 ألمانيا: أكثر من مليون شخص يعتمدون على ″بنك الطعام″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.09.2022

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ألمانيا: أكثر من مليون شخص يعتمدون على "بنك الطعام"

بسبب ارتفاع الأسعار وقدوم مزيد من اللاجئين إلى المانيا، جاوز عدد المعتمدين على بنوك الطعام (التافل) في احتياجاتهم الغذائية 1.1 مليون شخص، وفق تقديرات معهد ألماني.

T أسست عام 1993 مائدة برلين لتكون أول مائدة تافل في ألمانيا

أسست عام 1993 "مائدة برلين" لتكون أول مائدة "تافل" في ألمانيا

قدر المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية "دي آي دابليو" (DIW) عدد الأفراد الذين يعتمدون على تدبير احتياجاتهم الغذائية من بنوك الطاعم في ألمانيا بنحو 1.1 مليون شخص.

واستند المعهد في تقديراته التي أعلنها اليوم الأربعاء (28 أيلول/سبتمبر 2022) في برلين إلى مسح أجري عام 2020.

مختارات

بعد قرارها المثير للجدل باستبعاد الأجانب من قائمة المستفيدين من مساعداتها لمدة مؤقتة، مؤسسة "إيسنر" تافل الألمانية تفتح أبوابها من جديد للأجانب للاستفادة من خدماتها.

تساهم موائد "تافل" بدوركبير في إطعام الفقراء والمحتاجين في برلين. لكن المبادرة تواجه صعوبات في ظل تدفق اللاجئين ووصل الأمر إلى الصراع بين الألمان واللاجئين للحصول على الغذاء. لذلك هناك مطالب بتدخل السياسيين لحل المشكلة.

وتفترض بنوك الطعام نفسها الآن أن هناك أكثر من مليوني شخص مستفيدين من الخدمات التي تقدمها. وأدى ارتفاع الأسعار واحتياجات اللاجئين إلى اندفاع كبير على مراكز بنوك الطعام.

ويقوم حوالي 960 بنك طعام في جميع أنحاء ألمانيا بتوزيع المواد الغذائية التي لم يعد من الممكن بيعها للمحتاجين. ووفقاً للمسح الذي أجراه المعهد، يعيش ثلاثة أرباع الأشخاص الذين يلجأون إلى بنوك الطعام على التأمين الاجتماعي الأساسي. وأشار المعهد إلى أن الكثير من الأفراد الآن صاروا مهددين بالفقر والتعرض لمشكلات صحية.

وبحسب البيانات، فإن الآباء العزاب والأزواج الذين لديهم أطفال من أكثر المستفيدين من خدمات بنوك الطعام. ويشكل الأطفال ربع المستفيدين.

ما هو بنك الطعام "تافل"؟

يشار إلى أنه في العام 1993 أسست سابينه فيرت (65 عاماً) "مائدة برلين" لتكون أول مائدة "تافل" في ألمانيا. ويوجد في ألمانيا أكثر من 960 بنك طعام ترعاها العديد من الشركات - مثل مخابز محلية ومجازر ومتاجر مواد غذائية ومطاعم، وكذلك شركات سيارات وبنوك. وتتبرع هذه الجهات بأطعمة مثل الفاكهة والخضروات والخبز ومعجنات ومنتجات الألبان. وهناك أيضا أوجه أخرى من الدعم تقدم لبنوك الطعام مثل الحصول على حوافز مالية عند شراء شاحنة صغيرة على سبيل المثال.

وإلى جانب توزيع المواد الغذائية، توزع بعض الموائد الألبسة المستعملة وألعاب الأطفال المستعملة، ولوازم دراسة الأطفال، وكذلك مساعدات مالية للرحلات المدرسية، ووجبات طعام في المدارس، وتنظم احتفالات أعياد الكريسماس. كما يقوم قسم من الموائد بالطبخ وتقديم الوجبات الساخنة للمحتاجين.

 وعلى منوال موائد البشر، تأسس في العام 2006 موائد للحيوانات وفق نفس نموذج عمل موائد البشر تقريباً.

خ.س/إ.ف (د ب أ، DW)

  • مدخل الملجأ

    بالصور: ألمانيا تفتح أبواب المخبأ السري لمليارات الطوارئ!

    تمويه المدخل

    ينى البنك المركزي لجمهورية ألمانيا الاتحادية (ألمانيا الغربية) بين عامي 1962 و1964 ملجأ حصينا جدا على مساحة تقدر بنحو 8700 متر مربع في بلدة كوخم الصغير بولاية راينلاند بفالتس. الملجا من الخارج كان يبدو وكأنه مدرسة ومكان للتنزه. صحيح أن أهل البلدة كانوا يعرفون أن هناك ملجأ محصنا في المكان، لكن حتى الجيران الملاصقين له لم يعرفوا ماذا يحتوي.

