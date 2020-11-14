ألمانيا.. أرقام مقلقة ومستجدات بشأن العمل من المنزل

كشفت نتائج استطلاع للرأي نشر السبت (14 تشرين الثاني/نوفمبر 2020) أن العديد من الشركات في ألمانيا لا تعتبر العمل من المنزل أمراً جيداً في ما يتعلق بالإنتاجية. وشمل الاستطلاع الذي أجراه معهد "إيفو" لصالح مؤسسة شركات العائلات في تشرين أول/أكتوبر الماضي، 1097 شركة.
وأوضحت نتائج الاستطلاع أن 27% من الشركات ترى أن العمل من المنزل أدى إلى انخفاض الإنتاجية، فيما رأت 30.4% من الشركات أن العمل من المنزل لم يغير شيئاً في الإنتاجية. وفي المقابل، رأت 5.7% فقط من الشركات أن العمل من المنزل أدى إلى رفع الإنتاجية.
هذا وأعلن وزير العمل الألماني، هوبرتوس هايل، استعداده لإرجاء مقترحه الخاص بتقنين العمل من المنزل بسبب خلاف مع تحالف المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي، حول هذا الموضوع.
وفي تصريحات لشبكة التحرير الصحفي "دويتشلاند"، قال الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، اليوم السبت إنه مستعد لتأخير هذا المقترح لأنه يبدو أن التحالف لم يتوصل إلى اتفاق بشأنه.
وكان هايل أعلن في أول تشرين أول/أكتوبر الماضي مقترحا لسن قانون ينص على منح العاملين الذين يعملون بدوام كامل، حق العمل من المنزل أو من خارج الشركة لمدة 24 يوماً في العام.
غير أن هذا المقترح قوبل برفض من الروابط الاقتصادية والتحالف المسيحي، وطرحت مجموعة العمل من أجل المستقبل التابعة لكتلة التحالف المسيحي مسودة مضادة نهاية الشهر الماضي.
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وفي جديد عدد الإصابات، أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض اليوم السبت أن مكاتب الصحة في أنحاء البلاد سجلت 22 ألفا و41 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقابل 178 حالة وفاة جديدة.
ومقارنة بأمس الجمعة، تراجع عدد الإصابات بواقع 1081 حالة. وكان المعهد قد سجل يوم السبت الماضي 23 ألفا و399 إصابة، ليتخطى عدد الإصابات اليومية بذلك 20 ألفا لأول مرة منذ بدء الجائحة في ألمانيا.
وتجاوز إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا منذ بدء الجائحة 773 ألفا، بينما تجاوزت الوفيات 12 ألف حالة. ويقدر المعهد عدد المتعافين حالياً بأكثر من 493 ألفاً.
عالمياً، وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم إلى 53 مليونا و385 ألفا و255 حالة، حتى الساعة 36:08 حسب التوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي) اليوم السبت، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء. وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس مليون و302 ألف و841 حالة.
إ.ع/خ.س ( د ب أ)
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
خيام خاوية
للمرة الأولى منذ 75 عاماً ستبقى الخيام العملاقة في مهرجان "أكتوبر فيست" بميونيخ خاوية، وهي المرة الأولى أيضاً منذ الحرب العالمية الثانية. وكانت ولاية بافاريا قد أعلنت في نيسان/ أبريل الماضي إلغاء نسخة هذا العام من المهرجان بسبب انتشار وباء كورونا، بعد أن كان يستقطب محبي البيرة الألمانية من داخل ألمانيا وخارجها. كان مقرراً إقامة المهرجان في الفترة بين 19 أيلول/ سبتمبر و4 تشرين الأول/ أكتوبر
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
منع استهلاك الكحول
تشتهر مدينة ميونيخ بأهميتها الخاصة لعشاق البيرة من كل أنحاء العالم، فهي الملاذ لكل من يريد تجربة أنواع البيرة الألمانية بأنواعها، لكن ظلال كورونا تبقى قاتمة، فقد سلطات المدينة أنه سيتم تطبيق حظر استهلاك للكحول عام في ساعات المساء المتأخرة للحد من الحفلات الخاصة التي ترتفع فيها مخاطر العدوى بسبب الاختلاط.
