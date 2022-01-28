 ألمانيا.. أحزاب ومنظمات ترفض تقليص بلدهم لمساعدات التنمية الخارجية | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 28.03.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

ألمانيا.. أحزاب ومنظمات ترفض تقليص بلدهم لمساعدات التنمية الخارجية

عندما صاغ وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر ميزانية عام 2022، رأى إمكانية تخفيض مساعدات التنمية الخارجية. لكن الحرب في أوكرانيا طرحت تساؤلا حول هذا النهج. وحتى في حزب وزير المالية نفسه بدأت نقاشات حول جدوى ذلك.

اقتراح لتخفيض مساعدات ألمانيا للتنمية يواجه انتقادات شديدة في البوندستاغ

اقتراح لتخفيض مساعدات ألمانيا للتنمية يواجه انتقادات شديدة في البوندستاغ

لا يحدث كثيرا أن يقدم عضو في الحكومة ميزانية وزارته بصورة انتقادية كما قدمتها سفينيا شولتسه الوزيرة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية من الحزب الديمقراطي الاشتراكي، وذلك في بداية مناقشة الميزانية في البرلمان الألماني (البوندستاغ).

في المسودة الحكومية لميزانية 2022 تم التخطيط لما مجموعه حوالي 23 مليار يورو للنفقات، التي يمكن أن تأخذها ألمانيا في الاعتبار كدولة مانحة للمساعدة الإنمائية الرسمية المتفق عليها دولياً. وهذا يتوافق مع المعدل المطلوب 0.7 في المائة من الناتج الاقتصادي.

ومع ذلك، فإن ميزانية  وزارة التنمية ، المدرجة ضمن حصة المساعدة الإنمائية الرسمية، ستتقلص بأكثر من 12 في المائة وستهبط إلى 10.8 مليار يورو فقط. في المناقشة، لم تُخفِ شولتسه حقيقة أنها لا تعتبر المبلغ كافياً. حتى قبل حرب أوكرانيا، كانت التحديات كبيرة، فقد أصبح وباء كورونا جائحة متعددة الأضرار بالنسبة للبلدان الفقيرة - مع عواقب صحية واقتصادية واجتماعية، حسب شولتسه. بالإضافة إلى ذلك، هناك عواقب التغير المناخي، والذي يؤثر بشكل أكبر على أفقر دول العالم، وتتمثل العواقب في الجفاف والعواصف والفيضانات وموسم حصاد سيء، تتابع الوزيرة الألمانية.

سفينيا شولتسه الوزيرة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية

سفينيا شولتسه الوزيرة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية

أمل في دعم إضافي من البرلمان

والآن تزداد الأوضاع سوءاً. وحذرت شولتسه من أن "الحرب في مناطق مخازن الحبوب في العالم لها تأثير كبير على الغذاء العالمي"، منتقدة تخفيض المساهمة الألمانية في  برنامج الغذاء العالمي  التي تم تقليصها بنحو 50 في المائة. "من الواضح لنا جميعاً أن 28 مليون يورو المخطط لها في مسودة الحكومة، على سبيل المثال، لن تكون كافية لتعويض المحاصيل المفقودة ومنع وقوع مجاعات". وقالت الاشتراكية الديموقراطية إنها تعول على البرلمان وأضافت: "أنه يمكننا القيام بالمزيد هنا".

وهو مطلب تجد له حتى المعارضة آذاناً صاغية. إذ انتقد هيرمان غروهه من الاتحاد الديمقراطي المسيحي المعارض بشدة خطط تخفيض ميزانية التنمية. وأشار إلى أنه وفي ضوء 800 مليون شخص يعانون من الجوع في جميع أنحاء العالم وفي وقت الحاجة إلى مزيد من التضامن العالمي، ستنخفض ميزانية التنمية بنحو 1.6 مليار يورو. سأل غروهه في البرلمان: "ألا يتابع أحد منكم الأخبار؟" وقال: "كون ميزانية التنمية لا ترقى إلى مستوى توقعاتنا نحن، هو أمر يلحق ضررا بمسؤولية بلدنا عن التنمية العالمية".

