 ألمانيا: ضحايا رجال الدين الكاثوليك | مراسلون حول العالم | DW | 11.02.2022

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مراسلون حول العالم

ألمانيا: ضحايا رجال الدين الكاثوليك

التستر وحماية الجناة: تقرير آخر عن الانتهاكات في الكنيسة الكاثوليكية  يثقل كاهل البابا بينيديكت. رجل تعرض للاستغلال الجنسي من قبل رجل دين عندما كان طفلاً يحكي عن معاناته‫.‬

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