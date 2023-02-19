 ألمانياـ "مقبرة إسلامية" جديدة لمواجهة أزمة القبور في الوطن الجديد | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 21.02.2023

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ثقافة ومجتمع

ألمانياـ "مقبرة إسلامية" جديدة لمواجهة أزمة القبور في الوطن الجديد

يعاني المسلمون في ألمانيا من نقص في المقابر المخصصة لدفن موتاهم وفق الطقوس الإسلامية. مشروع جديد لمقبرة إسلامية في مدينة فوبرتال الألمانية قد تصبح نموذجا مثاليا لمواجهة هذا النقص.

منطقة مخصصة لدفن موتى المسلمين بمدينة إيسن غرب ألمانيا

منطقة مخصصة لدفن موتى المسلمين بمدينة إيسن غرب ألمانيا

بخلاف ما كان عليه الأمر سابقا فإن عدد المسلمين في ألمانيا الذين يعبرون عن رغبتهم في الدفن بالبلاد التي عاشوا فيها في تزايد مستمر. أمر يؤكده أيضا سمير بوعيسى، رئيس جمعية "المقابر الإسلامية في فوبرتال". بوعيسى البالغ من العمر 50 عاما هاجر مع والديه من المغرب إلى ألمانيا بعمر عامين واستقر في مدينة فوبرتال غرب ألمانيا.

مختارات

يقول بوعيسى في حوار مع DW  "بدأنا بالعمل على مشروع مقبرة إسلامية في مدينة فوبرتال منذ 2008. ومنذ وقت طويل كان واضحا بالنسبة لنا بأن ألمانيا تحتاج إلى مقابر إسلامية".

تعتبر فكرة المقابر الإسلامية في مدينة فوبرتال أمرا رائدا على اعتبار أن المهاجرين المسلمين في البلاد افتقدوا لعقود طويلة لإمكانية دفن موتاهم في بلد إقامتهم بالطريقة التي تتماشى مع تعاليم دينهموتقاليدهم.

يرجع ذلك لمجموعة من الأسباب فألمانيا كبلد استقبال لم تول الكثير من الاهتمام للموضوع، كما أن الولايات الألمانية والبلديات لم تهيئ الأرضية القانونية اللازمة لذلك. واحتاج الأمر للكثير من النقاش العمومي حتى قامت أول ولاية ألمانية بالتخلي عن إجبارية الدفن في تابوت وسمحت بالدفن بالكفن فقط، وهي طريقة يشترك فيها المسلمون واليهود في دفن موتاهم.

هذا الأمر زاد أيضا من الضغط على البلديات لإيجاد مقابر ملائمة لهذا النوع من الدفن خاصة وأن الجزء المخصص لدفن المسلمين بالمقابر التابعة للبلدية باتت لا تكفي.

وفي الأسابيع القليلة الماضية وصلت تحذيرات من برلين بأن المقابر القليلة بالمدينة التي بها جزء مخصص لدفن المسلمين وصلت بالفعل إلى حدود طاقتها الاستيعابية. ولا يقتصر الأمر على برلين، بل إن الكثير من المسلمين يضطرون منذ أعوام إلى دفن موتاهم في المدن المجاورة لغياب هذه الإمكانية في المدن التي يعيشون فيها، كما يؤكد بوعيسى.

سمير بوعيسى، رئيس المجلس المركزي للمسلمين بولاية شمال الراين وستفاليا

سمير بوعيسى، رئيس المجلس المركزي للمسلمين بولاية شمال الراين وستفاليا

نقل جثمان الميت إلى البلد الأم

في مسجد سيحتليك التركي بمنطقة تيمبلهوف في برلين لا يكاد يمر يوم دون إقامة صلاة جنازة على ميت. وفي الساحة التابعة للمسجد تنتظر عادة سيارة نقل الأموات التي تنقل جثمان المتوفي إلى المطار لنقله بالطائرة إلى بلده الأم من أجل الدفن هناك.

الجيل الأول من المهاجرين المسلمين في ألمانيا كان دائما يرغب في الدفن في بلده الأصلي ومنذ عقود يوفر "الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الإسلامية (ديتيب)" نوعا من التأمين يسمى "تأمين الدفن" تتحمل من خلاله شركات التأمين مصاريف نقل الميت ودفنه في بلده الأصلي. وهي خدمة لا تقتصر على الجالية التركية، بل موجودة أيضا في أوساط الجالية المغربية والتونسية والجزائرية أيضا، كما يوضح بوعيسى.

