ألمانيا: أب يُنهي حياة طفلته الصغيرة

ذكر موقع صحيفة "بيلد" واسعة الانتشار أن أباً قتل أمس الخميس (19 يوليو/تموز) ابنته الصغيرة سارة (7 أعوام) في مدينة دوسلدورف، والتي تقع في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، وذلك بعد شجار مع زوجته كاثرينا (44 عاما) قد يكون نشب "بسبب الغيرة"، على حد وصف موقع الصحيفة الألمانية.

وأوضح موقع صحيفة "إكسبريس" أن الزوجة، التي لم تكون متواجدة في المنزل، أخبرت الشرطة بعد سجالها مع زوجها أثناء مكالمة فيديو عبر الهاتف المحمول. وأضاف الموقع الألماني أن أحمد (32 عاما)، هدد ابنته الصغيرة بشيء ما.

وأشار موقع "pi-news"، أن قوات خاصة من الشرطة انتقلت على وجه السرعة إلى عين المكان، حيث وجدت الطفلة الصغيرة وهي تُعاني من إصابات بليغة، وأردف الموقع الألماني أن أطباء الطوارئ حاولوا إنقاذ حياة سارة، بيد أن كل محاولاتهم باءت بالفشل، لتفارق الطفلة الصغيرة الحياة.

في المقابل، ذكر موقع "بيلد" أن الشرطة تمكنت من اعتقال الأب أحمد، الذي ولد في مصر، وأضاف أن الشرطة طوقت بعد ذلك المكان، كما بدأ الادعاء العام تحقيقاته مع أحمد بتهمة القتل، فيما تتلقى الأم كاثرينا عناية نفسية.

وفي سياق متصل، أكد موقع "إكسبريس" أن الأسرة كانت تعيش بطريقة عادية للغاية، ونقل الموقع عن أحد جيران الأسرة قوله: "لا أستطيع تصديق ذلك، فقد كانت الأسرة دائما لطيفة وهادئة. ولم ندرك أبدا أن شجارا قد وقع بينهم"، وأضاف: "ابنتنا الصغيرة كانت تلعب دائما مع سارة، التي كانت طفلة طيبة للغاية".

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