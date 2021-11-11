ألمانيا: أول طلب رسمي لرفع الأذان في مدينة كولونيا

تقدمت جمعية إسلامية للسلطات المختصة بمدينة كولونيا الألمانية (غرب)، بطلب رسمي للسماح برفع الأذان أيام الجمعة ضمن مشروع أطلقته المدينة قبل عدة أسابيع. متحدثة باسم المدينة قالت لوكالة الأنباء الكاثوليكية (كيه إن إيه) الخميس (11 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2021)، إن عشر جمعيات أخرى كشفت عن رغبتها في التقدم بطلب مشابه. ولم تكشف المتحدثة عن أسماء الجهات المتقدمة بالطلب، احتراما لقوانين خصوصية البيانات.

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جاء تأكيد المتحدثة بعد نشر صحيفة "كولنر شتات أنتسايغر" الصادرة من كولونيا، لتقرير قالت فيه إن أول طلب رسمي لرفع الآذان وصل لسلطات المدينة بالفعل. ووفقا للصحيفة فإن الرابطة الألمانية التركية للمساجد (ديتيب) لم تكن هي المتقدمة بالطلب. ونقلت الصحيفة عن مصادر في الرابطة المسؤولة عن ستة من مساجد المدينة، إنها مازالت بصدد دراسة تفاصيل المشروع النموذجي، بينما كشفت صحيفة "بيلد" أن السلطات بصدد دراسة الطلب ومعرفة ما إذا كانت هناك حاجة لاجتماعات توضيحية قبل إصدار القرار.

ويمكن للجمعيات الإسلامية في كولونيا منذ الشهر الماضي، التقدم بطلب لرفع الأذان لدى سلطات المدينة وذلك في إطار مشروع نموذجي مدته عامين. ويشترط أن يكون الطلب لإقامة الأذان خلال أيام الجمعة فقط ولمدة لا تزيد على خمس دقائق، على أن يتم الاتفاق على مستوى الصوت وإعلام الجيران بالأمر مسبقا. وأرجعت سلطات المدينة، المشروع إلى مبدأ حرية المعتقد والحق في ممارسة الشعائر كما وصفته بأنه إشارة للقبول المتبادل.

وقالت عمدة المدينة هنريته ريكر "عندما نستمتع في مدينتنا إلى صوت الأذان بجانب أجراس الكنيسة، فإن هذا يظهر أن كولونيا تقدر التنوع وتعيشه". في الوقت نفسه قوبل المشروع بأصوات ناقدة تخوفت من إمكانية تفضيل أقلية دينية على غيرها علاوة على المخاوف من إمكانية تعزيز تيارات متشددة.

ا.ف/ و.ب (كيه إن إيه، صحف)