أيضا الرابطة الفيدرالية لمتعهدي دفن الموتى الألمان رصدت زيادة في عدد المسلمين الذين يدفنون في ألمانياخاصة من الأجيال الجديدة.

ويعلق الأمين العام للرابطة ستيفان نويزر في حوار مع DW  بالقول "هذا شيء جيد، لأن ثقافة الدفن هي انعكاس للمجتمع". وقد دأبت جمعيته أيضًا منذ سنوات على الدعوة إلى اشتراط الحصول على شهادة تكوين مهني للعمل في تخصص دفن الموتى. فلحد الآن يمكن لأي شخص لديه رخصة تجارية فتح شركة تعمل في مجال دفن الموتى. ويؤكد نويزر أن الجوانب الثقافية وطقوس الدفن الدينية والدفن بدون تابوت ينبغي أن تكون أيضًا جزءًا من هذا التدريب المهني المنظم.

مسجد سيحتليك بمآذنه الشاهقة ظل يوفر منذ زمن طويل فضاء لدفن المسلمين في ألمانيا. فأمام هذا المسجد تقع مقبرة برلين التركية، أقدم مقابر المسلمين في ألمانيا والموجودة هنا منذ العصر البروسي، منذ عام 1866 أي قبل تأسيس الإمبراطورية الألمانية في عام 1871. وحتى في فناء المسجد، الذي بني على أنقاض مسجد سابق، توجد بعض القبور القديمة. لكن هذه المقبرة استنفدت منذ فترة طويلة كامل طاقتها الاستيعابية وبدأ المسلمون يدفون موتاهم في مقبرة مجاورة.

مقبرة كفضاء للتعايش والتنوع الثقافي

تحولت هذه المقبرة المتواجدة بين منطقتي كرويتسبرغ ونويكولون أيضا إلى رمز للتعايش والتنوع الثقافي في برلين، حيث تنتشر فيها قبور بأسماء وجنسيات مختلفة . ففي أحد الأماكن يوجد نصب تذكاري مكتوب عليه 1914-1918 - فوج غرينادير لحرس الملكة أوغوستا رقم 4 وأبنائه" ويحمل عبارة "لقد متنا لكي تعيش ألمانيا، فلنعيش فيك!".

وفي أماكن أخرى مقابر لجنود فرنسيين أو مقاتلين ألمان من جنوب غرب إفريقيا الألمانية، ناميبيا اليوم. وعلى بعد خطوات قليلة، تجد قبورا بأسماء مثل إسماعيل، وإرسين، وسارة، وشكري، وسلطان، وصبي، وإبراهيم. وأماكن الولادة هي إسطنبول أو أماكن أخرى في تركيا ولكن أيضًا بيروت أو كابول أو القدس.

وبعض شواهد هذه القبور الإسلامية تشبه المآذن وهي قبور حديثة تعود لسنوات أو عقود قليلة. وليس من النادر أن يكون المتوفى بالكاد بلغ من العمر 20 أو 30 أو 40 عامًا. ويوجد أمام العديد من القبور كرسي أو كرسيان من البلاستيك. وكأنها أماكن للحداد أو التحدث إلى الميت.

وحتى هذه المقابر لم تعد تستوعب موتى المسلمين. ففي يناير/ كانون الثاني قالت الإدارة المسؤولة في مجلس الشيوخ في برلين بناءً على طلب وكالة الأنباء (د ب أ)  إنه ينبغي فتح مقابر جديدة لدفن المسلمين في "ثلاث مقابر أخرى على الأقل" في عام 2023. وأضافت الإدارة: "في السنوات الأخيرة كان هناك طلب متزايد على مرافق الدفن وفقًا للشعائر الإسلامية. لذلك من "الضرورة القصوى" توفير مناطق جديدة في المستقبل القريب لهذا الغرض".

قبور لمسلمين مدفونين في أحد مقابر مدينة برلين

قبور لمسلمين مدفونين في أحد مقابر مدينة برلين

أول مقبرة يديرها مسلمون

بوعيسى الذي هو أيضا رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) في منطقة فوهوينكل بمدينة فوبرتال ونائب رئيس الحزب بمنطقة في فوبرتال ورئيس قرع المجلس المركزي للمسلمين بولاية شمال الراين ويستفاليا، يعرف منذ سنوات مشكلة النقص في المقابر المخصصة لدفن المسلمين في ألمانيا.

