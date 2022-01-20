ألمانيا: ضحايا رجال الدين الكاثوليك

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التستر وحماية الجناة: تقرير آخر عن الانتهاكات في الكنيسة الكاثوليكية يثقل كاهل البابا بينيديكت. رجل تعرض للاستغلال الجنسي من قبل رجل دين عندما كان طفلاً يحكي عن معاناته.
يتحدث خبراء عن نحو 500 ضحية وما يقرب من 250 من الجناة المفترضين، وخلص تقرير إلى أن حالات الاعتداء الجنسي في أبرشية ميونيخ وفرايزينغ لم يتم التعامل معها بشكل مناسب لعقود. والمستشار الألماني شولتس "مصدوم للغاية".
الأخلاق الجنسية للكنيسة وتقييم المثلية الجنسية كانت محور مناقشة الجمعية العامة للطريقة السينودسية التابعة للكنيسة الكاثوليكية. وتريد الجماعة سن قوانين تلزم الكنيسة بعدم رفض استقبال الكهنة لأنهم مثليون.
تحقق السلطات الألمانية في احتمال تورط 42 مسؤولا كنسيا في اعتداءات جنسية على الأطفال، بينما طالبت الحكومة الفدرالية بالكشف، بشكل كامل وشفاف، عن مسؤولية الكنيسة فيما جرى.
بعد صدور تقرير اتهمه بعدم اتخاذ إجراءات لمنع ارتكاب انتهاكات جنسية بحق قاصرين، أعرب البابا السابق بنديكت السادس عشر عن "صدمته وخجله"، لكنه رفض تحميله أي مسؤولية، فيما أعرب الفاتيكان عن "شعوره بالعار والندم".
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