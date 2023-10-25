 ألمانيا.. أمر باعتقال شخص خطط لمهاجمة مظاهرات مؤيدة لإسرائيل | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.10.2023

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ألمانيا.. أمر باعتقال شخص خطط لمهاجمة مظاهرات مؤيدة لإسرائيل

أصدرت المحكمة الابتدائية في مدينة دويسبورغ غربي ألمانيا بطلب من النيابة العامة أمرا باعتقال رجل يبلغ من العمر 29 عاما. وكانت الشرطة قد ألقت القبض عليه يوم أمس للاشتباه فيه بشن هجمات على مظاهرات مؤيدة لإسرائيل.

ألمانيا، دويسبورغ، إلقاء القبض على مشتبه به بالإرهاب من قبل القوات الخاصة.

بعد توقيفه يوم أمس، أصدرت محكمة ألمانية أمرا باعتقال إسلاموي للاشتباه في تخطيطه لمهاجمة مظاهرات مؤيدة لإسرائيل.

أعلن مكتب المدعي العام في مدينة دوسلدورف غربي ألمانيا اليوم الأربعاء (25 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) أن المحكمة الابتدائية في دويسبورغ أصدرت أمرا بالاعتقال في حق إسلاموي من أصحاب السوابق لاتهامه بالتخطيط لشن هجمات على مظاهرات مؤيدة لإسرائيل.

ويُعْتَقَد أن الرجل (29 عاما) قال لشريك دردشة في سوريا إنه على استعداد لارتكاب هجوم ذي دوافع إسلاموية على مظاهرة مؤيدة لإسرائيل.

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من المتوقع أن تحتضن برلين مظاهرة كبيرة ضد معاداة السامية ولأجل التضامن مع إسرائيل. وفيما شهدت مدن ألمانية مظاهرات مؤيدة لفلسطين، حظرت شرطة العاصمة برلين مجددا مظاهرة فلسطينية خوفا من أعمال مخالفة للقانون ممجدة للإرهاب.

رغم أنها لم تحدد هوية المجموعات اليمينية المتطرفة التي تتظاهر، إلا أنّ وزارة الداخلية الألمانية كشفت عن زيادة كبيرة في عدد مظاهراتها. وحسب الوزارة فإنّ هذه المظاهرات تضاعفت ثلاث مرات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

قامت وزيرة الخارجية الألمانية بجولة شملت إسرائيل ودولا عربية، كما مثلت بلادها في قمة القاهرة. وشاركت أيضا في جلسة لمجلس الأمن مخصصة للصراع بين إسرائيل وحماس. رغم ذلك يتحدث مراقبون عن "محدودية" الدور الألماني. فما السبب؟

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن أوروبا تشهد تصاعداً في "الإرهاب الإسلامي" وإن جميع الدول مهددة به، وذلك بعد أن قتل إسلاميون مُعلماً في فرنسا واثنين من مشجعي كرة القدم السويديين في بلجيكا.

وكان وزير داخلية ولاية شمال الراين ويستفاليا هربرت رويل أعلن أن الرجل كان يستعلم عن أهداف هجوم "لها علاقة بمظاهرات مؤيدة لإسرائيل". وكان مكتب الادعاء العام أعلن أن هناك شواهد تفيد بأنه "كان على اتصال بطريقة تقع تحت طائلة القانون" مع شخص في الخارج.

وكان الرجل قد صدر بحقه حكم بالسجن لمدة خمسة أعوام من قبل المحكمة العليا في مدينة دوسلدورف عام 2017 لإدانته بالانتماء إلى تنظيم "داعش"؛ وأمضى مدة العقوبة بالكامل.

وكانت قوات خاصة تابعة للشرطة في مدينة دويسبورغ غربي ألمانيا قامت باعتقاله حيث أفادت الشرطة مساء أمس الثلاثاء بأنها كانت تلقت في وقت سابق "معلومات عن وجود سيناريو هجوم محتمل" لدى الرجل.

وشارك في عملية القبض عليه المركز المشترك لمكافحة الإرهاب التابع لكل من الحكومة الاتحادية والولايات. وبحسب أجهزة أمنية، هناك معلومات تفيد بأنه كان يعتزم مداهمة "فعالية إسرائيلية" بشاحنة.

وكان الرجل ظهر كمقاتل تابع لتنظيم "داعش" في فيديوهات دعائية مختلفة قبل سنوات، لكن لا يزال من غير الواضح بعد ما إذا كان قد شارك فعليا في معارك في سوريا.

وكان حكم السجن قد صدر ضد الرجل في السادس من نيسان/أبريل عام 2017 ويُعْتَقَد أنه اعتنق الفكر المتشدد في عام 2012 مع انضمامه للتيار السلفي في مدينة هرفورد.

وعلى ضوء هذه التطورات، أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر اليوم الأربعاء عدم حدوث تغيير على وضع التهديد في البلاد.

وأكدت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي: "ليس لدينا أي تهديد ملموس متزايد". غير أن فيزر قالت في الوقت نفسه: "نراقب هذا عن كثب للغاية ولاسيما الآن في هذه الأوقات" مشيرة إلى أن كافة الأجهزة الأمنية في حالة استنفار بسبب الوضع الحالي في الشرق الأوسط.

ع.ش/ أ.ح/ خ.س (د ب أ)

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