس السنة اليهودية بعد الحرب

    روبرت كابا، واسم ميلاده إندري فريدمان، اتخذ اسماً مستعاراً أثناء وجوده في منفاه الباريسي. وباعتباره يهودياً، اضطر إلى مغادرة مسقط رأسه في العاصمة بودابست قبل الحرب، وبعد ذلك بوقت قصير هجر برلين أيضاً. في 9 أيلول/ سبتمبر 1945، قام كابا بتكليف من مجلة "الحياة" الأمريكية، بتصوير أول احتفال برأس السنة اليهودية بعد الحرب الدامية، في الكنيس اليهودي بمنطقة فرينكلوفر البرلينية..

  • Blick auf die Straße mit Leuten aus dem Café Kranzler in Berlin (Robert Capa)

    في صور.. أهوال الحرب العالمية الثانية ودمارها بعدسة روبرت كابا

    لعبة الظل والضوء من نافذة برلينية

    في آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر 1945، زار كابا العاصمة برلين مرتين لالتقاط صور لـلمجلة الأمريكية والتقط أكثر من 600 صورة للمدينة وللناس وحياتهم تحت الأنقاض. كما قام بتصوير "مطعم وحلويات كرانسلر" في منطقة كورفورستيندام. وهذه اللقطات هي وليدة جولاته الفوتوغرافية في المدينة المدمرة آنذاك. ويستمر المعرض حتى نهاية نيسان/ أبريل 2021.

  • In einem Tanzcafé unterhalten sich Soldaten mit Berlinerinnen (Robert Capa Archive/ICP)

    في صور.. أهوال الحرب العالمية الثانية ودمارها بعدسة روبرت كابا

    حفل راقص لجنود الحلفاء في مقهى برليني

    رافق كابا القوات الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية كمصور صحفي في المعارك بشمال إفريقيا وإيطاليا والنورماندي وفي الكثير من مناطق فرنسا. كما كان على علاقة بقطعات قوات الحلفاء الأربع المنتصرة. تظهر الصورة حفلاً يضم جنوداً من قوات الحلفاء في مقهى فيمينا بحي شونه بيرغ البرليني.

  • Fotografie aus Life Magazin vom Berliner Schwarzmarkt 1945 (© Robert Capa Archive at the International Center of Photography, New York)

    في صور.. أهوال الحرب العالمية الثانية ودمارها بعدسة روبرت كابا

    سوق سوداء في برلين

    بعد انتهاء الحرب ظهرت أيضاً سوق سوداء غير قانونية في العاصمة برلين، حيث باع الألمان المقتنيات الثمينة لمحلات البقالة. ولم يُسمح لجنود الحلفاء ببيع ممتلكات الجيش لكن سُمح لهم ببيع مقتنياتهم الشخصية كساعات اليد. وثق كابا تاريخ هذه السوق الرائحة آنذاك في صيف 1945.

  • Porträtfoto von Robert Capa im Alter von 40 Jahren (Imago/United Archives International)

    في صور.. أهوال الحرب العالمية الثانية ودمارها بعدسة روبرت كابا

    النهاية في حرب أخرى

    بعد الحرب العالمية الثانية عاش روبرت كابا في الولايات المتحدة وأسس وكالة ماغنوم للتصوير، التي ما تزال مشهورة حتى اليوم. خلال الحرب الهندوصينية الفرنسية (1946-1954) عمل كابا من جديد مصوراً حربياً. في 25 أيار/ مايو 1954 أُصيب بجروح بليغة بانفجار لغم قاتل، ليتوفى عن عمر يناهز الأربعين. ويقال إنه لفظ أنفاسه الأخيرة دون أن يسقط كاميرته من يده.


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