  • درج يؤدي إلى عمق الملجأ

    بالصور: ألمانيا تفتح أبواب المخبأ السري لمليارات الطوارئ!

    على عمق 30 مترا تحت الأرض

    وتم اختيار موقع الملجأ عن دراية، حيث كان يعتقد أن وادي نهر "موزيل" يمكن أن يصمد أمام الارتدادات التي قد تنتج عن ضربة نووية. ففي هذا المكان السري جدا تم تخزين 15 مليار مارك ألماني، كعملة طوارئ بديلة.

  • عملة الطوارئ البلديلة

    بالصور: ألمانيا تفتح أبواب المخبأ السري لمليارات الطوارئ!

    عملة طوارئ بديلة

    خلال الحرب الباردة، كانت حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية (الغربية) في بون، تخشى من أن يتم تهريب كميات كبيرة من العملة المزيفة إلى البلاد. والنتائج ستكون حينها كارثية: فإذا انعدمت الثقة بالمارك الألماني، سينهار اقتصاد البلاد. لذلك تم اتخاذ قرار بطباعة عملة بديلة وتخزينها في هذا الملجأ.

  • باب حديدي مصفح ثقيل يحمي الخزنة

    بالصور: ألمانيا تفتح أبواب المخبأ السري لمليارات الطوارئ!

    أبواب حديدية مصفحة وثقيلة جدا

    الغرفة التي تم تخزين العملة فيها (الخزنة)، كان مسموحا لأشخاص قليلين جدا من البنك المركزي بالدخول إليها. الأرقام والمفاتيح السرية كانت مخبأة في مدينة فرانكفورت. ومن أجل حماية هذا المكان تم وضع حساسات في الجدران تعمل حين تحدث ضجة أو يقع اهتزاز، ولدى إنطلاق جرس الإنذار نتيجة ذلك كانت الشرطة المحلية تعرف بذلك مباشرة، ولكن من دون أن تعرف ماذا يوجد في هذا المخبأ!

  • صناديق العملة البديلة في الملجأ

    بالصور: ألمانيا تفتح أبواب المخبأ السري لمليارات الطوارئ!

    صناديق العملة البديلة

    تم طباعة نحو 15 مليار مارك ألماني من العملة البديلة على شكل نقود ورقية من فئه 10 و20 و50 و100 مارك وتخزينها في صناديق بالملجأ. وكان مخططا أن يتم سحب العملة القديمة في حال حدوث أزمة طارئة، واستبدالها بهذه العملة فورا. وكان موظفو البنك المركزي يفحصون كل ثلاثة أشهر حال الصناديق والعملة التي بداخلها.

  • تقنية اتصال قديمة في ملجأ كوخم

    بالصور: ألمانيا تفتح أبواب المخبأ السري لمليارات الطوارئ!

    تقنية قديمة من عصر آخر

    لم تكن العملة فقط مخبأة في الملجأ، وإنما كان يمكن الإقامة فيه لمدة أسبوعين بأمان في حال حدوث هجوم نووي. حيث كان هناك اتصال لاسلكي مباشر مع وزراة الداخلية الاتحادية في العاصمة بون، ومحركات ديزل لتوليد الكهرباء و18 ألف لتر من الوقود وخزان لمياه الشرب بسعة 40 ألف لتر.

  • الملجأ السابق للبنك المركزي في كوخم بولاية راينلاند بفالتس

    بالصور: ألمانيا تفتح أبواب المخبأ السري لمليارات الطوارئ!

    مكان لحماية الأشخاص أيضا

    في حالة الطوارئ كان هناك مكان لحماية 80 شخصا أيضا في الملجأ، مع غرف للنوم وأخرى للعمل وفلترات لتنقية الهواء. لكن ليس هناك معلومات حول الأشخاص الثمانين، الذين كان يمكن أن يلجأوا إلى هذا المكان في حال حدوث هجوم نووي.

  • الملجأ السابق للبنك المركزي لألمانيا الاتحادية

    بالصور: ألمانيا تفتح أبواب المخبأ السري لمليارات الطوارئ!

    إتلاف عملة الطوارئ عام 1988

    في عام 1988 تم اتخاذ قرار بإتلاف العملة البديلة، لأنها لم تعد عصية على التزوير، كما أن نظام الدفع الالكتروني جعل الأوراق النقدية أقل ضرورة. وبعد ذلك بقى الملجأ فارغا حتى عام 2014، حيث بيع لأحد المستثمرين وتم فتحه أمام الجمهور منذ عام 2016، وأصبح متحفا يمكن لأي شخص زيارته. إعداد: فيليب بول/ ع.ج


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