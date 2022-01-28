ألمانيا: أين تم التخطيط للهولوكوست؟

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قبل ثمانين عاما التقى كبار قادة النازيين في فيللا ببرلين للتخطيط لتنظيم القتل الجماعي لملايين اليهود في أوروبا.
يذكّر يوم أحياء ذكرى الهولوكوست حول العالم بجرائم النازية. في السابع والعشرين من يناير/ كانون الثاني، قام الجيش السوفييتي بتحرير من تبقى من سجناء معسكر أوشفيتس للإبادة. ما وجده الجنود هناك يبقى إلى اليوم أمراً مروعاً.
في ذكرى "مؤتمر فانزيه" جددت ألمانيا وإسرائيل استنكارهما لإنكار الهولوكوست وكشفتا عن رغبتهما في الدفع تجاه قرار أممي في هذا السياق علاوة على اقتراحات لمواجهة إنكار الهولوكوست على مواقع التواصل.
في فيلا فارهة في برلين، عقد بتاريخ 20 يناير/ كانون الثاني 1942 مؤتمر ناقش تفاصيل إبادة اليهود في أوروبا. وحتى بعد مرور 80 عاما، مازال بروتوكول مؤتمر "فانزيه" يثير الرعب والفزع عند قراءته.
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعو جميع الدول إلى محاربة إنكار الـ"هولوكوست" ومعاداة السامية وخصوصا على وسائل التواصل. تمت صياغة النص غير الملزم قانونيا، لكنه يرتدي أهمية سياسية كبيرة، من قبل إسرائيل وألمانيا.
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