ألمانيا: أكثر من مليون مهاجر ولاجئ شارك في دورات الاندماج

اعلن المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء في ألمانيا (BAMF) اليوم الجمعة (الثالث من أيار/مايو 2019) أن أكثر من مليون مهاجر ولاجئ شاركوا في دورات الاندماج وتعلم اللغة الألمانية وذلك منذ بداية موجة اللجوء والهجرة الكبرى في عام 2015 والتي نضمها المكتب الاتحادي ومولها من الميزانية التي خصصتها الحكومة الاتحادية لهذا الغرض. وقال المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء إن قرابة نصف المشاركين هم لاجئون من سوريا والعراق وإيران وصوماليا وإريتريا، فيما قدم ربع العدد من دول أخرى ومنها دول أوروبية، حسب بيانات المكتب.
وأوضح المكتب أن في العام الماضي 2018 تمت الموافقة على مشاركة أكثر من 250 الف شخص في هذه الدورات. وبهذا الرقم يكون عدد المشاركين في دورات الاندماج وتعلم اللغة الألمانية لأول مرة في تراجع منذ عام 2015. ويعود سبب تراجع أعداد المشاركين في هذه الدورات إلى انخفاض ملحوظ في عدد اللاجئين الوافدين.
وتابع المكتب الاتحادي أن حوالي ثلثي العدد من اللاجئين والمهاجرين شاركوا في دورات اندماج عامة، فيما تبعهم لاجئون شاركوا في دورات محو الأمية، خصوصا للآباء والأمهات أو في دورات اندماج خاصة بالنساء. فيما تلقى المشاركون دورات تعليم اللغة الألمانية من درجة الصفر إلى أعلى مستوى ممكن، بحيث يمكن للمشارك الناجح أن يتكلم بطلاقة اللغة الألمانية، خصوصا للمشاركين الذين يتابعون بعد ذلك دورات تكوينية أو تأهيلا مهنيا، حسب تصريح رئيسة قسم الاندماج في المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء أوته زاومفيبر ـ ماير.
وقالت المسؤولة إنه بات ضروريا تنظيم دورات خاصة لتعلم الأبجدية اللاتينية تمهيدا لتعلم اللغة الألمانية للكثير من المشاركين في دورات الاندماج العامة، حسب المسؤولة في المكتب الاتحادي. وأضافت أن عدد المشاركين في دورات محو الأمية في تزايد مستمر منذ عام 2015.
وقالت زاومفيبر ـ ماير إنه من المفرح أن يتمكن أكثر من 90% من المشاركين في النجاح أما لبلوغ مستوى اللغة A2 أو بلوغ أعلى من ذلك؛ أي بمستوى B1 وهو أعلى شهادة يمكن للمشارك أن يحصل عليها في هذه الدورات.
ح.ع.ح/ع.ج.م(د.ب.أ)
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اللاجئون في ألمانيا ـ ماذا بعد الترحيب؟
حظي اللاجئون عند وصولهم إلى عدد من المدن الألمانية بترحيب منقطع النظير من بعض المتطوعين من المواطنين الألمان والأجانب المقيمين في ألمانيا. وبادر هؤلاء المتطوعون إلى تقديم المساعدة المعنوية والمادية للعديد منهم.
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اللاجئون في ألمانيا ـ ماذا بعد الترحيب؟
شهدت محطة القطارات في ميونيخ وصول أفواج من اللاجئين عايشوا ظروفا صعبة قبل وصولهم إلى ألمانيا. وفي انتظار أن تسجل الشرطة أسماءهم ويتم نقلهم إلى مراكز الإيواء، تناول بعضهم الطعام في مطاعم مؤقتة في المحطة خصصت لهذا الغرض.
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اللاجئون في ألمانيا ـ ماذا بعد الترحيب؟
عدد من اللاجئين وصلوا عن طريق القطارات القادمة من شرق أوروبا، في حين هناك بعض اللاجئين الذين تم تهريبهم عن طريق السيارات. في الصورة الشرطة الألمانية تضبط على الحدود سيارة فيها لاجئون.
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اللاجئون في ألمانيا ـ ماذا بعد الترحيب؟
في الصورة قطار خصص لنقل اللاجئين من مدينة ميونيخ إلى مدينة دورتموند في إطار توزيع اللاجئين على الولايات الألمانية. ويرتكز التوزيع على المعطيات الديموغرافية لكل ولاية وخاصة عدد سكانها.
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اللاجئون في ألمانيا ـ ماذا بعد الترحيب؟
قام عدد من الشباب العربي في برلين باستقبال اللاجئين القادمين من سوريا والعراق في محطة القطارات الرئيسية في برلين. ويقوم عدد منهم بمساعدة اللاجئين خاصة في يتعلق بالترجمة في المصالح الإدارية الألمانية.
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اللاجئون في ألمانيا ـ ماذا بعد الترحيب؟
دخل لاعبو فريق بايرن ميونيخ الملعب في إطار مباراة في الدوري الألماني البوندسليغا وهم مصحوبين بأطفال اللاجئين، وهي رسالة ترحيب يبعث بها النادي الألماني العريق، والذي له ملايين من المحبين في ألمانيا وكافة أنحاء العالم.
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اللاجئون في ألمانيا ـ ماذا بعد الترحيب؟
حرصا على إدماج اللاجئين في المجتمع الألماني قامت بعض معاهد تعليم اللغة في برلين بفتح أقسام مجانية لتعليم اللاجئين اللغة الألمانية. كما التحق أبناء اللاجئين بالمدارس الألمانية ومنهم من نجح بتفوق في الامتحانات.
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اللاجئون في ألمانيا ـ ماذا بعد الترحيب؟
قدمت شركات ألمانية برامج تطبيقية خاصة بتقديم معلومات مفيدة للاجئين، بحيث ترشدهم إلى المصالح الإدارية التي تهتم بإصدار الوثائق الخاصة بالإقامة والمساعدات الاجتماعية، وتعليم اللغة، وبرامج تشرح لهم القوانين الخاصة باللجوء.
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اللاجئون في ألمانيا ـ ماذا بعد الترحيب؟
بالرغم من جو الترحيب باللاجئين الذي تشهده ألمانيا إلا أن عدة مراكز لإيواء اللاجئين تعرضت لاعتداءات كإضرام الحريق في مركز فيرتهايم. وقد أكدت المستشارة ميركل أن لا تسامح مع اليمينيين المتطرفين الذين يقومون بهجمات ضد اللاجئين.
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اللاجئون في ألمانيا ـ ماذا بعد الترحيب؟
كما شهدت بعض المدن الألمانية مظاهرات معادية لاستقبال اللاجئين تحولت إلى مواجهات مع الشرطة الألمانية. في الصورة مظاهرة معادية للاجئين نظمها أعضاء في حزب النازيين الجدد.
الكاتب: ريم نجمي