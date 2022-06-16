ألمانيا: أطباء الأطفال في أزمة

مخيم الهول: ألم يحن الوقت لإخراج الأطفال حتى دون أمهاتهم؟

مع تزايد خطر التطرف في مخيم الهول ومعسكرات أخرى تم اعتقال مقاتلي داعش المشتبه بهم وعائلاتهم فيها، تزايدت الدعوات لإخراج الأطفال منها حتى دون أمهاتهم وهو الأمر الذي اثار الكثير من الجدل بين مؤيد ومعارض.