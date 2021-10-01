 ألمانيا..صومالي مشتبه بقتله 3 ألمانيات يدلي بأقواله لأول مرة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 01.10.2021

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ألمانيا..صومالي مشتبه بقتله 3 ألمانيات يدلي بأقواله لأول مرة

أدلى الشاب الصومالي المشتبه به بقتل 3 ألمانيات وإصابة آخرين باستخدام سكين في مدينة فورتسبورغ، بأقواله لأول مرة منذ القبض عليه. وكانت السلطات أشارت بوقت سابق إلى أنه لا يوجد ما يشير إلى أن الحادث له دوافع سياسية أو دينية.

باقات من الزهور وشموع وضعها سكان المدينة في موقع الحادث الذي سقطت ضحيته 3 نساء

تقول سلطات التحقيق إنه لاتوجد أدلة على ارتباط الحادث بأهداف أو دوافع متطرفة وأن الشاب ربما يعاني من مشكلات نفسية

قالت سلطات التحقيق في ولاية بافاريا الألمانية إنها لم تعثر على أي دليل على وجود دوافع إسلاموية أو متطرفة لهجوم بالسكاكين وقع في مدينة فورتسبورغقبل أكثر من ثلاثة أشهر.

مختارات

بعد مرور ثلاثة أيام على هجموم فورتسبورغ، لا تزال التحقيقات جارية حول دوافع الجاني. تكهنات المحققين تتأرج بين المرض النفسي والتطرف. غير أن هذا التخبط يثير الجدل حول التعامل مع "جرائم المهاجرين" في ألمانيا.

أعلنت السلطات الألمانية أن محققي الشرطة يدرسون إن كان التطرف أم العامل النفسي وراء الاعتداء بالسكين في مدينة فورتسبورغ جنوب البلاد والذي أودى بحياة ثلاث نساء وخلّف ستة مصابين بجروح بالغة.

واليوم ولأول مرة أدلى المشتبه به بأقواله خلال استجواب جرى أمس الخمس بحسب ما صرح المتحدث باسم مكتب المدعي العام في مدينة ميونيخ ، فلوريان فاينتسيرل، مؤكدا بذلك تقارير إعلامية بهذا الشأن.

ويوجد الشاب الصومالي حالياً في مصحة نفسية. ويتم التحقيق بمساعدة تقارير الطب النفسي حول حالة النفسية وقت وقوع الحادث.

وذكرت صحيفة "ماين-بوست" في فورتسبورغ جنوبي البلاد، نقلا عن محامي الدفاع، أن الرجل أدلى بتصريحات مستفيضة أثناء الاستجواب بشأن أحداث يوم 25 حزيران/ يونيو الماضي وسط المدينة الواقعة في ولاية بافاريا. وقال المحامي للصحيفة إنه مستعد للمشاركة في توضيح ملابسات الحادث الذي تسبب في رعب على الصعيد الوطني في ألمانيا.

لا دوافع سياسية أو دينية

وبعد الحادث فتشت الشرطة منزل المشتبه به الرئيسي، لكنها قالت إنه لا يوجد ما يشير إلى أن دوافعه سياسية أو دينية. وقال مكتب المدعي العام في ميونيخ ومكتب الشرطة الجنائية بالولاية إنه "حتى الآن ، لم يتم العثور على أي دليل على مواد دعائية أو أي محتوى متطرف آخر"، فيما يقول المدعون إن التحقيق الأولي مستمر.

يذكر أنه في 25 حزيران/يونيو الماضي، طعن شاب صومالي (24 عاماً) عدة أشخاص بصورة عشوائية في وسط مدينة فورتسبورغ، ما أسفر عن مقتل ثلاث نساء وإصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة، وأربعة بجروح طفيفة، وانتهى الهجوم عندما أطلقت الشرطة النار على المشتبه به في ساقه.

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التحقيقات مستمرة في ألمانيا حول دوافع جريمة الطعن

"مشكلات نفسية"

وكان مكتب المدعي العام قد أعلن بالفعل في العشرين من تموز/يوليو الماضي أن التقارير الأولية توصلت إلى استنتاج يفيد أن الرجل ربما لم يكن على كفاءة نفسية كافية وقت ارتكاب الجريمة. ولهذا السبب نقل الرجل وفق مكتب المدعي العام - من الحبس الاحتياطي إلى مستشفى للأمراض النفسية خلال تموز/يوليو.

