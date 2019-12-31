 ألمانيا: إبطال مفعول قنبلة من مخلفات الحرب | عالم المنوعات | DW | 21.01.2020

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منوعات

ألمانيا: إبطال مفعول قنبلة من مخلفات الحرب

بعد تقييد حركة بعض القطارات بسبب العثور على قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية، عادت الحياة إلى طبيعتها مجددا بعد إبطال مفعول القنبلة في مدينة كولونيا الألمانية. وأكد مسؤول بالمدينة أنه لم يعد هناك أي خطر صادر من القنبلة.

تم تقييد حركة سير القطارات، لكن الأمور عادت إلى طبيعتها.

نجحت السلطات المختصة في إبطال مفعول القنبلة.

شهدت مدينة كولونيا اليوم الثلاثاء (21 يناير/كانون الثاني 2020)، إبطال مفعول قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية. وذكر مسؤول بالمدينة بعد ظهر اليوم: "أعلن خبراء المفرقعات وقف التحذير الساعة 11.53 (بالتوقيت المحلي). ولم يعد هناك أي خطر صادر من القنبلة". وأضاف أنه سيتم حاليا نقل الذخائر غير المتفجرة وتفكيكها والتخلص منها في شركة متخصصة، موضحا أنه تم رفع أي قيود، وأنه يمكن لنحو 10 آلاف شخص يعملون في شركات مختلفة بالمنطقة العودة إلى مكان عملهم.

 

وكانت هيئة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان"، أعلنت في وقت مبكر صباح اليوم أنه سيتم تقييد حركة قطارات المسافات البعيدة التابعة للهيئة في مدينة كولونيا بغرب البلاد، لإبطال مفعول قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية. وجرى فرض طوق أمني في محيط 500 متر حول منطقة العثور على القنبلة بحي دويتس.

وعثر على القنبلة مساء أمس الاثنين (20 يناير/كانون الثاني 2020) خلال أعمال بناء بالمنطقة. يشار إلى أن مدينة دورتموند، عاشت قبل أيام حالة استثنائية بسبب الاشتباه في وجود أربعة قنابل تعود للحرب العالمية الثانية. وكانت سلطات المدينة قد أجلت آلاف السكان من منازلهم، بالإضافة إلى إغلاق محطة القطارات بشكل جزئي، وفق ما أورد موقع "إن تي في" الإخباري.

ر.م/ط.أ ( د ب أ)

  • The site of the bomb find

    إخلاء الآلاف في برلين بسبب قنبلة من الحرب العالمية الثانية

    تم اكتشاف وجود القنبلة البريطانية، التي تبلغ زنتها 500 كيلوغراماً، أثناء أعمال بناء في منطقة (برلين ميته) يوم 18 نيسان/ أبريل. وقالت الشرطة إن القنبلة كانت في حالة آمنة ولا تسبب أي خطر مباشر، غير أنه كان لا بد من إخلاء جميع المباني، التي تقع على بعد 800 متراً من الموقع لعدة ساعات كإجراء احترازي، بينما يتم إبطال مفعول القنبلة يوم الجمعة 20 نيسان/ أبريل، مما أدى إلى إزعاج آلاف الأشخاص.

  • Poice officers outside Berlin's main station (Reuters/A. Schmidt)

    إخلاء الآلاف في برلين بسبب قنبلة من الحرب العالمية الثانية

    وعلى الرغم أن من الشائع العثور على قنابل في ألمانيا، غير أن موقع هذه القنبلة تطلب الحذر. مراسلة DW قالت: "هذا أمر شائع في برلين. من الواضح أن هناك الكثير من القنابل غير المنفجرة هنا ... ولكن ليس بهذا القرب من مركز المدينة، نحن على بعد 300-400 متراً من محطة القطار الرئيسية. ستكون المحطة مغلقة بالكامل، وستحول كل القطارات مسارها".

  • Train times in Berlin (picture-alliance/dpa/P. Zinken)

    إخلاء الآلاف في برلين بسبب قنبلة من الحرب العالمية الثانية

    تقع محطة القطارات الرئيسية في برلين داخل منطقة الإخلاء، مما تسبب في حدوث ارتباك كبير في حركة المرور في مركز المدينة. شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" قالت إن القطارات لن تتوقف في المحطة من الساعة العاشرة صباحاً، كما ستتوقف حركة السكك الحديدية بالكامل من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر. يستخدم المحطة حوالي 300 ألف مسافر يومياً.

  • German firefighters in Berlin (Reuters/A. Schmidt)

    إخلاء الآلاف في برلين بسبب قنبلة من الحرب العالمية الثانية

    سقط خلال الحرب العالمية الثانية أكثر من مليون طن من القنابل في ألمانيا، ويعتقد أن أكثر من عُشرها ما يزال مدفوناً تحت الأرض ولم ينفجر. قال خبير قنابل في الموقع في برلين لـDW إن هذه الأنواع من القنابل كانت مستقرة في الغالب أثناء ثباتها، غير أنها قد تصبح غير آمنة في حال تحركت، الأمر الذي يدفع السلطات إلى عدم المخاطرة أثناء التخلص من القنابل.

  • Experts defuse the bomb

    إخلاء الآلاف في برلين بسبب قنبلة من الحرب العالمية الثانية

    نشرت الشرطة فيديو على حسابها في "تويتر" يظهر فيه ضباط يصعدون سلالم مبنى سكني مع توضيح: "لم نحضر لخدمة الغرف أو لتقديم وجبة الإفطار في السرير، ولكن هذا نداء إيقاظ شخصي ... يجب على السكان مغادرة منازلهم بسبب وجود قنبلة من الحرب العالمية يجرى نزعها". لويزا رايت/ ريم ضوا


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إبطال مفعول قنبلة في فرانكفورت تعود للحرب العالمية الثانية

بعد العثور على قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية في مدينة فرانكفورت الألمانية، تم إبطال مفعولها خلال ساعة بعد أن تم إجلاء نحو ألفي شخص من المنطقة. ويذكر بأنها القنبلة الثالثة التي يعثر عليها في غضون شهر. (05.10.2017)  

ألمانيا.. قنابل الحرب العالمية الثانية غير المنفجرة خطر صامت

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إخلاء الآلاف في برلين بسبب قنبلة من الحرب العالمية الثانية

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