ألمانيا.. أرقام مقلقة ومستجدات بشأن العمل من المنزل

كشفت نتائج استطلاع للرأي نشر السبت (14 تشرين الثاني/نوفمبر 2020) أن العديد من الشركات في ألمانيا لا تعتبر العمل من المنزل أمراً جيداً في ما يتعلق بالإنتاجية. وشمل الاستطلاع الذي أجراه معهد "إيفو" لصالح مؤسسة شركات العائلات في تشرين أول/أكتوبر الماضي، 1097 شركة.

وأوضحت نتائج الاستطلاع أن 27% من الشركات ترى أن العمل من المنزل أدى إلى انخفاض الإنتاجية، فيما رأت 30.4% من الشركات أن العمل من المنزل لم يغير شيئاً في الإنتاجية. وفي المقابل، رأت 5.7% فقط من الشركات أن العمل من المنزل أدى إلى رفع الإنتاجية.

هذا وأعلن وزير العمل الألماني، هوبرتوس هايل، استعداده لإرجاء مقترحه الخاص بتقنين العمل من المنزل بسبب خلاف مع تحالف المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي، حول هذا الموضوع.

وفي تصريحات لشبكة التحرير الصحفي "دويتشلاند"، قال الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، اليوم السبت إنه مستعد لتأخير هذا المقترح لأنه يبدو أن التحالف لم يتوصل إلى اتفاق بشأنه.

وكان هايل أعلن في أول تشرين أول/أكتوبر الماضي مقترحا لسن قانون ينص على منح العاملين الذين يعملون بدوام كامل، حق العمل من المنزل أو من خارج الشركة لمدة 24 يوماً في العام.

غير أن هذا المقترح قوبل برفض من الروابط الاقتصادية والتحالف المسيحي، وطرحت مجموعة العمل من أجل المستقبل التابعة لكتلة التحالف المسيحي مسودة مضادة نهاية الشهر الماضي.

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وفي جديد عدد الإصابات، أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض اليوم السبت أن مكاتب الصحة في أنحاء البلاد سجلت 22 ألفا و41 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقابل 178 حالة وفاة جديدة.

ومقارنة بأمس الجمعة، تراجع عدد الإصابات بواقع 1081 حالة. وكان المعهد قد سجل يوم السبت الماضي 23 ألفا و399 إصابة، ليتخطى عدد الإصابات اليومية بذلك 20 ألفا لأول مرة منذ بدء الجائحة في ألمانيا.

وتجاوز إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا منذ بدء الجائحة 773 ألفا، بينما تجاوزت الوفيات 12 ألف حالة. ويقدر المعهد عدد المتعافين حالياً بأكثر من 493 ألفاً.

عالمياً، وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم إلى 53 مليونا و385 ألفا و255 حالة، حتى الساعة 36:08 حسب التوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي) اليوم السبت، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء. وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس مليون و302 ألف و841 حالة.

إ.ع/خ.س ( د ب أ)