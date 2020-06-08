 ألمانيا - أتى لسرقة متجر.. فنسي أعز ما يملك! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 08.06.2020

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منوعات

ألمانيا - أتى لسرقة متجر.. فنسي أعز ما يملك!

قصد شاب ألماني أحد متاجر المواد الغذائية في مدينة باوتسن الألمانية بغية سرقة علبتي سمك سلمون قيمتهما 5 يورو، لكن سرعان ما أُكتشف أمره ففر هارباً ونسي خلفه أعز ما يملك، ما قاد الشرطة إلى مكانه. فماذا نسي خلفه؟

الشرطة الألمانية اهتدت إلى منزل اللص لتكتشف أنه أُصيب خلال سقوطه أرضاً أثناء الهرب

الشرطة الألمانية اهتدت إلى منزل اللص لتكتشف أنه أُصيب خلال سقوطه أرضاً أثناء الهرب

غريبة هي  قصص اللصوص  أحياناً، فبعضهم يغالبه النعاس وينام في المنزل المسروق، وآخر ينسى ما يشير إلى هويته ويقود إلى القبض عليه. لكن هذه الواقعة التي تنقلها صحيفة "بيلد" الألمانية تتسم بالكثير من الغرابة بل وربما بالحماقة. فقد قصد رجل في الـ 29 من عمره أحد المتاجر في مدينة باوتسن الألمانية بنية السرقة. لكنه رغم ذلك اصطحب طفله معه، وهو في ربيعه الثامن من العمر.

مختارات

ليست كورونا وحدها من تهدّد مستقبل اللاعبين ورواتبهم العالية، بل كذلك اللصوص، إذ تعرّض رياض محرز لسرقة داخل بيته، سلب خلالها اللصوص مقتنيات تتجاوز قيمتها نصف مليون جنيه استرليني. (31.05.2020)

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في غفلة من العاملين سرق الرجل علبتي سمك سلمون بقيمة 5 يورو، لكنه لم ينتبه إلى أن العلبتين كانتا مزودتين بشريحة ضد السرقة. وما أن تخطى الحاجز خارجاً من المتجر وهو يحمل غنيمته في حقيبة ظهره، حتى دوى صوت الإنذار عالياً.

فما كان أمامه إلا أن يطلق ساقيه للريح هارباً غير ملتفت إلى أنه نسي ابنه الصغير في المتجر.

وتنقل صحيفة "بيلد" عن متحدث باسم الشرطة التي جاءت للتحقيق في الأمر قوله: "هرب الرجل للنجاة بنفسه، لكنه في خضم ذلك نسي أن ولده الصغير ما يزال في المتجر. لكن نجاة الرجل الشاب لم تدم طويلاً، فقد قاد الطفل الصغير الشرطة إلى المنزل بعد وقت قصير من ذلك.

وحين طرقت الشرطة الباب، خرجت شريكة حياة اللص وأكدت للشرطة أن رفيقها السارق غير موجود في البيت وأنه ذهب للعلاج في إحدى المستشفيات. وفي هذا السياق قال المتحدث باسم الشرطة: "يبدو أن الرجل أُصيب بجروح خلال سقوطه أثناء الهرب من المتجر". وقامت إدارة المتجر برفع دعوى عليه بداعي السرقة.

ع.غ/ م.م 

  • Symbolbild Autodiebstahl

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    يحرص اللصوص على سرقة سيارات غالية الثمن وتلك التي يصعب تقفي أثرها من قبل الشركات المصنعة. وذكرت أخر إحصائية للسيارات المسروقة في ألمانيا أن نحو 19 ألف سيارة تسرق سنويا في ألمانيا، وذلك حسب إحصائيات رابطة شركات تأمين السيارات في ألمانيا والتي نشرها موقع جريدة "فرانكفورتر ألغيمانية تسايتونغ" الألمانية. وفي ما يلي قائمة السيارات الأكثر تعرضا للسرقة.

  • Bildergalerie Autosalon Paris 2014

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    اللصوص لا يضيعون أوقاتهم في سرقة سيارات لا قيمة لها أو لا يمكن بيعها بسهولة في السوق السوداء أو التي يمكن تتبعها عبر أجهزة الملاحة. سيارات فورد قبعت في المركز الثامن في القائمة ويسرق منها أكثر من 570 سيارة سنويا.

  • Opel Corsa OPC 2015

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    سيارات أوبل في المركز السابع. ويسرق منها أكثر من 630 سيارة سنويا. هذه الإعداد ليست بالقليلة مقارنة مع إجمالي عدد السيارات المسروقة سنويا، والتي تصل إلى 19 ألف سيارة.

  • Japan Auto Toyota ruft Autos zurück RAV4

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    أعداد سيارات تويوتا اليابانية ليست بالكثيرة في ألمانيا، رغم ذلك احتلت المركز السادس في السيارات التي يفضلها اللصوص، ربما بسبب امتلاكها أنظمة أمن بسيطة نسبيا مقارنة بالسيارات الألمانية؟

  • Präsentation des Citigo von Skoda

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    أزداد الطلب على سيارات سكودا في الآونة الأخيرة، ولذلك يفضلها لصوص السيارات أيضا. أكثر من 750 سكودا تسرق كل عام في ألمانيا.

  • Bildergalerie Detroit Autosalon 2015

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    احتلت السيارات الفاخرة المراكز المتقدمة في القائمة، فمرسيدس حاءات في المركز الرابع ويسرق منها أكثر من 1000 سيارة سنويا.

  • BMW X6M bei der LA Auto Show

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    سيارات بي أم دبليو تلاقي رواجا وطلبا كبيرا عليها، وخاصة من قبل عشاق سيارات السرعة وكذاك لصوص السيارات. وحازت سيارات بي أم دبليو على المركز الثالث في قائمة السيارات الأكثر تعرضا للسرقة في ألمانيا، ويسرق منها سنويا أكثر من 2700 سيارة.

  • Audi Q3

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    تعد سيارات أودي من السيارات الفاخرة وباهظة الثمن في سوق السيارات الألمانية، ولذلك يحرص اللصوص على سرقتها. نحو 3 آلاف سيارة من هذه الماركة تسرق سنويا، رغم أنظمة الأمان المتطورة فيها.

  • Bildergalerie Detroit Autosalon 2015

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    سيارات فولكسفاغن يحبها الصغار والكبار ويفضلها اللصوص. وتربعت سيارات فولكس فاغن على عرش السيارات الأكثر مبيعاً في ألمانيا، بالإضافة إلى قائمة أكثر السيارات تعرضا للسرقة. ويسرق منها سنويا نحو 6 آلاف سيارة، وفق إحصائيات رابطة شركات تأمين السيارات في ألمانيا والتي نشرها موقع جريدة "فرانكفورتر ألغيمانية تسايتونغ" الألمانية

    الكاتب: زمن البدري


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