هيرمان غروهه من الاتحاد الديمقراطي المسيحي

هيرمان غروهه من الاتحاد الديمقراطي المسيحي

الليبراليون يدعون لكفاءة أكبر في توزيع الأموال

كان على شولتسه أيضاً أن تتقبل النصيحة من الاتحاد الديمقراطي المسيحي، القائلة بأنها تفاوضت بشكل سيئ على ما يبدو مع وزير المالية كريستيان ليندنر عند إعداد الميزانية. في الواقع، كان تأثير شولتسه محدوداً على الميزانية. ويرى الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي)، الذي يرأسه ليندنر، إمكانية تحقيق فرص للادخار في سياسة التنمية. ووفقًا لبرنامج الحزب الليبرالي، ينصب التركيز على الجودة بدلاً من الكمية في مجال توزيع أموال التنمية.

مختارات

وهو ما أكدت عليه النائبة كلاوديا رافيلهوشين من الحزب الليبرالي، التي أشارت إلى أن ألمانيا من أكبر الدول المانحة للمساعدات التنموية، لذا لا يمكن أن يكمن الحل في "المزيد والمزيد من المشاريع"، ولكن فقط في زيادة كفاءة توزيع الأموال. وأضافت: "لدينا فرصة فقط للتعامل مع الكم الهائل من المهام إذا قمنا بأعمال اقتصادية بطريقة رصينة تماماً".

وتابعت رافيلهوشين: "يجب وضع كل شيء على المحك وألا يكون هناك تمسّك بالهياكل بدافع العادة الخالصة، بغض النظر عما إذا كان الأمر يتعلق بمنظمات صغيرة، أو كبيرة، أو مشاريع ثنائية، أو متعددة الأطراف".

"تحديد غير صحيح للأولويات"

لكن لا يرى الجميع في كتلة الحزب الديمقراطي الحر الأمر بهذا الشكل. وأعلن تيل مانسمان، المتحدث باسم الحزب بشأن سياسة التنمية: "من الواضح أنه يتعين علينا تغيير المسار في العديد من النقاط". ولم يتم البت الأخير بشأن الميزانية.

والتخفيضات في مساعدات التنمية مزعجة بشكل خاص لأعضاء البرلمان الذين ينتقدون أو يعارضون زيادة الإنفاق العسكري. وفقًا لأندريه هونكو من حزب اليسار، يمكن للحرب أيضاً أن تدفع ما يصل إلى مائة مليون شخص إلى خطر المجاعة. في هذه الحالة، يعتبر استثمار 100 مليار يورو في صندوق خاص للجيش الألماني "أولوية خاطئة تماماً".

مشاهدة الفيديو 02:04

مساعدات ألمانية للاجئين الفلسطينيين في مجال التعليم والصحة

اختلال التوازن بين ميزانية التنمية والدفاع

هناك أيضا تذمر داخل الحكومة. وقالت ديبورا دورينغ عن حزب الخضر: "لا يعني الأمن، الأمن العسكري فقط"، لتتلقى تصفيقا حارا من قبل نواب الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر. وأضافت دورينغ: "ولهذا السبب بالتحديد نحن مسؤولون الآن عن ضمان عدم وجود اختلال في التوازن بين الإنفاق الضروري على الدفاع ومنع الأزمات المدنية والتعاون الإنمائي القائم على حقوق الإنسان في السنوات المقبلة".

وأشارت المتحدثة باسم السياسة التنموية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، سناء عبدي، إلى أنه تم الاتفاق في عقد تشكيل الائتلاف الحكومي على زيادة تمويل مساعدات التنمية والإنفاق على الدفاع بشكل متناسب. ولا تتحدث عبدي عن الصندوق الخاص المخطط له للجيش الألماني، بل تتحدث عن ميزانية الدفاع السنوية. وتضيف: "إذا كان من المقرر زيادة ميزانية الدفاع العادية بمقدار 3.4 مليار يورو وخفض ميزانية وزارة التنمية والتعاون بمقدار 1.6 مليار يورو في نفس الوقت، فهذا لا ينصف اتفاق الائتلاف. الزملاء من جميع فصائل الائتلاف لا يتفهمون ذلك".