وأكد بوعيسى في مقابلة مع DW ، أن المسلمين في مدينة فوبورتال لم يعودوا قادرين على دفن موتاهم في المدينة بسبب نقص المساحة ويضطرون إلى اللجوء إلى مقابر في مدن مجاورة مثل إيسن أو سولينغن. ويوضخ أن المسلمين يعيشون نفس الوضع أيضا في مدن أخرى مثل هيلدن وميتمان أو أجزاء أخرى من ولاية شمال الراين ويستفاليا.

ومنذ 2008 يحاول بوعيسى ونشطاء آخرون التغلب على مشكلة نقص أماكن الدفن المخصصة للمسلمين. ويقول بهذا الخصوص "هناك حاجة ماسة لذلك" خاصة مع تزايد عدد العائلات التي أصبحت تفضل دفن أقاربها بجانبها في بلدهم الجديد. وهذا هو السبب الذي جعل مبادرة إقامة مقبرة خاصة بالمسلمين في فوبرتال تحظى بقبول جميع الأحزاب في بلدية المدينة.

ويفترض أن تتحول هذ المقبرة، وهي الأولى التي يديرها مسلمون، إلى مثال نموذجي. فبالجوار منها توجد أقدم مقبرة بروتستانتية بالمدينة ومقبرة يهودية جديدة. وعن ذلك يقول بوعيسى "هي ساحة مشتركة، وثلاث مقابر بها بثلاث قاعات تشييع مختلفة. ويمكن أن يكون هذا أيضًا مكانًا للرحلات المدرسية التثقيفية للتلاميذ أو المجموعات المهتمة الأخرى".

ويضيف بوعيسى عاملا آخر، حيث يؤكد على ضرورة إيجاد مقابر خاصة بدفن المسلمين والذين قد زادوا مع قدوم مئات آلاف اللاجئين إلى ألمانيا في 2015/2016 وما بعده. ويوضح بهذا الخصوص "هؤلاء في الغالب هم أشخاص ليس لديهم فرصة على الإطلاق لنقل جثامين المتوفين منهم إلى وطنهم". لهذا السبب يحتاجون أيضًا إلى مواقع الدفن هنا في ألمانيا.

كريستوف شتراك/هـ.د

  • Deutschland Künstlernekropole Kassel (picture-alliance/dpa/U. Zucchi)

    تعرف على أغرب المقابر في أوروبا!

    للفن: نيكروبوليس - كاسل

    في مقبرة وسط غابة هيسان الشمالية بولاية هيسن في ألمانيا، توجد هذه المقبة والتي شرع بها فنانو مشروع معارض "دوكيومنتا"، الذين صمموا قبورهم بأنفسهم ثم دفنوا هنا بعد موتهم، أنشأت حتى الآن تسعة قبور هناك كقطع فنية، مثل قبر "دينك أورت" لأوغو دوسي، الذي صنع من ألواح فولاذية ضخمة. بإمكان الزائرين نقل عناصر الصورة إلى قطعة ورق أو قماش وأخذها معهم.

  • Paris Europe on a Shoestring Flash-Galerie (Paris Tourist Office/Marc Verhille)

    تعرف على أغرب المقابر في أوروبا!

    للرومانسية: بيرلاشيز- باريس

    في مدينة الحب باريس حتى المقابر قد تكون رومانسية، كمقبرة بيرلاشيز في الشمال الشرقي للعاصمة الفرنسية، حيث يرقد العديد من كبار الفنانين والعلماء وغيرهم من المشاهير مثل: أوسكار وايلد، يوجين ديلاكروا، سارة برناردت، ماريا كالاس، إديث بياف، فريدريك شوبان، جيم موريسون، والقائمة تطول.

  • BG Friedhöfe (picture-alliance/R. Braum)

    تعرف على أغرب المقابر في أوروبا!

