 ألمانيا: أحزاب ″إشارة المرور″ تتفق على بدء محادثات رسمية لتشكيل حكومة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.10.2021

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ألمانيا: أحزاب "إشارة المرور" تتفق على بدء محادثات رسمية لتشكيل حكومة

أعرب مفاوضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر في مذكرة مشتركة عن تطلعهم للدخول في محادثات رسمية لتشكيل الحكومة الألمانية الجديدة، مشيرين إلى إمكانية تشكيل "ائتلاف طموح".

من اليمين: زعيم الليبراليين كريستيان ليندنر وزعيم الاشتراكيين أولاف شولتس مع زعيمي الخضر أنالينا بيربوك وروبرت هابيك

قادة أحزاب "إشارة المرور" يتفقون على الدخول في مفاوضات رسمية لتشكيل الحكومة

قال مفاوضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر إنهم يتطلعون للدخول في محادثات رسمية لتشكيل الحكومة الألمانية الجديدة. وجاء في مذكرة مشتركة للأحزاب الثلاثة عن نتائج المحادثات الاستطلاعية، والتي نُشرت اليوم الجمعة (15 تشرين الأول/أكتوبر 2021): "نحن على قناعة بأننا قادرون على إتمام اتفاق ائتلاف طموح وقابل للتنفيذ".

مختارات

عشية استئناف المحادثات الاستكشافية بين الاشتراكيين والخضر والليبراليين لتشكيل ائتلاف حكومي جديد في ألمانيا والمعروف بـ "إشارة المرور"، تبرز على السطح نقاط خلافية أبرزها السياسة المالية. فأين تكمن الخلافات تحديدا؟

"لا يمكن للمهاجر الانتظار حتى يأتي أحد ليقدم له ما يريده، فعليه الكفاح للوصول لما يريده". هذا ما تراه لمياء قدور ضروريا، وتدعو المهاجرين للانخراط في الحياة السياسية. الألمانية من أصل سوري هي نائبة جديدة بالـ"بوندستاغ".

بينما يرى بعض الخبراء أن ألمانيا "تجاوزت ذروة" جائحة كورونا، يحذر آخرون من موجة جديدة في الخريف والشتاء. أما السلطات فتركز على مجموعتين أساسيتين: أطفال المدارس وغير المُطمعّين. هنا لمحة عن الاستعدادات لموسم البرد!

وأبدى مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار، أولاف شولتس، تفاؤلاً إزاء مفاوضات الائتلاف المرتقبة، وقال شولتس عقب المحادثات الاستكشافية في برلين اليوم الجمعة إنه يرى أن إطلاق المحادثات الرسمية بين الأحزاب الثلاثة ممكناً، موضحاً أن الأمر يدور حول تطوير وتحديث العديد من المجالات.
وأفاد شولتس: "اتفقنا على نص. هذه نتيجة جيّدة جداً وتظهر بوضوح بأنه يمكن تشكيل حكومة في ألمانيا تهدف إلى ضمان تحقيق تقدّم". وذكر شولتس أن من الموضوعات المهمة في محادثات الائتلاف التوسع الهائل في الطاقة المتجددة من أجل التمكن من الاستغناء عن الوقود الأحفوري في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بأكبر تحديث صناعي تشهده ألمانيا منذ 100 عام. كما أشار شولتس إلى تحسينات منشودة في قطاع بناء المساكن، والحد الأدنى للأجور والمعاشات، حيث تحتاج الأخيرة إلى أموال إضافية.

وتعتزم أحزاب ائتلاف ما يسمى بـ "إشارة المرور"، نسبة إلى الألوان الثلاثة المميزة لكل حزب، رفع الحد الأدنى القانوني للأجور إلى اثني عشر يورو للساعة، حيث جاء في المذكرة: "سنزيد الحد الأدنى القانوني للأجور في العام الأول في تعديل يُجرى في خطوة واحدة إلى اثني عشر يورو للساعة... بعد ذلك ستقرر لجنة الحد الأدنى للأجور أي خطوات أخرى لزيادة الأجور".

تجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى للأجور المعمول به حاليا هو 60ر9 يورو للساعة. وقبل المحادثات الاستكشافية حول تشكيل محتمل للحكومة، كان يعتبر الحد الأدنى للأجور أحد الموضوعات الصعبة في المفاوضات بين الاشتراكيين والخضر والأحرار.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الهيئة الرئاسية للحزب الاشتراكي الديمقراطي تعتزم الموافقة عقب ظهر اليوم على بدء المفاوضات الرسمية لتشكيل الائتلاف الحاكم مع حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، وذلك بناء على نتائج مذكرة المحادثات الاستطلاعية التي وضعها مفاوضو الأحزاب الثلاثة ونُشرت اليوم.

وكان رؤساء الأحزاب الثلاثة قد أعلنوا في وقت سابق أنهم سيوصون هيئاتهم ببدء محادثات الائتلاف. وبالنسبة لحزب الخضر، سيُتخذ قرار الدخول في مفاوضات رسمية خلال مؤتمر حزبي صغير يُعقد بعد غد الأحد، وبالنسبة للحزب الديمقراطي الحر، ستصدر الهيئة الرئاسية قرارها يوم الاثنين المقبل.
م.ع.ح/خ.س (د ب أ، أ ف ب)

  • Helmut Kohl und Angela Merkel

    نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة

    "تلميذة كول"

    كان المستشار الألماني الأسبق، هيلموت كول، يطلق على أنغيلا ميركل، لقب "تلميذة". لم تخرج ميركل من عباءته إلا بعد فترة طويلة في عام 2001، عندما كان الحزب المسيحي الديمقراطي CDU في المعارضة، وكانت ميركل زعيمة الحزب، غير أن فرصتها الكبيرة لم تأت إلا عام 2005.

  • Wahlwerbung in Mecklenburg-Vorpommern bildergalerie wahl05

    نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة

    بداية متعثرة

    بفارق ضئيل فاز الاتحاد المسيحي الديموقراطي وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي CSU على الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPD بقيادة المستشار غيرهارد شرودر في انتخابات عام 2005. سجل الحزب المسيحي الديمقراطي بقيادة المرشحة لمنصب المستشارة، أنغيلا ميركل أسوأ نتيجة له منذ عام 1949. هذه الظروف كانت لا تبدو جيدة في بداية مشوار أي مستشار جديد، لكن ميركل سرعان ما ثبتت أقدامها بين كبار الساسة.

  • Angela Merkel und Gerhard Schröder

    نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة

    أول مستشارة في تاريخ ألمانيا

    في نهاية المطاف، أتفق التحالف الاتحاد المسيحي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي تشكيل تحالف كبير. شرودر هنأ المستشارة الجديدة أنغيلا ميركل، التي تم انتخابها في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2005 من قبل البرلمان الألماني كأول مستشارة امرأة في تاريخ ألمانيا، وأصغر سياسية، والأولى من ألمانيا الشرقية سابقا، وأول عالمة فزياء في هذا المنصب.

  • Deutschland G8 Teilnehmer Bush Merkel und Putin

    نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة

    الهيمنة على المشهد السياسي

    تمكنت ميركل من الهيمنة على الساحة السياسة بسرعة. في قمة مجموعة الثماني في عام 2007، استقبلت رؤساء دول وحكومات أهم سبع دول صناعية وروسيا في منتجع هيليغيندام على بحر البلطيق، ومازحت الرئيس الأمريكي آنذاك، جورج بوش (إلى اليسار) والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. من الناحية الجيوسياسية، فقد كانت أجواء عالم السياسية في هذه الفترة أفضل بكثير مما هي عليه اليوم.