المنظمات غير الحكومية تحذر أيضا

منظمات المساعدة الإنمائية لم تتفهم أيضاً خطة التخفيض المقترحة. وكان اتحاد "فينرو" الألماني للمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال التنمية والمساعدات الإنسانية قد حسب بالفعل وقبل الحرب أن 31.2 مليار يورو ستكون مفقودة للتعاون الإنمائي والمساعدات الإنسانية للفترة الحالية للحكومة من أجل تحقيق أهداف مثل مكافحة تغير المناخ أو الأمن الغذائي أو الرعاية الصحية الدولية. ويجب أن يضمن البوندستاغ الآن الحفاظ على  ميزانية التنمية  عند مستوى عام 2021 على الأقل، حسب "فينرو".

ويمكن في الأشهر القليلة المقبلة معرفة إذا ما كان سيتم ذلك أم لا. وستتم مناقشة الميزانية في لجان البوندستاغ - وإذا كان هناك أغلبية - سيتم تغييرها. في نهاية شهر يونيو/ حزيران القادم سيناقش البرلمان بشكل نهائي الميزانية ويوافق عليها.

زابينه كينكارتس/ز.أ.ب

  • SPD Politikerin Bärbel Bas

    أكثر شبابا وأنوثة.. وجوه جديدة في البرلمان الألماني!

    الاشتراكية بيربل باس رئيسة للـ "بونستاغ"

    انتخب البرلمان الألماني الجديد "بوندستاغ" السياسية المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، بيربل باس، رئيسة له خلفا للمسيحي الديمقراطي، فولفغانغ شويبله. وهذه المرة الأولى منذ أكثر من 20 عاما ينتخب فيها البرلمان الاتحادي امرأة لرئاسته. وباس هي ثالث سيدة تتولى رئاسة البوندستاغ. ومن الناحية البروتوكولية، فهي تشغل ثاني أعلى منصب في الدولة بعد الرئيس الألماني.

  • Bundestagswahl Emilia „Milla“ Fester

    أكثر شبابا وأنوثة.. وجوه جديدة في البرلمان الألماني!

    برلمان "أكثر شباباً"

    قبل شهر انتخبت ألمانيا برلمانها الجديد. إحدى نتائج الانتخابات: إن النواب الـ736 الذين يدخلون البرلمان الآن هم، في المتوسط ، أصغر من البوندستاغ السابق. أصغرهم إيميليا فيستر البالغة من العمر 23 عاماً الظاهرة في الصورة، ونيكلاس فاغنر وكلاهما من حزب الخضر. بشكل عام انخفض متوسط عمر النواب. 47 نائبا منهم تقل أعمارهم عن 30 عاما.

  • Michael Brand CDU

    أكثر شبابا وأنوثة.. وجوه جديدة في البرلمان الألماني!

    متوسط عمر النواب

    عضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي المسيحي ميشائيل براند هو النموذج المثالي لأعضاء البرلمان ومن عدة جوانب. بسبب عمره البالغ 47 عاماً وهو بالضبط متوسط عمر أعضاء البرلمان. وخلفيته الأكاديمية في السياسة والقانون والممثلة بشكل كبير في البوندستاغ. بالإضافة إلى ذلك، فإن اسمه ميشائيل شائع جدا بين أعضاء البرلمان.

  • 209. Sitzung des Deutschen Bundestages in Berlin Alexander Gauland

    أكثر شبابا وأنوثة.. وجوه جديدة في البرلمان الألماني!

