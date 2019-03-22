ألمانيا: أوامر اعتقال في إطار حملة لمكافحة الإرهاب

أصدرت السلطات القضائية الألمانية اليوم الاثنين (25 آذار/ مارس 2019) أوامر اعتقال بحق ستة أفراد من أصل أحد عشر تم القبض عليهم يوم الجمعة الماضي خلال حملة المداهمات والتفتيش التي شنتها في منطقة راين - ماين بغرض مكافحة الإرهاب.

وقالت المتحدثة باسم الادعاء العام في مدينة فرانكفورت، نادية نيسن، اليوم إن الستة يقبعون في السجن على ذمة التحقيق، مضيفة أن من بين المشتبه بهم شقيقين (31 عاما) من مدينة فيسبادن وشابا عمره (21 عاما) من مدينة أوفنباخ.

واكتفى الادعاء العام في فرانكفورت بهذه المعلومات ورفض تقديم إيضاحات أكثر إضافية عن هؤلاء الستة، الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال، كما أنه لم يشر إلى مصير الخمسة الآخرين. وبحسب البيانات، يواجه المشتبه بهم اتهامات بتمويل الإرهاب والاتفاق على ارتكاب جريمة. وخلال حملة التفتيش التي جرت في ولايتي هيسن وراينلاند- بفالتس تم القبض على 11 شخصا.

وبحسب المعلومات الحالية للادعاء العام، فإن المشتبه بهم خططوا سويا لشن هجوم باستخدام مركبة وأسلحة نارية لقتل أكبر عدد ممكن من "الكفار"، دون تقديم المزيد من المعلومات.

وأعلنت السلطات يوم الجمعة أن تحقيقات سرية قادت إلى المشتبه بهم. وبحسب البيانات، فإن المشتبه بهم الرئيسيين مواطنون ألمان. ولم تدل السلطات ببيانات عن حجم خطط الهجوم.

أ.ح/ع.خ (د ب أ)