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
ضحية وباء آخر
يذكر التاريخ أيضاً أن المهرجان كان ضحية لوباء آخر في القرن التاسع عشر، إذ لم تقم أي نسخة منه بين 1854 و1873 بسبب تفشي الكوليرا آنذاك. لكن بعض الحانات أعلنت عن فعالية بديلة بشروط صارمة لعدم الاستسلام لوباء كورونا وللمحافظة على تقاليد المهرجان الذي يدر في العادة عائدات قدرها 1.2 مليار يورو.
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
تسابق الزوار
وفي العقود الماضية جرت العادة أن ينتظر الكثير من الزوار منذ الصباح الباكر فتح البوابات رغم الجو الماطر ودرجات الحرارة الباردة نسبياً. ولدى فتح البوابات يتسابقون رجالاً ونساء على ساحات وخيام المهرجان.
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
مهرجان الجمال والأزياء
مهرجان "أكتوبر فيست" فرصة للتعرف على الأزياء التقليدية والجمال البافاري. حيث ترتدي البافاريات "الدرندل" وهو فستان تقليدي شعبي ترتديه النساء في جنوب ألمانيا ومناطق جبال الألب.
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
أزياء ورقصات شعبية
مهرجان "أكتوبر فيست" هو فرصة للشباب أيضاً لارتداء الزي الشعبي البافاري وخاصة سروال الجلد القصير والجوارب الطويلة. وبتلك الأزياء يؤدون بعض الرقصات التقليدية أيضاً بمشاركة النساء على أنغام الموسيقى الشعبية.
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
السعادة مع البيرة
شرب البيرة بالكؤوس الكبيرة التي تتسع لتراً كاملاً تعتبر من التقاليد الأساسية للشباب البافاري الذي ينتظر المهرجان بفارغ الصبر لاحتساء أكبر كمية ممكنة من البيرة.
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
البيرة المجانية
التسابق لالتقاط كأس من البيرة المجانية التي تقدمها شركة "باولانر" للبيرة في خيمتها باليوم الأول لمهرجان "أكتوبر فيست"، كما جرت العادة.
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
فريق بايرن في المهرجان
لاعبو فريق بايرن ميونيخ بالسروايل الجلدية القصيرة التقليدية، ويبقى حضور لاعبي النادي ومشاركتهم في المهرجان من التقاليد الأساسية لمهرجان "أكتوبر فيست".
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
مهرجان البيرة
من يزور مهرجان "أكتوبر فيست" بدون استهلاك كمية كافية من البيرة هناك، فلم يسجل حضوره في المهرجان. وخلال فترته على مدار نحو ثلاثة أسابيع، يتم استهلاك أكثر من 6 ملايين لتر من البيرة، ففي مهرجان عام 2016 استهلك الزوار نحو 6.6 لتر بيرة لكل زائر.
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
الاستمتاع بالألعاب
فعاليات المهرجان لا تقتصر على الطعام والشراب وخاصة البيرة، وعلى الرقص والموسيقى الشعبية، وإنما تشمل اللهو والتسلية أيضاً وركوب المراجيح والأجهزة الأخرى المعروفة في مدن الملاهي. والكبار قبل الصغار يتسابقون إلى تلك الأجهزة.
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
أكبر مهرجان شعبي
يعتبر مهرجان "أكتوبر فيست" في مدينة ميونيخ المهرجان الشعبي الأكبر في العالم، حيث يوفر فرص عمل لنحو 13 ألف عامل ويستقبل حوالي 6 ملايين زائر من ألمانيا وبقاع العالم الأخرى خلال الأسابيع الثلاثة لفعالياته.