    الأكبر سناً

    النائب الأكبر سناً في البرلمان هو السياسي من حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي البالغ من العمر 80 عاماً ألكسندر غاولاند. حتى قبل أربع سنوات، كان يمكنه وبصفته أكبر عضو سنا أن يصبح تلقائياً رئيساً للبوندستاغ في جلسته الأولى، قبل انتخاب رئيس البرلمان. ولكن منذ عام 2017، تم تغيير القانون وأصبح رئيس الجلسة الأولى هو الأكثر خدمة في البرلمان وهو المسيحي الديمقراطي فولفغانغ شويبله.

  • Bildkombo I Tessa Ganserer und Nyke Slawik

    أكثر شبابا وأنوثة.. وجوه جديدة في البرلمان الألماني!

    تعزيز أنثوي

    لم يصبح البوندستاغ أصغر سناً فحسب، بل أصبح أكثر أنوثة أيضاً. ارتفع تمثيل النساء بنسبة أربعة في المائة، وخاصة في حزبي اليسار والخضر. مع تيسا غانسيرير (44 عاماً) ونايك سلافيك (27 عاماً) تدخل البرلمان لأول مرة امرأتان عابرتان جندريا. وغردت سلافيك بعد فوزها: "نجاحنا كعابرات في الانتخابات ينتشر في جميع أنحاء العالم".

  • Rasha Nasr SPD

    أكثر شبابا وأنوثة.. وجوه جديدة في البرلمان الألماني!

    قصص هجرة مختلفة

    كما أصبح البوندستاغ الجديد أكثر تنوعاً من حيث الخلفية العائلية. هناك ما لا يقل عن 83 نائباً لهم تاريخ في الهجرة، معظمهم من اليسار والحزب الاشتراكي الديمقراطي. رشا نصر (29 سنة) من الحزب الاشتراكي لها نقاط عديدة متنوعة في سيرتها الذاتية. ولدت في دريسدن، وهي تمثل أيضاً ولايات ألمانيا الشرقية في البوندستاغ. هاجر والداها من سوريا إلى دريسدن في عهد ألمانيا الديمقراطية (الشرقية).

  • Deutschland BTW 2021 Armand Zorn SPD

    أكثر شبابا وأنوثة.. وجوه جديدة في البرلمان الألماني!

    الألمان-الأفارقة ممثلون أيضاً

    مع أفيت تيسفايسوس وأرماند تسورن الظاهر في الصوة، وكارامبا ديابي، يدخل ثلاثة أعضاء من أصول ألمانية – أفريقية في البوندستاغ. أرماند تسورن الذي ينتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي ولد في الكاميرون وجاء إلى ألمانيا عندما كان في الثانية عشرة من عمره. حقيقة أنه فاز في دائرته بشكل مباشر تجعله واثقًا: "إنه يظهر أن مجتمعنا مجتمع متنوع حيث لا يهم من أين أتيت، بل أين تتجه؟".

  • Berlin, Deutscher Bundestag Guelistan Yueksel

    أكثر شبابا وأنوثة.. وجوه جديدة في البرلمان الألماني!

    الأغلبية من ذوات التعليم الأكاديمي

    من الناحية المهنية، فإن البوندستاغ أقل تنوعاً، إذ أن غالبية الأعضاء قد أكملوا دراستهم الجامعية. من ناحية أخرى، من النادر وجود عضو أكمل دراسة مهنية فقط. تنتمي جولستان يوكسيل (59 عاماً، الحزب الاشتراكي الديمقراطي) إلى هذه الأقلية. وأكملت تعليما مهنيا كمساعدة صيدلانية. وجاءت ابنة العامل التركي مع عائلتها إلى ألمانيا في أوائل السبعينيات ودخلت البوندستاغ لأول مرة في عام 2013.

  • Kristine Lütke FDP

    أكثر شبابا وأنوثة.. وجوه جديدة في البرلمان الألماني!

