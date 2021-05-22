 ألمانياـ منح السباحة السورية يسرى مارديني جائزة للمؤثرين | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 22.05.2021

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منوعات

ألمانياـ منح السباحة السورية يسرى مارديني جائزة للمؤثرين

نظرا لتأثيرها في وسائل التواصل الاجتماعي وآلاف المتابعين لها على انستغرام وإنجازاتها، تم منح السورية يسرى مارديني جائرة ألمانية للمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي.

السباحة السورية يسرى مارديني

حصلت يسرى مارديني على جائزة في ألمانيا لدورها المؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي

حصلت السباحة السورية وسفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة، يسرى مارديني، على جائزة في ألمانيا لدورها المؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي.

مختارات

لم تكن اللاجئة السورية يسرى مارديني تتوقع أن تصل إلى ألمانيا بعد أن غرق القارب الذي كانت على متنه. لكن اليوم وبعد حصولها على اللجوء في برلين أصبحت بطلة السباحة السورية قريبة من المشاركة في الألعاب الأولمبية بالبرازيل.

وتسلمت مارديني (23 عاماً) الجائزة التي تمنحها شركة "أبوت يو/ About you" الألمانية للأزياء في فئة الرياضة ليلة الخميس/ الجمعة (20-21 مايو/ أيار 2021)

وكانت مارديني أثارت ضجة في وسائل الإعلام عام 2015 بعدما استطاعت هي وشقيقتها سحب قارب للاجئين سباحة بعد أن تعرض لخطر الانقلاب في بحر إيجة، وإيصاله إلى الشاطئ.

وقالت مارديني في كلمة شكر خلال تسلم الجائزة: "أنا ممتنة للغاية لأنني على قيد الحياة. عندما بدأت السباحة ما كنت أتصور أن الرياضة ستنقذ حياتي"، مضيفة أنها تريد اليوم إلهام الأطفال واللاجئين في كافة أنحاء العالم للمكافحة من أجل تحقيق أحلامهم وعدم التخلي عنها.

ويتابع مارديني على حسابها على إنستغرام أكثر من 130 ألف متابع. وشاركت في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016 ضمن فريق اللاجئين، كما شاركت في بطولة كأس العالم للسباحة عام 2017. وذكرت مارديني أنها تحاول الآن التأهل مجددا للأولمبياد. وأقيم حفل توزيع الجوائز، التي تمنح في سبع فئات، هذا العام بدون جمهور بسبب جائحة كورونا.

ع.ج (د ب أ)

مهاجر نيوز

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إطلاق سراح الناشطة سارة مارديني بكفالة

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