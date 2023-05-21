 ألمانياـ عاملة نظافة تساعد الطبيب أثناء الجراحة! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 22.05.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

ألمانياـ عاملة نظافة تساعد الطبيب أثناء الجراحة!

أثناء عملية بتر أصبع قدم مريض مصاب بمرض خطير، وقفت فجأة إحدى عاملات النظافة على طاولة العمليات الجراحية وبدأت في مساعدة الطبيب – لأن الأخير طلب منها ذلك! فماذا حدث ذلك اليوم؟

المريض لم يصب بأذى وقد لا يكون على علم بالحادث!

المريض لم يصب بأذى وقد لا يكون على علم بالحادث!

ما حدث في غرفة العمليات ذلك اليوم أمر لا يصدق! في 21 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020 ، خلال عملية بتر جزء من قدم أحد المرضى  البالغ من العمر 80 عاماً، وفق معلومات حصلت عليها  القناة الألمانية "آر تي إل" .يبدو أنه لم يكن هناك مساعد جراحي واحد متاح للعملية في ذلك اليوم، لهذا تدخلت إحدى عاملات النظافة، وفق ما نشرت صحيفة "ألغماينه تسايتونغ" من ماينس. ولهذا طلب الطبيب X من عاملة النظافة من شركة Y أن تحل محل مساعده، وفق ما صرحت به إحدى المسؤولات بالمستشفى .

 عندما علم مدير قسم الجراحة  في المستشفى بالحادثة من غرفة مجاورة ، اتجه على الفور إلى غرفة العلميات. في تلك الأثناء، كان الأمر قد قضي. فقد وج مديرالقسم عاملة النظافة إلى جانب طاولة العمليات وبيدها كوب شفط ملطخ بالدماء وجهاز للضغط الدموي. وأضاف أن المرأة كانت تبدو غير مدركة لما تقوم به، كما أنها لم تراعي أدنى شروط النظافة والتعقيم. وبعد ذلك أبلغ مدير قسم الجراحة بالحادثة المأساوية إلى عضو مجلس الإدارة المسؤول في المستشفى الجامعي.

قد لا يعرف المريض المعني بالأمر حتى يومنا هذا أن عاملة نظافة كانت تقف على طاولة العمليات إلى جانب الطبيب أثناء إجراء عملية جراحية له . وقال المستشفى الجامعي في ماينس في بيان نشرته صحيفة "ألغماينه تسايتونغ": "أصدر رئيس القسم المسؤول تعليمات إلى الشخص العامل بإبلاغ المريض المعني بالأمر على الفور". ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن المريض أصبح على علم بما حدث له في ذلك اليوم. لكن المريض لم يصب بأي أذى وتم إنهاء عقد عمل الطبيب المسؤول.

إ.م

  • في صور...تشخيص حالة القلب بدون جراحة

    فحص القلب بعيدا عن الجراحة

    عندما يشك الطبيب بأن القلب يعاني من بعض الاضطرابات ينصح المريض بتخطيط القلب باستخدام جهاز التخطيطي الكهربائي للقلب الـ EKG الذي يسجل النشاط الكهربائي لعضلة القلب.

  • في صور...تشخيص حالة القلب بدون جراحة

    كيف تنشأ ضربات قلبنا؟

    تنشأ النبضات الكهربائية في عضلة القلب بواسطة خلايا خاصة في العقدة الجيبية الأذينية التي تولد النبضات الكهربائية مسببة دقات للقلب.

  • في صور...تشخيص حالة القلب بدون جراحة

    طريقة عمل جهاز التخطيط الكهربائي

    بواسطة الأقطاب الكهربائية يتم التخلص من النبضات الكهربائية الضعيفة عبر الجلد. وتظهر هذه النبضات على شكل منحني على الشاشة أو عند طباعتها.

  • في صور...تشخيص حالة القلب بدون جراحة

    تمثيل ضربات القلب على المنحني

    يبين شكل المنحني في جهاز التخطيط الكهربائي للقلب مسار ضربات القلب. في البداية تمر النبضات الكهربائية عبر الأذينين ثم يحدث انقباض في البطينين ومن ثم تقوم عضلة القلب بضخ الدم.

  • في صور...تشخيص حالة القلب بدون جراحة

    في جعبته معلومات كثيرة عن القلب وسلامته

    من مسار المنحنيات يمكن للأطباء معرفة الكثير من المعلومات عن الوضع الصحي للقلب، كمثلا إذا كان هناك إصابة بنوبة قلبية أو إعاقة في تدفق الدم وما هو حجم عضلة القلب ومعدل الضربات.

  • EKG

    في صور...تشخيص حالة القلب بدون جراحة

    كيف يظهرالرجفان الأذيني على المنحنى

    إذا كانت المسافات غير منتظمة بين المنحنيات، فهذا يعني أن المريض يعاني من الرجفان الأذيني. ما يعني أن تخطيط القلب الكهربائي جزء دائم من الفحوصات الطبية عندما يتعلق الأمر بأوضاع القلب.

    الكاتب: DW/دالين صلاحية