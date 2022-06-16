ألمانيا: أطباء الأطفال في أزمة

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انتقدت جمعية حماية الطفل الألمانية نقص أسرة المستشفيات للأطفال المصابين بفيروس تنفسي خطير. ساعدت قيود كورونا في منع انتشار الفيروس التنفسي المخلوي البشري. لكن وبعد تخفيف القيود انتشرت العدوى وامتلأت المستشفيات.
مع تزايد خطر التطرف في مخيم الهول ومعسكرات أخرى تم اعتقال مقاتلي داعش المشتبه بهم وعائلاتهم فيها، تزايدت الدعوات لإخراج الأطفال منها حتى دون أمهاتهم وهو الأمر الذي اثار الكثير من الجدل بين مؤيد ومعارض.
أدى انتشار الفايروس المخلوي التنفسي المسبب لالتهاب القصيبات، إلى تفاقم أزمة نقص الاسرة الموفرة للأطفال في مستشفيات ألمانيا، والتي تعاني أصلا من قلة الموظفين وتداعيات أزمة كورونا.
علقت ثلاث منظمات أجنبية غير حكومية عملها في أفغانستان بعد قرار طالبان حظر عمل النساء فيها، فيما وجهت وزيرة الخارجية الألمانية انتقاداً لاذعاً لقرار طالبان الذي "يحطم مبادئ الإنسانية"، وفق تصريح لها.
كشف تقرير جديد لليونيسف بمناسبة اليوم العالمي للطفل، ازدياد العنصرية ضد الأطفال على أساس الأصل الإثني أو اللغة أو الدين، بما في ذلك في العالم العربي.
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