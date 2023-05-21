ألمانياـ عاملة نظافة تساعد الطبيب أثناء الجراحة!

ما حدث في غرفة العمليات ذلك اليوم أمر لا يصدق! في 21 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020 ، خلال عملية بتر جزء من قدم أحد المرضى البالغ من العمر 80 عاماً، وفق معلومات حصلت عليها القناة الألمانية "آر تي إل" .يبدو أنه لم يكن هناك مساعد جراحي واحد متاح للعملية في ذلك اليوم، لهذا تدخلت إحدى عاملات النظافة، وفق ما نشرت صحيفة "ألغماينه تسايتونغ" من ماينس. ولهذا طلب الطبيب X من عاملة النظافة من شركة Y أن تحل محل مساعده، وفق ما صرحت به إحدى المسؤولات بالمستشفى .

عندما علم مدير قسم الجراحة في المستشفى بالحادثة من غرفة مجاورة ، اتجه على الفور إلى غرفة العلميات. في تلك الأثناء، كان الأمر قد قضي. فقد وج مديرالقسم عاملة النظافة إلى جانب طاولة العمليات وبيدها كوب شفط ملطخ بالدماء وجهاز للضغط الدموي. وأضاف أن المرأة كانت تبدو غير مدركة لما تقوم به، كما أنها لم تراعي أدنى شروط النظافة والتعقيم. وبعد ذلك أبلغ مدير قسم الجراحة بالحادثة المأساوية إلى عضو مجلس الإدارة المسؤول في المستشفى الجامعي.

قد لا يعرف المريض المعني بالأمر حتى يومنا هذا أن عاملة نظافة كانت تقف على طاولة العمليات إلى جانب الطبيب أثناء إجراء عملية جراحية له . وقال المستشفى الجامعي في ماينس في بيان نشرته صحيفة "ألغماينه تسايتونغ": "أصدر رئيس القسم المسؤول تعليمات إلى الشخص العامل بإبلاغ المريض المعني بالأمر على الفور". ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن المريض أصبح على علم بما حدث له في ذلك اليوم. لكن المريض لم يصب بأي أذى وتم إنهاء عقد عمل الطبيب المسؤول.

إ.م