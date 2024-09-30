ألمانيا..لاعبون يضطرون للمشي على الأقدام للمعلب

في واقعة نادرة الحدوث في عالم كرة القدم المحترفة اضطر لاعبو نادي كارلسروه الألماني الممارس في الدرجة الثانية أن قطع مسافة طويلة نسبيا مشيا على الأقدام للوصول إلى الملعب فما السبب؟

لم يكن لاعبو نادي كارلسروه الألماني لكرة القدم الممارس في دوري الدرجة الثانية يتوقعون هذا السيناريو قبل مباراتهم أمام مضيفهم اف سي كولون. اللاعبون والطاقم الإداري والفني وجدوا أنفسهم عالقين في الطريق المؤدية إلى الملعب بسبب ازدحام المرور. وبسبب ضغط الوقت وخشية وصول الحافلة للملعب متأخرة قرر الفريق النزول من الحافلة والمشي على الأقدام للملعب لمسافة تزيد عن 750 متر.

الرحلة غير المعتادة تسببت في توتر العديد من اللاعبين غير أن مهاجم كارلسروه بودو زيفزيفادزه (30 عامًا) لم يدع هذا الموقف يؤثر على مزاجه، حيث التقط الجورجي صورة سيلفي مع أحد المشجعين. ولحسن الحظ ورغم التأخير كان بالإمكان إجراء المباراة ولو بعد عشر دقائق من وقتها المحدد.

وفي تعليقه على ماجرى قال مدرب كارلسروه كريستيان آيشنر والذي كان بدورها لاعبا سابقا لكولون " لم أصل إلى المباراة سيرًا على الأقدام من قبل. في البداية، هذا خطأ في التخطيط من جانبنا. أتحمل المسؤولية أيضًا. عادةً لا أحب أن أكون في الملعب مبكرًا جدًا، لأن اللاعبين حينها يكون لديهم وقت طويل للتفكير. لكن في هذه الأثناء، فكرنا حتى في استخدام القطار. لكن المحطات كانت بعيدة جدًا. لذلك قررنا في النهاية النزول والمشي". حسب ما جاء في صحيفة بيلد الألمانية.

ورغم كل التوتر الذي سبق انطلاق المباراة إلى أن اللاعبين قدموا مستوى كبير ليكون التعادل 4 أهداف لكل فريق هي النتيجة النهائية لهذه المباراة التي لن ينساها لاعبي كارلسروه سريعا.

هـ.د