ألمانيا: أغلبية بسيطة تعارض استخدام أسلحة ألمانية داخل روسيا

في أحدث استطلاع للرأي في ألمانيا أعلن 43% ممن استطلعت آراؤهم معارضتهم لقرار المستشار شولتس السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة ألمانية ضد أهداف داخل روسيا. وفي المقابل أعلن 38% تأييدهم للقرار.

كشفت نتائج استطلاع للرأي أن الكثير من الألمان يتحفظون على التصريح الذي منحته الحكومة الألمانية لأوكرانيا باستخدام محدود للأسلحة الألمانية ضد أهداف داخل روسيا.

جاء ذلك في الاستطلاع التمثيلي الذي أجراه معهد "إينزا" لصالح مجلة "فوكوس" الألمانية ونشرت نتائجه اليوم الخميس (13 يونيو/ حزيران 2024).

وأظهرت النتائج أن أغلبية نسبية ممن شملهم الاستطلاع بنسبة تقدر بـ 43% ترى أن هذا القرار خاطئ (إلى حد ما) مقابل 38% يرون أنه قرار صحيح (إلى حد ما)، فيما لم يبد 8% اهتماما بالقرار، وقال 8% آخرون إنهم لا يستطيعون الإجابة على سؤال الاستطلاع فيما أعرب 3% عن عدم رغبتهم في الرد على السؤال.

تجدر الإشارة إلى أنه بالموافقة على استخدام الأسلحة الألمانية في الأراضي الروسية قبل نحو أسبوعين، يكون المستشار الألماني أولاف شولتس أجرى تغييرا بالتنسيق مع أهم شركاء التحالف في التعامل مع الحرب الروسية على أوكرانيا وذلك بعد مضي أكثر من عامين على هذه الحرب.

ويهدف هذا التغيير بشكل أساسي إلى التصدي للهجمات على مدينة خاركيف الأوكرانية انطلاقا من الأراضي الروسية حيث كثفت القوات الروسية مؤخرا هجماتها ووضعت الأوكرانيين في مأزق شديد.

وردا على سؤال عما إذا كانوا يخشون أن تعرض ألمانيا نفسها لخطر أمني من خلال دعم أوكرانيا، أجاب 58% من المستطلع آراؤهم بـ نعم (إلى حد ما)، مقابل 28% أجابوا بـ لا (إلى حد ما)، فيما لم يجد 14% ردا على السؤال.

وأعربت أغلبية نسبية من المشاركين في الاستطلاع عن تأييدها لتقليل الأسلحة التي توردها ألمانيا إلى أوكرانيا، بينما قال 24% إنهم يرغبون في أن تحافظ ألمانيا على نفس كمية الأسلحة التي توردها إلى أوكرانيا؛ وأعرب 20% عن رغبتهم في أن تزيد ألمانيا من كمية هذه الأسلحة.

ولم يبد 15% ممن شملهم الاستطلاع اهتماما بهذا الأمر إذ تراوحت إجابتهم بين قول إنهم لا يعرفون أو برفض الرد على السؤال.

ص.ش/ أ.ح (د ب أ)