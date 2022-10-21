ألمانياـ غلاء الأسعار ينهش الجيوب والصحة!

ارتفاع أسعار الطاقة والكهرباء والمواد الغذائية، أجبر الكثيرين في ألمانيا على تغيير سلوكهم الشرائي. وقد أثر هذا أيضاً على الصحة، كما أظهر استطلاع أجرته عيادات أسكليبيوس ونشرت نتائجه من قبل مجلة Aponet التابعة لـ "الجمعية الاتحادية لاتحادات الصيادلة الألمان" (ABDA).

و أظهرت نتائج إستطلاع الرأي الذي شمل 1200 مشاركاً أن واحدًا من كل ثلاثة أشخاص يأكل طعاماً أقل جودة بسبب إرتفاع الأسعار و نسب التضخم الحالية في ألمانيا.

التوفير على حساب الصحة!

لا يمثل التضخم مشكلة اقتصادية واجتماعية فحسب، بل له أيضاً تأثير كبير بشكل غير مباشر على الوضع الصحي للأفراد والأسر في ألمانيا "، كما يوضح كاي هانكيلن، الرئيس التنفيذي لعيادات أسكليبيوس.

قليلون هم من لا يريدون الاستغناء عن الأدوية الضرورية للعلاج. في المقابل كشفت نتائج الإستطلاع عن أن الشباب على وجه الخصوص ينفقون أقل على الصحة وقد يستغون عن بعض الخدمات التي يست جزءاً من خدمات التأمين الصحي القانوني. وهذه الخدمات مثل الفحوصات الإضافية، المكملات الغذائية ، تنظيف الأسنان الإحترافي وكذلك بعض التأمينات التكميلية. كما ذكرت نسبة من المشاركين أنهم يريدون الاستغناء عن بعض العلاجات، مثل المساعدات البصرية أو حشو الأسنان أو أطقم الأسنان.

نتيجة أخرى للزيادات الهائلة في الأسعار والتضخم، ذكر نصف المشاركين في استطلاع الرأي و البالغ عددهم 1200 أنهم خائفون من زيادة المشاكل النفسية مثل الاكتئاب ، وفق ما نقلت صحيفة " كولنيشه روندشاو" الألمانية.

رياضية أقل وطعام أقل جودة

بغرض تخفيف ميزانية الأسرة ، سيستغني حوالي واحد من كل ثلاثة أشخاص مشاركين في الإستطلاع عن التمارين الرياضية بداخل صالات اللياقة البدنية أو النوادي الرياضية. كما تأثر الأطفال أيضاً بالارتفاع الحاد في الأسعار والتضخم الحالي في ألمانيا.وبحسب نتائج الإستطلاع، تم إلغاء عضوية الأطفال بالنوادي الرياضية في حوالي أسرة واحدة من بين كل ثلاث أسر.

التسوّق من أجل شراء البقالة قد يمثل أعلى النفقات تكلفة للأسرة خلال الأسبوع. لهذا يتجه كثيرون في الوقت الحالي إلى التوفير أيضًا عند شراء المواد الغذائية . وفق النتائج، يأكل ثلث المشاركين طعام صحياً أقل مما كانوا يأكلونه قبل ارتفاع الأسعار و لتضخم.

بينما اعتاد 38 في المائة على إيلاء المزيد من الاهتمام للجودة عند شراء الأطعمة الأساسية، فإن واحدًا فقط من كل أربعة يفعلون ذلك الآن. في الوقت الحالي وفي المستقبل، سينصب التركيز بنسبة 40 في المائة على الأسعار بدل الجودة.

إ.م