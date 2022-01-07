 ألمانيا: أحكام بالسجن ضد خمسة رجال منتمين لداعش | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 31.05.2022

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أخبار

ألمانيا: أحكام بالسجن ضد خمسة رجال منتمين لداعش

حكمت محكمة ألمانية بالسجن لمدد تصل إلى تسع سنوات ونصف على خمسة رجال ينحدرون من طاجيكستان منتمين لخلية في تنظيم داعش خططوا لتنفيذ هجمات إرهابية في ألمانيا وقتل أحد منتقدي الإسلام فيها.

صورة رمزية لمحاكمة منتمين لداعش في ألمانيا

أحكام بالسجن ضد 5 إرهابيين منتمين لداعش

أدانت المحكمة الإقليمية العليا في مدينة دوسلدورف الألمانية خمسة رجال بتهمة الإرهاب، وحكمت عليهم بالسجن لمدد تصل إلى تسع سنوات ونصف. وأعلنت المحكمة اليوم الثلاثاء (31 أيار/مايو 2022)، أن المتهمين، الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 34 عاما، ينتمون إلى خلية إرهابية تابعة لداعش، وكان من المفترض أن تنفذ هجمات في ألمانيا بتعليمات من قيادات في داعش.

وقبل عامين كان يخطط المتهمون لقتل أحد منتقدي الإسلام من مدينة نويس الألمانية، لكن الشرطة تمكنت من درء الهجوم. وقبل اعتقالهم، كان يعيش الخمسة المنحدرين من طاجيكستان في مدن مختلفة في ولاية شمال الراين-ويستفاليا. وطالب المدعي العام بأحكام بالسجن تتراوح بين أربع سنوات واثنتي عشرة سنة، بينما طالب الدفاع بالبراءة أو أحكام مخففة بالسجن. يُذكر أنه حُكم على  رجل آخر من نفس الخلية العام الماضي بالسجن سبع سنوات.

ز.أ.ب/ف.ي (د ب أ)

  • Terroranschlag vor einem Jahr Gedenken in Berlin (picture-alliance/dpa/B.von Jutrczenka)

    عام على اعتداء برلين- نصب تذكاري وحزن وشعور بالخذلان

    تدشين نصب تذكاري

    أمام ذوي الضحايا والمصابين، أزاح عمدة برلين ميشائل مولر اليوم الثلاثاء (19 كانون الأول/ديسمبر 2017) وبحضور المستشارة أنغيلا ميركل الستار عن النصب التذكاري للهجوم. وكان الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير ورئيس البرلمان الألماني "بوندستاغ" فولفغانغ شويبله من بين الحاضرين.

  • Breitscheidplatz Berlin Jahrestag Anschlag (Reuters/F.Bensch)

    عام على اعتداء برلين- نصب تذكاري وحزن وشعور بالخذلان

    "من أجل الوئام بين جميع البشر"

    وحفر على النصب التذكاري النص الآتي: "تخليداً لذكرى ضحايا هجوم 19 كانون الأول/ديسمبر 2016. من أجل الوئام بين جميع البشر". وشهد نهار الثلاثاء عدة فعاليات في ميدان برايتشايدبلاتس، المكان الذي يضم سوق الميلاد، لتكريم الضحايا وهم من ست جنسيات: الألمانية والبولندية والإيطالية والتشيكية والإسرائيلية والأوكرانية.

  • Berlin Breitscheidplatz: Ein Jahr nach dem Anschlag. (DW/Imtiaz Ahmad)

    عام على اعتداء برلين- نصب تذكاري وحزن وشعور بالخذلان

    انتقادات واتهامات

    تعرضت أنغيلا ميركل للانتقاد لأنها انتظرت عاماً حتى الاثنين (18 كانون الأول/ديسمبر 2017) لاستقبال ذوي الضحايا. جاء ذلك بعد الانتقادات والاتهامات التي وجهتها أسر الضحايا لميركل بالخمول والإخفاق السياسي بعد وقوع الهجوم. عدد كبير من الألمان مقتنعون بأنه كان من الممكن تجنب الاعتداء. وأشارت تقارير كثيرة إلى الأخطاء المرتكبة في ملاحقة أنيس عامري الذي كان يعرف قبل الاعتداء بأنه إسلاموي خطير وتاجر مخدرات.

  • Ein Jahr nach dem Terror-Anschlag am Breitscheidplatz in Berlin (DW/M. Majerski)

    عام على اعتداء برلين- نصب تذكاري وحزن وشعور بالخذلان

    والدة سائق الشاحنة..تشكو من الخذلان

    تشكو جانينا أوربان، والدة سائق الشاحنة التي استُعملت في الهجوم، من الخذلان بسبب تجاهل السلطات الألمانية لها كأم فقدت ابنها في الاعتداء.

  • Berlin Breitscheidplatz Gedenken Steinmeier Gruetters (Getty Images/J.MacDougall)

    عام على اعتداء برلين- نصب تذكاري وحزن وشعور بالخذلان

    شتاينماير يعترف بالتقصير

    أعرب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير عن رأيه في أن هناك أوجه تقصير لدى الحكومة والمجتمع في التعامل مع أسر ضحايا ومصابي هجوم الدهس الإرهابي. وقال شتاينماير في خطابه خلال فعالية إحياء الذكرى الأولى للهجوم بحضور عدد من أسر الضحايا إن بعض الدعم الذي تم تقديمه لذوي الضحايا والمصابين جاء متأخراً وظل غير مرضي.

  • Abschlussbericht des Terroranschlags auf dem Breitscheidplatz (picture-alliance/dpa/G. Fischer)

    عام على اعتداء برلين- نصب تذكاري وحزن وشعور بالخذلان

    تدارك الأخطاء

    من أجل إيجاد أرضية معقولة في التعامل مع أسر الضحايا عينت الحكومة الألمانية مندوباً لشؤون ذوي الضحايا هو كورت بيك، رئيس وزراء ولاية رينانيا بلاتينا السابق الذي قدم قبل أيام مع وزير العدل الألماني هايكو ماس (الصورة) تقريراً حول ما فعلته الحكومة وكذلك النواقص في تقديم المساعدة.

  • Berlin Breitscheidplatz: Ein Jahr nach dem Anschlag. (DW/Imtiaz Ahmad)

    عام على اعتداء برلين- نصب تذكاري وحزن وشعور بالخذلان

    تدابير أمنية في أسواق عيد الميلاد

    فرضت في سوق الميلاد بميدان برايتشايدبلاتس ببرلين وأسواق أخرى كثيرة في ألمانيا تدابير أمنية مشددة هذه السنة. ووضعت كتل اسمنتية كبيرة لمنع مرور أي آلية. وقبل أيام من الاحتفال بعيد الميلاد، ما زال الزبائن يقولون أنهم متأثرون بهذا الهجوم. إعداد: م.أ.م


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