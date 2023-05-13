ألمانيا.. أكبر حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا منذ بدء الغزو

أعلنت برلين عن دفعة مساعدات عسكرية كبيرة لأوكرانيا. وقال وزير الدفاع بوريس بيستوريوس اليوم السبت (13 أيار/مايو 2023) في بيان: "نريد جميعاً نهاية سريعة لهذه الحرب الوحشية التي تشنها روسيا ضد الشعب الأوكراني، لكنها للأسف ليست في الأفق. ولهذا السبب ستقدم ألمانيا كل المساعدة الممكنة، طالما كان ذلك ضرورياً".

وذكرت مجلة دير شبيغل أن ألمانيا جمعت حزمة جديدة من المعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 2,7 مليار يورو (ثلاثة مليارات دولار)، وهي الأكبر منذ الغزو الروسي. وأفاد تقرير المجلة بأن الحزمة ستشمل 20 مركبة مشاة قتالية من طراز ماردر و30 دبابة ليوبارد 1، و15 دبابة مضادة للطائرات من طراز غيبارد، و200 طائرة مسيرة للاستطلاع، وأربعة أنظمة إضافية مضادة للطائرات من طراز ايريس-تي بما يشمل ذخيرة وذخيرة مدفعية إضافية وأكثر من 200 مركبة مدرعة قتالية ولوجستية.

ومن طرفه أكد مدير مكتب الرئيس الأوكراني اليوم السبت الخبر. وقال إن ألمانيا ستقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 2,7 مليار يورو (2.97 مليار دولار) لأوكرانيا تشمل 30 دبابة ليوبارد. وقال أندريه يرماك في منشور على تيليغرام إن برلين ستقدم أيضا أربعة أنظمة دفاع جوي ايريس-تي و20 ناقلة جنود مدرعة من طراز ماردر و200 طائرة مسيرة للاستطلاع و100 مركبة مدرعة وكمية كبيرة من الذخيرة.

وتضغط أوكرانيا على حلفائها للحصول على أسلحة وطائرات مقاتلة وذخيرة بعيدة المدى قبل هجوم مضاد متوقع في الأسابيع أو الأشهر المقبلة.

وكانت ألمانيا مترددة في البداية في إرسال أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا لمساعدتها على مواجهة الغزو الروسي خوفا من احتمال أن يؤدي ذلك إلى تصعيد القتال. لكن برلين وافقت في كانون الثاني/ يناير على إرسال دبابات ليوبارد وقالت إنها ستعمل مع الحلفاء على إرسال المزيد منها.

خ.س/ع.ج (رويترز، أ ف ب، د ب أ)