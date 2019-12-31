ألمانيا: إبطال مفعول قنبلة من مخلفات الحرب

شهدت مدينة كولونيا اليوم الثلاثاء (21 يناير/كانون الثاني 2020)، إبطال مفعول قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية. وذكر مسؤول بالمدينة بعد ظهر اليوم: "أعلن خبراء المفرقعات وقف التحذير الساعة 11.53 (بالتوقيت المحلي). ولم يعد هناك أي خطر صادر من القنبلة". وأضاف أنه سيتم حاليا نقل الذخائر غير المتفجرة وتفكيكها والتخلص منها في شركة متخصصة، موضحا أنه تم رفع أي قيود، وأنه يمكن لنحو 10 آلاف شخص يعملون في شركات مختلفة بالمنطقة العودة إلى مكان عملهم.

وكانت هيئة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان"، أعلنت في وقت مبكر صباح اليوم أنه سيتم تقييد حركة قطارات المسافات البعيدة التابعة للهيئة في مدينة كولونيا بغرب البلاد، لإبطال مفعول قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية. وجرى فرض طوق أمني في محيط 500 متر حول منطقة العثور على القنبلة بحي دويتس.

وعثر على القنبلة مساء أمس الاثنين (20 يناير/كانون الثاني 2020) خلال أعمال بناء بالمنطقة. يشار إلى أن مدينة دورتموند، عاشت قبل أيام حالة استثنائية بسبب الاشتباه في وجود أربعة قنابل تعود للحرب العالمية الثانية. وكانت سلطات المدينة قد أجلت آلاف السكان من منازلهم، بالإضافة إلى إغلاق محطة القطارات بشكل جزئي، وفق ما أورد موقع "إن تي في" الإخباري.

ر.م/ط.أ ( د ب أ)