 ألمانيا: أكثر من 2.5 مليون موظف يتقاضون أقل من 2000 يورو | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.09.2021

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ألمانيا: أكثر من 2.5 مليون موظف يتقاضون أقل من 2000 يورو

كشفت أرقام حكومية أن أكثر من 2.5 مليون موظف في ألمانيا يتقاضون أقل من 2000 يورو شهرياً، وهو مبلغ غير كافي لحياة جيدة، بحسب خبراء. وكانت الكتلة البرلمانية لحزب اليسار قد قدمت طلب إحاطة للحكومة حول هذا الأمر.

أعداد كبيرة من الموظفين في ألمانيا يتلقون أجورا منخفضة

أعداد كبيرة من الموظفين في ألمانيا يتلقون أجورا منخفضة

يتقاضى أكثر من 2.5 مليون موظف في ألمانيا أجراً يقل عن ألفي يورو شهرياً. وذكرت الحكومة الألمانية، رداً على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، والذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية السبت (18 سيتمبر/ أيلول 2021)، أن واحداً من بين كل ثمانية موظفين بدوام كامل في ألمانيا يحصل على أقل من ألفي يورو شهرياً. وتبلغ النسبة في شرق ألمانيا واحداً بين كل خمسة موظفين.

مختارات

أي زيادة في الأجور بالعالم العربي مثلا، كفيلة بإدخال الفرحة للقلوب، إلا أن الوضع في ألمانيا ربما يكون مختلفا بعض الشيء. الكثير من الألمان أبدوا في استطلاع للرأي رغبتهم في الحصول على وقت فراغ أكثر بدل الزيادة في الأجور.

وبحسب البيانات، حصل إجمالاً في نهاية العام الماضي 2 مليون و545 ألف موظف بدوام كامل، وهم مشمولون بالتأمينات الاجتماعية، على دخل شهري يقل عن ألفي يورو. وبلغ عددهم في غرب ألمانيا مليوناً و828 ألف موظف، أي 10 في المائة من الموظفين في غرب ألمانيا. بينما بلغ عددهم في شرق ألمانيا 707 آلاف موظف، أي 18 في المائة من الموظفين بشرق البلاد.

وقالت زابينه تسيمرمان، الخبيرة في شؤون سياسة سوق العمل في الكتلة البرلمانية لليسار، في تصريحات: "معدل التضخم يلتهم زيادة الأجور، إذا وُجِدت في الأساس"، مضيفة أن الشعور بالاستياء يتزايد، وأوضحت أنه لا يمكن تدبير أمور الحياة براتب يقل عن ألفي يورو.

يُذكر أن معدل التضخم في ألمانيا بلغ 3.9 في المائة في آب/ أغسطس الماضي. وطالبت تسيمرمان بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 13 يورو في الساعة تماشياً مع البرنامج الانتخابي لليسار.

ع.أ.ج/ ي.أ (د ب ا)

مشاهدة الفيديو 02:33

ألمانيا: نضال ضد هبوط الأجور

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