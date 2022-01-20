ألمانيا: ضحايا رجال الدين الكاثوليك

ألمانيا ـ "معالجة الاعتداءات الجنسية لن تُترك للكنيسة وحدها"

يتحدث خبراء عن نحو 500 ضحية وما يقرب من 250 من الجناة المفترضين، وخلص تقرير إلى أن حالات الاعتداء الجنسي في أبرشية ميونيخ وفرايزينغ لم يتم التعامل معها بشكل مناسب لعقود. والمستشار الألماني شولتس "مصدوم للغاية".