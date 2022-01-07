ألمانيا: أحكام بالسجن ضد خمسة رجال منتمين لداعش

أدانت المحكمة الإقليمية العليا في مدينة دوسلدورف الألمانية خمسة رجال بتهمة الإرهاب، وحكمت عليهم بالسجن لمدد تصل إلى تسع سنوات ونصف. وأعلنت المحكمة اليوم الثلاثاء (31 أيار/مايو 2022)، أن المتهمين، الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 34 عاما، ينتمون إلى خلية إرهابية تابعة لداعش، وكان من المفترض أن تنفذ هجمات في ألمانيا بتعليمات من قيادات في داعش.

وقبل عامين كان يخطط المتهمون لقتل أحد منتقدي الإسلام من مدينة نويس الألمانية، لكن الشرطة تمكنت من درء الهجوم. وقبل اعتقالهم، كان يعيش الخمسة المنحدرين من طاجيكستان في مدن مختلفة في ولاية شمال الراين-ويستفاليا. وطالب المدعي العام بأحكام بالسجن تتراوح بين أربع سنوات واثنتي عشرة سنة، بينما طالب الدفاع بالبراءة أو أحكام مخففة بالسجن. يُذكر أنه حُكم على رجل آخر من نفس الخلية العام الماضي بالسجن سبع سنوات.

ز.أ.ب/ف.ي (د ب أ)