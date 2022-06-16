 ألمانيا: أطباء الأطفال في أزمة | مراسلون حول العالم | DW | 25.12.2022

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مراسلون حول العالم

ألمانيا: أطباء الأطفال في أزمة

انتقدت جمعية حماية الطفل الألمانية نقص أسرة المستشفيات للأطفال المصابين بفيروس تنفسي خطير. ساعدت قيود كورونا في منع انتشار الفيروس التنفسي المخلوي البشري. لكن وبعد تخفيف القيود انتشرت العدوى وامتلأت المستشفيات.

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