    رجال الأعمال نادرون في البوندستاغ

    أصحاب الأعمال الحرة ممثلون تمثيلا قليلاً كذلك. 51 منهم فقط يجلسون في البرلمان، وهو عدد أقل من ذي قبل. يشكل الحزب الليبرالي معظمهم، كريستينه لوتكه (38 عاماً) واحدة منهم. عائلتها تدير في الجيل الثاني دورا لرعاية المسنين. وتدافع السياسية عن الرعاية التمريضية الشاملة.

  • Stephan Pilsinger CSU

    أكثر شبابا وأنوثة.. وجوه جديدة في البرلمان الألماني!

    نقص خبراء الصحة رغم كورونا

    تم التركيز على قطاع الصحة مع انتشار وباء كورونا، بما في ذلك في البرلمان. لكن القطاع ممثل تمثيلاً صغيرا في البوندستاغ. لا يوجد سوى عدد قليل من النواب من مجالي الطب والتمريض. عضو البرلمان عن الحزب الاجتماعي البافاري شتيفان بيلسينغر هو طبيب أسرة مرخص. بعد انتخابه، يرغب الشاب البالغ من العمر 34 عاماً في مواصلة العمل كطبيب - حتى لا يفقد المعلومات والخبرة العملية. ليزا هينيل/زمن البدري

    الكاتب: زمن البدري


مواضيع ذات صلة

Kurdische Peschmerga-Kämpfer sind am 16.04.2015 in der nordirakischen Stadt Erbil zu einer Zeremonie angetreten. Mit der Feier endete am Donnerstag die vierwöchige Ausbildung von rund 500 Peschmerga-Kämpfern durch die Bundeswehr und andere Armeen. Foto: Jan Kuhlmann/dpa (zu dpa Kurdische Peschmerga-Kämpfer beenden Ausbildung durch Bundeswehr vom 16.04.2015)

"البوندستاغ" يوافق على تمديد مهمة الجيش الألماني في العراق 28.01.2022

وافق البوندستاغ على تمديد مشاركة الجيش الألماني في المهمة الدولية ضد تنظيم "داعش" في العراق. وينص التفويض على مشاركة 500 جندي في المهمة كحد أقصى ولمدة تسعة أشهر أخرى، مع استبعاد سوريا كمنطقة لعمليات للجيش.

Tornado-Kampfflugzeuge der Bundesluftwaffe fliegen in Formation auf dem Rückflug aus dem Irak. Wegen der Coronavirus-Pandemie zieht die Bundeswehr einen Teil der im Irak eingesetzten Soldaten zurück nach Deutschland ab. +++ dpa-Bildfunk +++

وزيرة الدفاع : الجيش الألماني سيصبح "فائق التطور" 16.03.2022

أكدت وزيرة الدفاع الألمانية على العمل على تحديث جيش بلادها "ليصبح قويا وفائق التطور". جاء ذلك عقب موافقة لحكومة على إنشاء صندوق تمويل للجيش بقيمة 100 مليار يورو في إطار سعي برلين لتحديث جيشها بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

29.01.2022, Berlin: Grünenpolitikerin Ricarda Lang nimmt online am Bundesparteitag von Bündnis 90/Die Grünen teil. Auf dem Programm steht die Wahl des Bundesvorstands inklusive der Vorsitzenden sowie der Parteirat. Die mehreren Hundert Delegierten stimmen online ab. Die Wahlen für Vorstand, Parteirat und andere Gremien müssen in der Folge noch per Brief bestätigt werden. Lang gilt als eine der wahrscheinlichen Nachfolgerinnen von den scheidenden Vorständen Baerbock und Habeck. Foto: Kay Nietfeld/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

من هي ريكاردا لانغ الرئيسة المشاركة الجديدة لحزب الخضر؟ 31.01.2022

اختار حزب الخضر الألماني ريكاردا لانغ كرئيسة جديدة للحزب بالشراكة مع أوميد نوريبور، لتخلف وزيرة الخارجية بيربوك. لانغ ممثلة جناح اليسار في الحزب وناشطة نسوية وناشطة ضد اليمين المتطرف وهي أصغر زعيمة للخضر على الإطلاق.