    للحجاج: كامبو سانتو تيوتونيكو- الفاتيكان

    هذه المقبرة المخصصة للأشخاص، الذين يتحدثون اللغة الألمانية، والفلمنكية وهي بمثابة واحة، حيث تحتوي على أشجار النخيل، والقبار، وشجيرات الدفلى بجوار كنيسة القديس بطرس في الفاتيكان. كل شبر من الأرض، بالإضافة إلى الجدران مغطاة بشواهد القبور، التي تحتوي بعضها على تصاميم مميزة كتماثيل الملائكة، أو الصلبان.

  • BG Friedhöfe (picture-alliance/dpa/Themendienst)

    تعرف على أغرب المقابر في أوروبا!

    لفن البناء: المقبرة التذكارية - ميلانو

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  • BG Friedhöfe (picture-alliance/U. Gerig)

    تعرف على أغرب المقابر في أوروبا!

    للفكاهة: كرامساش - النمسا

    ربما يبحث بعض الأشخاص، الذين يزورون متحف المقبرة هذا في تيرول عن بعض النقوش الغامضة. على سبيل المثال: "هنا يرقد ياكوب هوسنكونف، الذي سقط من سطح منزله إلى الأبدية"، أو "هنا ترقد جوانا فوغيلسانغ صامتة، التي غنت طوال حياتها" ولكن بالمناسبة، لم يدفن أحد هنا في الواقع.

  • Deutschland entdecken - Melaten 022 (DW/ Maksim Nelioubin)

    تعرف على أغرب المقابر في أوروبا!

    لمحبي الحياة: ميلاتين - كولونيا

    تضم هذه المقبرة، التي استخدمت كمكان لتنفيذ أحكام الإعدام في العصور الوسطى، على حوالي 55 ألف قبر في الوقت الحالي. هنا دفنت عائلة فارينا، التي اخترعت عطر الكولونيا ( أو دي- كولونيا). ويمكنك العثور على منحوتات ظريفة، كهذا المهرج، الذي وضع على قبر شخص كان لديه شغف بتقاليد الكرنفال المحلية.

  • BG Friedhöfe (picture-alliance/dpa/A. Heimken)

    تعرف على أغرب المقابر في أوروبا!

    للمؤرخين: المقبرة اليهودية - هامبورغ

    يعتبر العلماء هذه المقبرة فريدة من نوعها بسبب وجود عدد كبير من أحجار القبور القديمة المحفوظة بشكل جيد. إذ مازال يوجد 6 آلاف حجر من أصل 9 آلاف. كما أنها أقدم مقبرة في شمال أوروبا، حيث دفن اليهود من السفارديم، والأشكناز. ومن المقرر أن تناقش اليونسكو إدراج هذه المقبرة ضمن مواقع التراث العالمي.

  • Bildergalerie - Berühmte Friedhöfe in Deutschland - Herbststimmung Friedhof Ohlsdorf (picture-alliance/BREUEL-BILD)

    تعرف على أغرب المقابر في أوروبا!

    للنزهة: مقبرة أولسدورف في هامبورغ

    تعتبر مقبرة أولسدورف في هامبورغ، أكبر مقبرة ريفية في العالم. إذ تغطي مساحة 391 هكتاراً، وتضم العديد من الجداول، والمنحوتات، والمباني التاريخية. منذ افتتاحها في عام 1877، أقيم فيها حوالي 1.4 مليون جنازة، فيما يبلغ عدد القبور حوالي 235 قبراً. كما كانت الملاذ الأخير للمستشار الألماني السابق هيلموت شميت.

  • Neues Buch von chilenischer Autorin Elizabeth Subercaseaux: La pasión de Brahms (Elizabeth Subercaseaux)

    تعرف على أغرب المقابر في أوروبا!

    للموسيقى: المقبرة المركزية - فيينا

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  • BG Friedhöfe (picture-alliance/CHROMORANGE/E. Weingartner)

    تعرف على أغرب المقابر في أوروبا!

    لمحبي موتسارت: مقبرة القديس ماركس - فيينا

    في هذا القبر يعتقد أن رفات موتسارت تم دفنها به. بعد 17 عاماً من وفاته في 5 كانون الأول/ ديسمبر 1791، حاولت زوجته كونستانسه تحديد مكان قبره اعتماداً على ذاكرة عمال المقبرة الضعيفة. بيد أنه من المستحيل التيقن من مكان قبر موتسارت بصورة قاطعة. (إلي سايمون/ ريم ضوا).