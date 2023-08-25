 ألمانيا.. أكبر اقتصاد في أوروبا لايزال يعاني من الركود! | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.08.2023

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ألمانيا.. أكبر اقتصاد في أوروبا لايزال يعاني من الركود!

نمو صفري خلال الربع الثاني من 2023 أيضًا! لايزال الاقتصاد الألماني يعاني من الركود. وسط توقعات بأن يظل الناتج الاقتصادي بدون تغيير إلى حد كبير مرة أخرى في الربع الثالث. فما الأسباب؟

تجميع سيارة في مصنع شركة أودي بمدينة إنغولشتات الألمانية (أرشيف ـ 14.03.2018)

توقعات بأن الإنتاج الصناعي سيظل ضعيفًا بسبب تباطؤ الطلب الأجنبي (أرشيف)

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الألماني اليوم الجمعة (25 آب/أغسطس) أن اقتصاد البلاد شهد ركودًا في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق من العام بعد تعرضه لانكماش في الربع الأخير من عام 2022 أيضًا.

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ويأتي النمو الصفري خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في تموز/يوليو متماشيًا مع أول تقديرات نُشرت في أواخر الشهر نفسه. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي المعدل 0.2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني.

وتراجع النشاط الاقتصادي 0.4 بالمئة على أساس فصلي في الربع الأخير من عام 2022، وبنسبة 0.1 بالمئة في الربع الأول من عام 2023. وعادة ما يُعرف الركود على أنه انكماش على مدى ربعين متتاليين.

وحقق استهلاك الأسر نموًا صفريًا في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، وارتفع الإنفاق الحكومي 0.1 بالمئة. ويتوقع البنك المركزي الألماني أن يظل الناتج الاقتصادي بدون تغيير إلى حد كبير مرة أخرى في الربع الثالث، وفقًا لتقرير شهري نُشر يوم الإثنين.

وجاء في التقرير أن من شأن سوق العمل القوية وزيادة الأجور بشدة وانحسار  التضخم أن تزيد من الاستهلاك الخاص، لكن الإنتاج الصناعي سيظل ضعيفًا بسبب تباطؤ الطلب الأجنبي.

م.ع.ح/ع.ج.م (رويترز)

  • Bulgarien Alltag in Sofia (BGNES)

    في صور.. هكذا يبدو التفاوت الكبير في الثروة بأوروبا!

    بلغاريا: رواتب منخفضة وأجور متدنية

    تعد بلغاريا من أفقر دول الاتحاد الأوروبي، والأولى في معدلات الفساد في أوروبا. وبحسب مؤسسة التجارة والاستثمارات التابعة للحكومة الألمانية (GTAI) بلغ إجمالي الدخل الشهري للفرد في 2018 بالكاد 580 يورو. منذ أن انضمت بلغاريا للاتحاد الأوروبي تركت أعداد كبيرة من الشباب البلد، ومن بينهم العديد من المتعلمين.

  • Symbolbild Rumänien Tourismus - Kronstadt (Imago Images/Design Pics/R. Maschmeyer)

    في صور.. هكذا يبدو التفاوت الكبير في الثروة بأوروبا!

    رومانيا: المركز ما قبل الأخير في التصنيف الاقتصادي

    قد تعطي هذه الصورة الجميلة انطباعاً خاطئاً، فالعديد من المدن القديمة في زيبنبورغن، ومنها هذه المدينة في براسوف، مرممة بشكل يخطف الأنظار. لكن معدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد بلغ في 2019 نحو 11.440يورو، وهو ما يضعها في المرتبة قبل الأخيرة التي احتلتها بلغاريا بمعدل بلغ 8680 يورو للشخص الواحد في 2019. أما في ألمانيا فبلغت 41.340 يورو.

  • Griechenland | Santorin, Thira, Ortsansicht (picture-alliance/dpa/VisualEyze)

    في صور.. هكذا يبدو التفاوت الكبير في الثروة بأوروبا!

    اليونان: أزمات مالية متكررة

    لم تكد اليونان تلتقط أنفاسها من أزمة الديون التي أثقلتها لسنوات حتى جاءت أزمة كورونا لتعصف بالقليل من الاستقرار الذي حظيت به. فبسبب كورونا وقعت اليونان مرة أخرى تحت ضغط مالي شديد، وأصبحت في حاجة لمساعدة الاتحاد الأوروبي. وبالرغم من الظرف الحالي، إلا أن الأمر نسبي: فمقارنة بألمانيا يمكن اعتبار اليونان دولة فقيرة بمعدل 17.500 يورو كدخل للفرد. إلا أن هذه القيمة تعد ضعف مثيلتها في بلغاريا.

  • Frankreich - Cote d'Azur (picture alliance/prisma/K. Katja)

    في صور.. هكذا يبدو التفاوت الكبير في الثروة بأوروبا!

