 ألمانيا: أوامر اعتقال في إطار حملة لمكافحة الإرهاب | أخبار | DW | 25.03.2019

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أخبار

ألمانيا: أوامر اعتقال في إطار حملة لمكافحة الإرهاب

بدأت القصة يوم الجمعة حين نفذت السلطات حملة مداهمات في ولايتين ألمانيتين أسفرت عن توقيف أحد عشر شخصا يشتبه في أنهم سلفيون. الادعاء العام في فرانكفورت أصدر أوامر اعتقال بحق ستة من هؤلاء للاشتباه بتخطيطهم لعملية إرهابية.

Polizei kontrolliert Fußballfans (picture-alliance/dpa/B. Roessler)

أصدرت السلطات القضائية الألمانية اليوم الاثنين (25 آذار/ مارس 2019) أوامر اعتقال بحق ستة أفراد من أصل أحد عشر تم القبض عليهم يوم الجمعة الماضي خلال حملة المداهمات والتفتيش التي شنتها في منطقة راين - ماين بغرض مكافحة الإرهاب.

مختارات

تتوقع النيابة العامة في مدينة كوبلنز أن تقوم ألمانيا بتسليم شخص سوري ألقي القبض عليه في مدينة ماينز المجاورة إلى هولندا. وتشتبه السلطات الهولندية أن الرجل السوري كان يعد لهجوم مع أربعة أشخاص آخرين قبضت عليهم هولندا. (08.01.2019)

بعد القبض على المتورط في قرصنة بيانات خاصة لساسة ومشاهير ألمان، فُتح النقاش في البلد حول خطورة سرقة شاب لا يتجاوز العشرين لبيانات مهمة، وتأثير ذلك على أمن المعلومات في الدولة. فكيف يمكن لألمانيا أن تستفيد من مواهب كهذه؟ (09.01.2019)

وقالت المتحدثة باسم الادعاء العام في مدينة فرانكفورت، نادية نيسن، اليوم إن الستة يقبعون في السجن على ذمة التحقيق، مضيفة أن من بين المشتبه بهم شقيقين (31 عاما) من مدينة فيسبادن وشابا عمره (21 عاما) من مدينة أوفنباخ.

واكتفى الادعاء العام في فرانكفورت بهذه المعلومات ورفض تقديم إيضاحات أكثر إضافية عن هؤلاء الستة، الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال،  كما أنه لم يشر إلى مصير الخمسة الآخرين. وبحسب البيانات، يواجه المشتبه بهم اتهامات بتمويل الإرهاب والاتفاق على ارتكاب جريمة. وخلال حملة التفتيش التي جرت في ولايتي هيسن وراينلاند- بفالتس تم القبض على 11 شخصا.

وبحسب المعلومات الحالية للادعاء العام، فإن المشتبه بهم خططوا سويا لشن هجوم باستخدام مركبة وأسلحة نارية لقتل أكبر عدد ممكن من "الكفار"، دون تقديم المزيد من المعلومات.

وأعلنت السلطات يوم الجمعة أن تحقيقات سرية قادت إلى المشتبه بهم. وبحسب البيانات، فإن المشتبه بهم الرئيسيين مواطنون ألمان. ولم تدل السلطات ببيانات عن حجم خطط الهجوم.

أ.ح/ع.خ (د ب أ)

مشاهدة الفيديو 23:09

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