  • Bildkombo Angela Merkel

    نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة

    لعبة الألوان والسياسة

    مظهر وأزياء المستشارة، ملفتة للنظر أيضاً، فهي دائما ما تطل بسترات ذات ألون معينة وعادة ما يظل لون البناطيل التي ترتديها غامق اللون، وما يتغير هو لون السترة فقط. بسبب تغير الألوان هذا، يعتقد الخبراء أنهم يستطيعون معرفة الحالة المزاجية للمستشارة أو الرسالة التي تحاول نقلها.

  • Silvio Berlusconi umarmt Nicolas Sarkozy neben Angela Merkel

    نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة

    الأكثر شعبية داخل الاتحاد الأوروبي

    في بداية الأزمة المالية، صعدت شعبية ميركل بسرعة وتحولت إلى رقم واحد بلا منازع في الاتحاد الأوروبي. هنا في خريف عام 2008، تظهر ميركل بابتسامة لطيفة أمام اثنين من مفتولي العضلات على المسرح الأوروبي، الرئيس الفرنسي آنذاك، نيكولا ساركوزي (في المقدمة) ورئيس الوزراء الإيطالي في ذلك الحين، سيلفيو برلسكوني.

  • Griechenland Democracy-Magazin Kritik Angela Merkel

    نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة

    التعامل مع الأزمة المالية

    عندما ازدادت ديون العديد من الدول الأوروبية، وأصبحت العملة الموحدة في خطر، وافقت ميركل على مساعدات مكثفة، لكنها في المقابل طالبت بإجراءات تقشفية في البلدان المعنية، ما أثار نقمة على ميركل هناك أعاد الذكريات المرة، خاصة في اليونان، حيث قارنت الصحف اليونانية تعاملها بالاحتلال النازي إبان الحرب العالمية الثانية.

  • CDU-Wahlkampf mit Angela Merkel

    نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة

    منبر الشعب

    هي متحدثة متمكنة، حب الظهور لا يعنيها كثيراً، غالباً ما تبدو صلبة، وحازمة في سياستها، لكن أسلوبها الرصين والواقعي والمتواضع يروق للكثيرين، وإلا لما كانت ستستطيع أن تدير الأمور في بلادها كل هذه السنوات.

  • Ludwigshafen Wahlkampf CDU

    نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة

    "ماما ميركل"

    في مرحلة ما اطلق عليها لقب "ماما ميركل". وطبعا ليس المقصود الأم بل أم الأمة، إنه نوع من السخرية أو المحبة وهو تقليد قديم. إذ لم يعد هذا الوصف يستخدم من قبل الصغار اليوم. الأم تعطي الاهتمام والعناية، ما يبدد الخوف. أما الجانب السلبي لهذا الوصف، هو أن الأطفال يبقون دائماً أطفالًا ولا يحب الجميع هذا.

  • Deutschland Merkel Selfie mit Anas Modamani

    نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة

    "يمكننا فعل ذلك"

    أكثر ما اشتهرت به أنغيلا ميركل، هو جملتها الشهيرة "يمكننا فعل ذلك"، التي قالتها إبان موجة اللاجئين.، عندما أبقت الحدود مفتوحة أمام اللاجئين والمهاجرين في عامي 2015 و2016. لذلك اعتبرها البعض بمثابة قديسة لكن البعض الآخر أنتقدها بشدة. الانقسام في تقييم سياستها تجاه اللاجئين ما يزال قائما حتى اليوم.

  • Angela Merkel Person of the Year Time Magazine Ausschnitt

    نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة

    "شخصية العام" 2015

    في عام 2015 ، أطلقت مجلة "تايم" على ميركل لقب "شخصية العام" وحتى "مستشارة العالم الحر"، بسبب قدرتها على الإدارة في المواقف الصعبة، بدءاً من تعاملها مع الأزمة المالية العالمية ومروراً بأزمة اللاجئين.