    فرنسا: بلد أصحاب العقارات

    قد تكون هذه المعلومة غير متوقعة، لكن فرنسا تتفوق بشكل كبير على ألمانيا فيما يتعلق بمتوسط أملاك الفرد. فبحسب بيانات شركة أليانز (Allianz) للتأمين لعام 2019 فإن متوسط الأصول الصافية للفرد بلغ في فرنسا 26.500 يورو،وهو ما يمثل زيادة 10 آلاف يورو عن متوسط الأصول الصافية للفرد في ألمانيا. يرجع السبب في ذلك إلى تملك الكثير من الفرنسيين لبيوتهم، بل يملك الكثير منهم بيتاً ثانياً في المناطق الريفية.

  • Italien Bergamo | Großtes Wandbild am Krankenhaus von Franco Rivolli (AFP/P. Cruciatti)

    في صور.. هكذا يبدو التفاوت الكبير في الثروة بأوروبا!

    إيطاليا: إصلاحات نادرة وديون مرتفعة

    تعد إيطاليا من أكثر الدول الأوروبية تضرراً من جائحة كورونا وتبعاتها، فمدينة برغامو الإيطالية كانت مركز وباء الوباء في بدايته. وبعد فترة ركود اقتصادي استمرت لعقدين كانت إيطاليا على رأس قائمة حزمة مساعدات كورونا التي أقرها الاتحاد الأوروبي. فمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا يصل إلى 29.6110 لعام 2018، وهي بذلك تقع بذلك تحت المتوسط الأوروبي بفارق بسيط.

  • Spanien | Ausgansperre | Ausbruch der Coronavirus-Krankheit (COVID-19) in Lleida (Reuters/N. Doce)

    في صور.. هكذا يبدو التفاوت الكبير في الثروة بأوروبا!

    إسبانيا والخوف من موجة ثانية من كورونا

    بعد ارتفاع كبير في معدلات العدوى بفيروس كورونا، قررت السلطات في كاتالونيا إعادة فرض حظر التجول. لكن إسبانيا بلد سياحي من الدرجة الأولى، فالسياحة تمثل نحو 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وبحسب الإحصائيات فإن معدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد بلغ 26.440 يورو في 2018، وهو ما يضعها تحت المعدل الأوروبي الذي بلغ نحو 31 ألف يورو.

  • Schweden Corona-Pandemie in Malmö (imago images/TT/J. Nilsson)

    في صور.. هكذا يبدو التفاوت الكبير في الثروة بأوروبا!

    السويد: حياة مرفهة مع ضرائب مرتفعة وبدون حظر تجول

    حاولت السويد النجاة من جائحة كورونا بدون فرض حظر تجول، وهو ما تسبب في معدلات وفاة مرتفعة نسبياً. تأتي السويد في المرتبة الخامسة بعد لوكسمبورغ، ايرلندا، الدنمارك وهولندا فيما يتعلق بنصيب الفرد من الناتج المحلي والذي بلغت قيمته 46.180 يورو. وبالرغم من الضرائب المرتفعة التي تفرضها السويد، إلا أن سكانها تفوقوا على الفرنسيين في متوسط الأصول الصافية للفرد لعام 2018.

  • Bildergalerie Fahrräder | Niederlande Fahrrad auf einer Brücke (picture-alliance/robertharding/F. Hall)

    في صور.. هكذا يبدو التفاوت الكبير في الثروة بأوروبا!

    هولندا: أداء اقتصادي متقدم وثروة كبيرة

    تنتمي هولندا لما بت يعرف بالدول "الأربع المقتصدة". وسميت المجموعة المكونة من هولندا، السويد، الدنمارك والنمسا بهذا الاسم لمعارضتها الشديدة لإقرار حزمة مساعدات مالية لمواجهة أعباء كورونا. وتعد هولندا من الدول الأكثر رفاهية في الاتحاد الأوروبي حسب معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 46.800 يورو في 2019، ومتوسط أصول صافية للفرد بقيمة 60 ألف يورو في 2018.

  • BdT mit Deutschlandsbezug |Aktion «Night of Light» - Berlin (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

    في صور.. هكذا يبدو التفاوت الكبير في الثروة بأوروبا!

    ألمانيا: دولة غنية سكانها ليسوا بالضرورة أغنياء

    نجحت ألمانيا في التعامل مع جائحة كورونا، لكن التبعات الاقتصادية كبيرة: فقد قلت الصادرات، فيما تكافح شركات عديدة لتفلت من الإفلاس. تعد ألمانيا أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، ووصل معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 41.340 يورو في 2019. بيد أن الأصول الصافية للفرد في ألمانيا بلغت 16.800 يورو فقط، اي نصف ما هو موجود في إيطاليا. توماس كولمان/ س.ح


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