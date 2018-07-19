 ألمانيا: أب يُنهي حياة طفلته الصغيرة | عالم المنوعات | DW | 20.07.2018

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منوعات

ألمانيا: أب يُنهي حياة طفلته الصغيرة

أوضحت تقارير صحفية أن طفلة صغيرة لفظت أنفاسها الأخيرة في مدينة دوسلدورف الألمانية على يد والدها، الذي دخل قبلها في شجار مع زوجته، فيما اعتقل عناصر من الشرطة الأب وبدأ الادعاء العام التحقيقات معه بتهمة القتل.

Screenshot bild.de Video Vermutlich Tochter Sara (7) von Vater getötet (Bild.de)

ذكر موقع صحيفة "بيلد" واسعة الانتشار أن أباً قتل أمس الخميس (19 يوليو/تموز) ابنته الصغيرة سارة (7 أعوام) في مدينة دوسلدورف، والتي تقع في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، وذلك بعد شجار مع زوجته كاثرينا (44 عاما) قد يكون نشب "بسبب الغيرة"، على حد وصف موقع الصحيفة الألمانية.

مختارات

كشف الطبيب الشرعي، خلال محاكمة لاجئ أفغاني متهم بقتل واغتصاب طالبة ألمانية في مدينة فرايبورغ، عن تفاصيل صادمة عن كيفية قتل المتهم للضحية، كما استطاع الطبيب أن يكذب ادعاءات المتهم. (21.02.2018)

وأوضح موقع صحيفة "إكسبريس" أن الزوجة، التي لم تكون متواجدة في المنزل، أخبرت الشرطة بعد سجالها مع زوجها أثناء مكالمة فيديو عبر الهاتف المحمول. وأضاف الموقع الألماني أن أحمد (32 عاما)، هدد ابنته الصغيرة بشيء ما.

وأشار موقع "pi-news"، أن قوات خاصة من الشرطة انتقلت على وجه السرعة إلى عين المكان، حيث وجدت الطفلة الصغيرة وهي تُعاني من إصابات بليغة، وأردف الموقع الألماني أن أطباء الطوارئ حاولوا إنقاذ حياة سارة، بيد أن كل محاولاتهم باءت بالفشل، لتفارق الطفلة الصغيرة الحياة.

في المقابل، ذكر موقع "بيلد" أن الشرطة تمكنت من اعتقال الأب أحمد، الذي ولد في مصر، وأضاف أن الشرطة طوقت بعد ذلك المكان، كما بدأ الادعاء العام تحقيقاته مع أحمد بتهمة القتل، فيما تتلقى الأم كاثرينا عناية نفسية.

وفي سياق متصل، أكد موقع "إكسبريس" أن الأسرة كانت تعيش بطريقة عادية للغاية، ونقل الموقع عن أحد جيران الأسرة قوله: "لا أستطيع تصديق ذلك، فقد كانت الأسرة دائما لطيفة وهادئة. ولم ندرك أبدا أن شجارا قد وقع بينهم"، وأضاف: "ابنتنا الصغيرة كانت تلعب دائما مع سارة، التي كانت طفلة طيبة للغاية".

ر.م/ف.ي

  • Schießerei am Landgericht in Frankfurt

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    سجلت في العام الماضي مليون و 330 ألف عملية إجرامية في ألمانيا، وبزيادة قليلة عن 2014. وشكلت السرقات نحو 21 بالمائة منها ووصلت نسبة جرائم "إلحاق إضرار بأملاك الغير" إلى 9 بالمائة و"الاعتداءات الجسدية" إلى 8.4 بالمائة، فيما لم تتجاوز نسبة "الاعتداءات الجنسية" 0.7 بالمائة.

  • Symbolbild Autodieb

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    حلت مدينة لايبتسيغ، التي يبلغ عدد سكانها 544 ألف شخص، في المركز العاشر في القائمة، حيث وصلت معدلات الجريمة فيها إلى 13520 حالة لكل 100 ألف شخص، وهو المعيار المعتمد في الإحصائيات الرسمية لمعدلات الجريمة للمقارنة بين مدينة وأخرى.

  • Deutschland Polizei Festnahme in Alsdorf bei Aachen

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    تقع مدينة آخن غرب ألمانيا وقرب الحدود البلجيكية الهولندية وكانت في المركز التاسع في القائمة. وتشتهر آخن التي يقطنها 243 ألف شخص بأنها تضم أفضل جامعة تقنية في ألمانيا، لكن معدلات الجريمة فيها ارتفعت بنسبة 6.5 بالمائة عن عام 2014 لتصل إلى 13660 حالة لكل 100 ألف شخص.