  • 100 Jahre Frauenwahlrecht

    نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة

    ملهمة النساء

    ميركل هي أول امرأة في المستشارية، لكنها لم تجعل من ذلك قضية سياسية كبرى لها، غير أنه بفضل دعمها كان لبعض النساء مسيرة مهنية بارزة في الحكومة الألمانية. من أبزر الأسماء النسائية البارزة في المشهد السياسي الحالي: أنغريت كرامب كارينباور (رئيسة الاتحاد الديمقراطي المسيحي ووزيرة الدفاع)، و أورزولا فون دير لاين (رئيسة المفوضية الأوروبية)، وجوليا كلوكنر (وزيرة الزراعة).

  • G7-Gipfel in Frankreich

    نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة

    المصلحة الوطنية

    ميركل متحفظة ولا تظهر آراءها السياسية أو الشخصية بشأن رؤساء الدول والحكومات، وفي أغلب الأحيان تعبر عن آراء غامضة للغاية. هي تحرص في تعاملها على ما تقتضيه المصلحة الوطنية.

  • Angela Merkel im Supermarkt

    نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة

    الغرور ليس من صفاتها

    تعلم كم يبلغ ثمن لتر من الحليب!. حتى بعد سنوات من توليها منصب المستشارة، لم يغر ذلك شيئاً من أنغيلا ميركل. هنا في عام 2014 زارت أحد المحلات التجارية في برلين مع ضيفها المسؤول الصيني لي كه تشيانغ. لكنها شوهدت أيضا وهي تتسوق وحدها، كربة منزل.

  • Deutschland | Wahlwerbung CDU

    نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة

    سر حركة اليد المقبوضة

    اشتهرت ميركل بحركة اليد المقبوضة، ولا أحد يعلم ما الذي تخفيه تلك الحركة. هي نفسها تقول إن الحركة تساعدها في الحفاظ على الجزء العلوي من جسمها مستقيماً ولا توجد رسالة أخرى من وراءها. على أي حال، استخدم الحزب المسيحي الديمقراطي حركة اليد على هذا الملصق الضخم خلال الحملة الانتخابية الألمانية لعام 2013 للتعبير عن الثقة والهدوء.

  • Bildergalerie Homestories Angela Merkel und Joachim Sauer

    نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة

    حياة ميركل الخاصة

    لا يُعرف سوى القليل عن حياة ميركل الخاصة. إنها لا تكشف الكثير عنها، وربما لا يهتم الناس بذلك. نعلم، على سبيل المثال، أن ميركل وزوجها يواخيم زاور، العالم الفيزيائي أيضاً (في الصورة) يقضيان كل سنة إجازة عيد الفصح في جزيرة إيشيا الإيطالية، لكن هذا لم يكن ممكنا هذا العام بسبب الجائحة.

  • Belgien Brüssel | EU-Gipfeltreffen - Angela Merkel

    نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة

    إدارة أزمة كورونا

    لقد غير الوباء الكثير في ألمانيا، ليس فقط طقوس إجازة المستشارة. ولطالما تعرضت سياسة ميركل الجادة والموضوعية للانتقادات، لكن تعاملها مع الوباء قد سجل أيضاً أرقاماً قياسية جديدة في شعبيتها.

  • Bundestag - Beginn der Haushaltswoche

    نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة

    تراجع تأييد حزبها

    في السنة الأخيرة من فترة ميركل، عانى تحالفها المسيحي من سلسلة من الفضائح، لكن أكثرها تأثيرا على صورته كانت فضيحة الكمامات بعد الكشف عن أن مسؤولين من الحزبين المسيحيين تلقوا أموالا ضخمة من شركات لأجل فوز هذه الأخيرة بصفقات أعلنتها الحكومة حول توريد الكمامات.

  • Deutschland Coburger Firma stellt Merkel-Teddy her

    نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة

    دمية ميركل

    تحولات مهمة في المشهد السياسي الألماني، أفرزتها نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وذلك بحلول حزبها ثانيا أمام الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وقبيل رحيلها أقبل الألمان على شراء هذه الدمية والتي تذكر بحركة اليد التي اشتهرت بها.

    الكاتب: علاء جمعة


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