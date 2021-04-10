ألمانيا.. إجلاء آلاف الأشخاص بعد العثور على قنبلة تزن نصف طن

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الخميس عن العثور على قنبلة تزن 500 كيلوغرام أثناء أعمال بناء في ساحة ثكنة أمريكية سابقة في مدينة مانهايم غربي ألمانيا.

وذكرت الشرطة أن من المنتظر إبطال مفعول القنبلة اليوم مشيرة إلى أنه لهذا الغرض سيتعين إجلاء نحو 3000 شخص من مساكنهم الواقعة في محيط دائرة بنصف قطر بنحو 500 حول مكان العثور على القنبلة.

وأوضحت الشرطة أنها بدأت بإخلاء مدرسة مجاورة لمكان العثور على القنبلة كان بها 25 تلميذا. وبدأت قوة من الشرطة تضم 150 فردا بعد ظهر اليوم في أعمال الإجلاء.

وتعثر السلطات من حين لآخر على مخلفات خطيرة تعود للحرب العالمية الثانية، من آخرها العثور على قنبلة في مدينة كولونيا بداية عام 2020 ما أدى إلى إجلاء ما يقارب 10 آلاف شخص.

وكانت واشنطن تملك عدة قواعد عسكرية في ألمانيا، لكن عددا منها تمّ إغلاقها منذ مدة، فيما حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقليص عدد الجنود الأمريكيين في ألمانيا، غير أنه لم ينجح في ذلك، بعد تعليق خلفه جو بايدن للقرار.

ولا تزال تحتفظ ببعض القواعد منها قاعدة جوية كبيرة في رامشتاين. وجلّ القواعد توجد ضمن الخارطة الدفاعية لحلف الناتو في أوروبا. وتتمركز القوات الأمريكية في ألمانيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وتراجع عددها من 200 ألف في عام 1990 إلى 34500 حالياً.

إ.ع/ ع.ش ( د ب أ)