ودخل الشاب الصومالي إلى ألمانيا لأول مرة عام 2015، ولفت انتباه السلطات عدة مرات منذ ذلك الحين بسبب مشكلات نفسية. وفي ذلك الحين ذكرت السلطات أنها ليس لديها دليل على أن الرجل يمكن أن يعرض أشخاصاً آخرين للخطر.

ووفقاً للمحققين، لم تستوف حالة الصومالي شروط الإيداع الدائم في مستشفى للأمراض النفسية.

ع.ح./خ.س. (د ب أ)

  • Deutschland Hannover | Freitagsgebet Ayasofya Moschee | Boris Pistorius & Doris Schröder-Köpf (picture-alliance/dpa/C. Gateau)

    على غرار نيوزيلندا.. ألمانيا تتضامن مع مسلميها

    في مسجد آيا صوفيا في مدينة هانوفر في ولاية سكسونيا السفلى حضر أمس الجمعة وزير داخلية الولاية، بوريس بيستوريس، والزوجة السابقة للمستشارالألماني الأسبق غيرهارد شرويدر والمكلفة بشؤون الهجرة في الولاية، دوريس شرويدر-كوبف، للتعبير عن التضامن: "يجب علينا ألا نسمح للإرهابين بإحداث شرخ في مجتمعنا"، حسب تصريح صحفي لوزير الداخلية.

  • Deutschland Hannover | Freitagsgebet Ayasofya Moschee | Michael Fürst, Landesvorsitzender Jüdische Gemeinden (picture-alliance/dpa/C. Gateau)

    على غرار نيوزيلندا.. ألمانيا تتضامن مع مسلميها

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  • Deutschland Berlin | Freitagsgebet in der Dar-Al Salam Moschee (Zentralrat der Muslime in Deutschland )

    على غرار نيوزيلندا.. ألمانيا تتضامن مع مسلميها

    رئيس المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا، أيمن مزيك، استضاف في مسجد دار السلام في برلين كل من رئيس اتحاد النقابات الألمانية، رينر هوفمان، والقس البروتستانتي الناشط ضد العنصرية وفي الحوار بين الأديان، يورغن ميكش، وعضو البرلمان الاتحادي عن حزب اليسار، كريستين بوخهولز. الضيوف عبروا عن خالص العزاء وكل التضامن مع المسلمين معتبرين أن الاعتداء يستهدف الجميع.

  • Deutschland Hamburg | Freitagsgebet in der Al-Nour Moschee (Zentralrat der Muslime in Deutschland )

    على غرار نيوزيلندا.. ألمانيا تتضامن مع مسلميها

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  • Deutschland Offenbach | Freitagsgebet im Albanischen Kulturverein (Zentralrat der Muslime in Deutschland )

    على غرار نيوزيلندا.. ألمانيا تتضامن مع مسلميها

    وفي المركز الثقافي الألباني في مدينة أوفنباخ، على مقربة من فرانكفورت، شارك عمدة المدينة بيتر فراير وعضو مجلس إدارة الجالية اليهودية، هينرك فريدمن، في فعالية تضامنية قوبلت بارتياح من المصلين. وفي الصورة نرى رئيس فرع ولاية هيسن في المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا.

  • Deutschland Köln DITIB-Zentralmoschee | Solidaritätsveranstaltung mit Muslimen (DW/H. Driouich)

    على غرار نيوزيلندا.. ألمانيا تتضامن مع مسلميها

    وفي ولاية شمال الراين-ويستفاليا، وتحديداً في مدينة كولونيا، أفرد أكبر مساجد المدينة مساحة لعرض صور ضحايا الاعتداء الإرهابي الخمسين مع نبذة مختصرة عنهم.

  • Deutschland Sehitlik-Moschee in Berlin-Neukölln (DW/C. Strack)

    على غرار نيوزيلندا.. ألمانيا تتضامن مع مسلميها

    شددت السلطات الألمانية من الاجرءات الأمنية حول الكثير من المساجد لضمان أمن المصلين. في الصورة الشرطة أمام مدخل مسجد الشهداء (Shitlik)، أكبر مساجد العاصمة برلين. إعداد: خالد سلامة


 

مختارات

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