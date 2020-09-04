ألمانيا.. أمر بالقبض على الأم المشتبه بقتلها أطفالها الخمسة

أصدر السلطات الألمانية اليوم الجمعة (الرابع من أيلول/سبتمبر 2020) أمر اعتقال بحق الأم التي يشتبه بأنها قتلت أطفالها الخمسة قبل أن تحاول هي الانتحار.

والمرأة البالغة من العمر 27 عاماً ترقد في المشفى بعد إصابتها بجروح خطيرة بعدما ألقت بنفسها أمام قطار بالمحطة الرئيسية في مدينة دوسلدورف المجاورة لمدينة زولينغن. وتقول الشرطة إن وضع الأم لا يسمح باستجوابها في الوقت الحالي.

ويشتبه المحققون في أن الأم، المسؤولة وحدها عن تربية أطفالها الستة، ارتكبت الجريمة في حالة من الضغط النفسي عقب انفصالها عن زوجها الأخير، الأب لأربعة من أبنائها. وحسب تقارير إعلامية فقد وجد الأطباء الشرعيون دليلًا أثناء تشريح الجثث على أنه تم تخدير الأطفال ثم خنقهم أو أنهم أصيبوا بالاختناق. وأكد الناطق باسم الشرطة في مؤتمر صحافي "الأمّ مسؤولة عن هذا الوضع على ما يبدو".

والقتلى ثلاث بنات، أعمارهن سنة ونصف، وسنتان وثلاث سنوات، ووولدان في السادسة والثامنة. وكشفت عناصر التحقيق الأولية أن المراة قصدت محطة القطار مع ولد سادس في الحادية عشرة من العمر أرسلته في نهاية المطاف عند جدّته. ونجا الطفل من هذه الفاجعة.

وقال مسؤولون لوكالة الأنباء الألمانية إن جدة الأطفال اتصلت بالشرطة وأبلغتها بالحادثة.

وعثرت الشرطة في وقت لاحق على الأطفال الخمسة مقتولين في مجمع سكني بمنطقة هاسيلديل فى زولينغن.

وتوقفت عدة سيارات لخدمة الطوارئ أمام المبنى السكني في زولينغن وطوقت الشرطة منطقة كبيرة مجاورة، بينما تابع الجيران المشهد في هلع. قالت إحدى الجارات إنها تعرف الأسرة جيداً، ووصفتها بأنها "أسرة هادئة". وقالت لوكالة الأنباء الألمانية إنها أصيبت بالصدمة. وقالت إليس، وهي جارة شابة، إنها فوجئت أيضاً، وأضافت: "لقد صدمنا جميعا إزاء حقيقة أن حادثاً من هذا القبيل يمكن أن يحدث هنا".

كما توجه رئيس بلدية زولينغن، تيم كورتسباخ، إلى مكان الحادث، حيث قال إن قلوب سكان البلدة تعتصر ألما جراء هذه الجريمة. وقال للصحفيين إن هذه المأساة محيرة بالنسبة له، خاصة أنه أب.

وقالت الشرطة، مساء الخميس، إنها تواصلت مع والد الأطفال الذين قتلوا.

خ.س./ع.ج.م. (د ب أ، أ ف ب)