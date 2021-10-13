 ألمانياـ تفتيش شقق غرب البلاد للاشتباه في التخطيط لعمل إرهابي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.10.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ألمانياـ تفتيش شقق غرب البلاد للاشتباه في التخطيط لعمل إرهابي

ذكرت أجهزة أمنية ألمانية أن الشرطة غرب البلاد قامت بعملية تفتيش لشقق أشخاص يشتبه في تخطيطهم لعمل إرهابي بدوافع إسلاموية. وبحسب البيانات فإن المشتبه بهم تتراوح أعمارهم بين 16 و22 عاما.

الشرطة الألمانية (صورة رمزية)

الشرطة الألمانية (صورة رمزية)

قامت وحدات خاصة تابعة للشرطة الألمانية غربي البلاد صباح اليوم الخميس (28 أكتوبر/تشرين الأول)، بتفتيش شقق خمسة رجال في إطار عملية أمنية موسعة، على خلفية الاشتباه في صلتهم بالإرهاب والإعداد لعمل إرهابي.

مختارات

وأوضحت الشرطة أنه تم تفتيش شقق في منطقة دورين الواقعة بين مدينتي آخن وكولونيا بولاية شمال الراين-فيستفاليا غربي ألمانيا.

وذكر الادعاء العام في مدينة دوسلدورف والشرطة بمدينة كولونيا في بيان مشترك أنه "يتم اتهام المشتبه بهم بالإعداد لعمل ذي دوافع إرهابية بناء على مواد دعائية لتنظيم "الدولة الإسلامية".

وأضاف البيان أنه تتم إدارة القضية وتنسيقها من جانب الهيئة المركزية لملاحقة الإرهاب بولاية شمال الراين-فيستفاليا غربي ألمانيا.

وبحسب البيانات، فإن المشتبه بهم تتراوح أعمارهم بين 16 و22 عاما، منهم اثنان (16 و22 عاما) يحملان الجنسية الألمانية، واثنان آخران (17 و16 عاما) يحملان الجنسيتين الألمانية والروسية، والخامس 18/ عاما/ يحمل الجنسية التركية، وبذلك فإن ثلاثة منهم  قُصر.

وأضاف البيان أنه لم يتم توقيف المشتبه بهم، وجاء في البيان: "الشروط اللازمة للأمر بالحبس الاحتياطي ليست متوافرة حاليا"، ويبدو أن السلطات  ترى أنه لا يوجد خطر من هروبهم في الوقت الحالي.

هـ.د/و.ب (د ب أ)

مشاهدة الفيديو 13:45

حملة أمنية ضد "أوساط إسلامية" في ألمانيا.. ماذا وراءها؟

 

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مئات الموقوفين في عملية أمنية دولية ضخمة ضد الجريمة المنظمة  

مواضيع ذات صلة

ARCHIV - Ein Mann raucht am 11.08.2012 auf dem Alexanderplatz in Berlin während einer Demonstration für die Freigabe von Cannabis-Produkten auf der Hanfparade 2012 eine Haschzigarette. Foto: Kay Nietfeld/dpa (zu dpa «Striktes Vorgehen gegen «Kiffer» im Görlitzer Park - Null-Gramm-Regel» vom 27.03.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

رفض أمني وصحي .. احتدام الجدل في ألمانيا حول تقنين القنب 13.10.2021

يدعم الخضر والليبراليون تقنين القنب الهندي من خلال بيعه في منافذ مرخصة خاصة. وبعد تأييد سياسي اشتراكي للبيع القانوني لهذه المادة المخدرة، ترفض وزارة الصحة ذلك فيما دعا رجال شرطة إلى "التوقف عن تجميل الحديث عن القنب".

Menschen demonstrieren am Samstag (23.06.2012) in Eschede (Landkreis Celle) gegen Rechtsextremismus. Das Netzwerk Südheide fordert ein Ende der Neonazi-Treffen in Eschede. Am Wochenende sollen sich zum wiederholten Male Neonazis zur Sonnwendfeier auf einem Bauernhof bei Eschede getroffen haben. Foto: Julian Stratenschulte dpa/lni +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

ألمانيا- مسيرة لـ100 من النازيين الجدد يتصدى لها أكثر من عشرة أضعافهم 07.08.2021

شهدت مدينة فايمار الألمانية مسيرة لعشرات من النازيين الجدد، فاحتشد عشرة أضعافهم في مسيرة مضادة، ما اضطر السلطات لإرسال عدد كبير من رجال الشرطة، ورغم ذلك تعرضت الشرطة لاعتداءات من بعض المتظاهرين.

In this Jan.1, 2021 file photo a man rides a bike in front of the British embassy on New Year's Eve in Berlin, Germany. German prosecutors said Wednesday they have detained a British citizen who is accused of spying for Russia while working at the British Embassy in Berlin. (AP Photo/Markus Schreiber, file)

برلين ـ القبض على موظف بسفارة بريطانيا بشبهة التجسس لصالح روسيا 11.08.2021

ألقي القبض على بريطاني يعمل موظفا بسفارة بلاده في برلين، بشبهة تقديمه وثائق للاستخبارات الروسية مقابل الحصول على أموال. وجاءت عملية القبض على المشتبه به بعد تحقيقات مشتركة بين السلطات الألمانية والبريطانية.