  • Das Kontroll- und Streifenboot BP 64 Börde der Bundespolizei

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    هامبورغ هي مدينة وولاية في نفس الوقت وتعد المدينة الثانية في ألمانيا بالنسبة لعدد السكان، إذ يعيش فيها مليون و700 ألف شخص. وتشتهر المدينة بمينائها الأكبر في ألمانيا وفيها الكثير من المراكز التجارية في البلد. وصلت معدلات الجريمة فيها إلى 13803 حالة لكل 100 ألف شخص في العام الماضي.

  • Deutschland Razzia in Düsseldorf - Maghreb-Viertel

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    أما دوسلدورف عاصمة ولاية شمال الراين ويستفاليا فكانت في المركز السابع في قائمة اخطر المدن في ألمانيا. ويبلغ عدد سكان المدينة 604 ألف شخص.

  • Deutschland Polizei in Bremen

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    بريمن، كما هامبورغ، مدينة وولاية في نفس الوقت، ويسكنها 551 ألف شخص ووصلت معدلات الجريمة فيها في العام الماضي إلى 13951 حالة لكل 100 ألف شخص.

  • Deutschland Abschiebung nach Tunesien

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    مدينة هاله / ساله تقع في ولاية ساكسونيا أنهالت وتعد من المدن الفقيرة في ألمانيا حسب الإحصائيات الرسمية المعتمدة على نسبة تحصيل الضرائب. ويبلغ عدد سكان المدينة 232 ألف شخص وتقبع في المركز الخامس في قائمة اخطر المدن في ألمانيا.

  • Deutschland Köln Polizei Vorbereitung Demonstrationen Pegida Gegendemonstranten Vorbereitungen

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    تشتهر مدينة كولونيا بالكاتدرائية الكبيرة "دوم" وبالكرنفال الأكبر في أوروبا وبالكثير من الفعاليات الثقافية وتعد مركزا لوسائل الإعلام والمحطات التلفزيونية، وهي المدينة الرابعة في ألمانيا من حيث عدد السكان، إذ يعيش فيها أكثر من مليون شخص، وهي رابع أخطر مدينة من حيث معدل الجرائم. ووصلت معدلات الجريمة فيها إلى 14857 حالة لكل 100 ألف شخص.

  • Deutschland Kriminalität Sprengung von Geldautomaten

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    مدينة هانوفر هي عاصمة ولاية ساكسونيا السفلى ويسكنها أكثر من نصف مليون إنسان وتشتهر بالمعرض السنوي للالكترونيات وبجامعتها العريقة. واحتلت المدينة المركز الثالث في قائمة أخطر المدن وكانت معدلات الجريمة فيها قد بلغت 16066 حالة لكل 100 ألف شخص في العام الماضي.

  • Deutschland GSG 9

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    العاصمة الألمانية برلين يعيش فيها نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون شخص. وكانت برلين في عام 2015 ثاني أخطر مدينة في ألمانيا بالنسبة لمعدلات الجريمة، والتي بلغت 16414 حالة لكل 100 ألف شخص، حسب إحصائيات الدائرة الاتحادية لمكافحة الجريمة في ألمانيا.

  • Deutschland Flughafen Frankfurt am Main verstärkte Sicherheitsmaßnahmen

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    تعد مدينة فرانكفورت من أغلى المدن في ألمانيا وهي مركز المال والبنوك في ألمانيا وفي أوروبا وتشتهر بناطحات السحاب الكثيرة فيها وفيها أكبر مطار في البلد. لكنها كانت أخطر مدن ألمانيا على الإطلاق في عام 2015 وسجلت فيها 16550 جريمة لكل 100 ألف شخص.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

أكثر المدن أمانا في ألمانيا

لم ترتفع معدلات الجريمة هذا العام كثيرا مقارنة بالعام الماضي في ألمانيا. واستطاعت مدن كبيرة تحقيق أمان أكبر لسكانها من مدن أخرى صغيرة نسبيا. قائمة أكثر المدن أمانا تضم مدنا فقيرة وأخرى غنية جدا، تعرفوا عليها في صور. (03.06.2016)  

أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

نشرت الدائرة الاتحادية لمكافحة الجريمة في ألمانيا تقريرها السنوي عن معدلات الجريمة لعام 2015، وكانت النسبة في المدن التي يتجاوز عدد سكانها 200 ألف شخص متفاوتة، واحتلت بعض المدن الغنية والشهيرة مراكز متقدمة في القائمة. (27.05.2016)  

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