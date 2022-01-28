 ألمانيا: أين تم التخطيط للهولوكوست؟ | مراسلون حول العالم | DW | 05.02.2022

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مراسلون حول العالم

ألمانيا: أين تم التخطيط للهولوكوست؟

قبل ثمانين عاما التقى كبار قادة النازيين في فيللا ببرلين للتخطيط لتنظيم القتل الجماعي لملايين اليهود في أوروبا.

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