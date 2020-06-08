ألمانيا - أتى لسرقة متجر.. فنسي أعز ما يملك!

غريبة هي قصص اللصوص أحياناً، فبعضهم يغالبه النعاس وينام في المنزل المسروق، وآخر ينسى ما يشير إلى هويته ويقود إلى القبض عليه. لكن هذه الواقعة التي تنقلها صحيفة "بيلد" الألمانية تتسم بالكثير من الغرابة بل وربما بالحماقة. فقد قصد رجل في الـ 29 من عمره أحد المتاجر في مدينة باوتسن الألمانية بنية السرقة. لكنه رغم ذلك اصطحب طفله معه، وهو في ربيعه الثامن من العمر.
في غفلة من العاملين سرق الرجل علبتي سمك سلمون بقيمة 5 يورو، لكنه لم ينتبه إلى أن العلبتين كانتا مزودتين بشريحة ضد السرقة. وما أن تخطى الحاجز خارجاً من المتجر وهو يحمل غنيمته في حقيبة ظهره، حتى دوى صوت الإنذار عالياً.
فما كان أمامه إلا أن يطلق ساقيه للريح هارباً غير ملتفت إلى أنه نسي ابنه الصغير في المتجر.
وتنقل صحيفة "بيلد" عن متحدث باسم الشرطة التي جاءت للتحقيق في الأمر قوله: "هرب الرجل للنجاة بنفسه، لكنه في خضم ذلك نسي أن ولده الصغير ما يزال في المتجر. لكن نجاة الرجل الشاب لم تدم طويلاً، فقد قاد الطفل الصغير الشرطة إلى المنزل بعد وقت قصير من ذلك.
وحين طرقت الشرطة الباب، خرجت شريكة حياة اللص وأكدت للشرطة أن رفيقها السارق غير موجود في البيت وأنه ذهب للعلاج في إحدى المستشفيات. وفي هذا السياق قال المتحدث باسم الشرطة: "يبدو أن الرجل أُصيب بجروح خلال سقوطه أثناء الهرب من المتجر". وقامت إدارة المتجر برفع دعوى عليه بداعي السرقة.
ع.غ/ م.م
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أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا
يحرص اللصوص على سرقة سيارات غالية الثمن وتلك التي يصعب تقفي أثرها من قبل الشركات المصنعة. وذكرت أخر إحصائية للسيارات المسروقة في ألمانيا أن نحو 19 ألف سيارة تسرق سنويا في ألمانيا، وذلك حسب إحصائيات رابطة شركات تأمين السيارات في ألمانيا والتي نشرها موقع جريدة "فرانكفورتر ألغيمانية تسايتونغ" الألمانية. وفي ما يلي قائمة السيارات الأكثر تعرضا للسرقة.
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أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا
اللصوص لا يضيعون أوقاتهم في سرقة سيارات لا قيمة لها أو لا يمكن بيعها بسهولة في السوق السوداء أو التي يمكن تتبعها عبر أجهزة الملاحة. سيارات فورد قبعت في المركز الثامن في القائمة ويسرق منها أكثر من 570 سيارة سنويا.
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أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا
سيارات أوبل في المركز السابع. ويسرق منها أكثر من 630 سيارة سنويا. هذه الإعداد ليست بالقليلة مقارنة مع إجمالي عدد السيارات المسروقة سنويا، والتي تصل إلى 19 ألف سيارة.
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أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا
أعداد سيارات تويوتا اليابانية ليست بالكثيرة في ألمانيا، رغم ذلك احتلت المركز السادس في السيارات التي يفضلها اللصوص، ربما بسبب امتلاكها أنظمة أمن بسيطة نسبيا مقارنة بالسيارات الألمانية؟
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أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا
أزداد الطلب على سيارات سكودا في الآونة الأخيرة، ولذلك يفضلها لصوص السيارات أيضا. أكثر من 750 سكودا تسرق كل عام في ألمانيا.
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أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا
احتلت السيارات الفاخرة المراكز المتقدمة في القائمة، فمرسيدس حاءات في المركز الرابع ويسرق منها أكثر من 1000 سيارة سنويا.
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أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا
سيارات بي أم دبليو تلاقي رواجا وطلبا كبيرا عليها، وخاصة من قبل عشاق سيارات السرعة وكذاك لصوص السيارات. وحازت سيارات بي أم دبليو على المركز الثالث في قائمة السيارات الأكثر تعرضا للسرقة في ألمانيا، ويسرق منها سنويا أكثر من 2700 سيارة.
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أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا
تعد سيارات أودي من السيارات الفاخرة وباهظة الثمن في سوق السيارات الألمانية، ولذلك يحرص اللصوص على سرقتها. نحو 3 آلاف سيارة من هذه الماركة تسرق سنويا، رغم أنظمة الأمان المتطورة فيها.
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أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا
سيارات فولكسفاغن يحبها الصغار والكبار ويفضلها اللصوص. وتربعت سيارات فولكس فاغن على عرش السيارات الأكثر مبيعاً في ألمانيا، بالإضافة إلى قائمة أكثر السيارات تعرضا للسرقة. ويسرق منها سنويا نحو 6 آلاف سيارة، وفق إحصائيات رابطة شركات تأمين السيارات في ألمانيا والتي نشرها موقع جريدة "فرانكفورتر ألغيمانية تسايتونغ" الألمانية
الكاتب: زمن البدري