ألمانيا: أحزاب "إشارة المرور" تتفق على بدء محادثات رسمية لتشكيل حكومة

قال مفاوضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر إنهم يتطلعون للدخول في محادثات رسمية لتشكيل الحكومة الألمانية الجديدة. وجاء في مذكرة مشتركة للأحزاب الثلاثة عن نتائج المحادثات الاستطلاعية، والتي نُشرت اليوم الجمعة (15 تشرين الأول/أكتوبر 2021): "نحن على قناعة بأننا قادرون على إتمام اتفاق ائتلاف طموح وقابل للتنفيذ".



وأبدى مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار، أولاف شولتس، تفاؤلاً إزاء مفاوضات الائتلاف المرتقبة، وقال شولتس عقب المحادثات الاستكشافية في برلين اليوم الجمعة إنه يرى أن إطلاق المحادثات الرسمية بين الأحزاب الثلاثة ممكناً، موضحاً أن الأمر يدور حول تطوير وتحديث العديد من المجالات.

وأفاد شولتس: "اتفقنا على نص. هذه نتيجة جيّدة جداً وتظهر بوضوح بأنه يمكن تشكيل حكومة في ألمانيا تهدف إلى ضمان تحقيق تقدّم". وذكر شولتس أن من الموضوعات المهمة في محادثات الائتلاف التوسع الهائل في الطاقة المتجددة من أجل التمكن من الاستغناء عن الوقود الأحفوري في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بأكبر تحديث صناعي تشهده ألمانيا منذ 100 عام. كما أشار شولتس إلى تحسينات منشودة في قطاع بناء المساكن، والحد الأدنى للأجور والمعاشات، حيث تحتاج الأخيرة إلى أموال إضافية.

وتعتزم أحزاب ائتلاف ما يسمى بـ "إشارة المرور"، نسبة إلى الألوان الثلاثة المميزة لكل حزب، رفع الحد الأدنى القانوني للأجور إلى اثني عشر يورو للساعة، حيث جاء في المذكرة: "سنزيد الحد الأدنى القانوني للأجور في العام الأول في تعديل يُجرى في خطوة واحدة إلى اثني عشر يورو للساعة... بعد ذلك ستقرر لجنة الحد الأدنى للأجور أي خطوات أخرى لزيادة الأجور".

تجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى للأجور المعمول به حاليا هو 60ر9 يورو للساعة. وقبل المحادثات الاستكشافية حول تشكيل محتمل للحكومة، كان يعتبر الحد الأدنى للأجور أحد الموضوعات الصعبة في المفاوضات بين الاشتراكيين والخضر والأحرار.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الهيئة الرئاسية للحزب الاشتراكي الديمقراطي تعتزم الموافقة عقب ظهر اليوم على بدء المفاوضات الرسمية لتشكيل الائتلاف الحاكم مع حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، وذلك بناء على نتائج مذكرة المحادثات الاستطلاعية التي وضعها مفاوضو الأحزاب الثلاثة ونُشرت اليوم.

وكان رؤساء الأحزاب الثلاثة قد أعلنوا في وقت سابق أنهم سيوصون هيئاتهم ببدء محادثات الائتلاف. وبالنسبة لحزب الخضر، سيُتخذ قرار الدخول في مفاوضات رسمية خلال مؤتمر حزبي صغير يُعقد بعد غد الأحد، وبالنسبة للحزب الديمقراطي الحر، ستصدر الهيئة الرئاسية قرارها يوم الاثنين المقبل.

م.ع.ح/خ.س (د ب أ، أ ف ب)