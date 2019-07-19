ألمانيا..سلفيون كقوى أمن بنوادي كرة قدم بالدرجة الأولى

اكتشفت الشرطة الألمانية أن ناديي "إس سي بادربورن" و"فيردر بريمن"، وهما من فرق الدوري الألماني الدرجة الأولى هذا الموسم، قاما في مرحلة سابقة بتعيين شخصين كحراس أمن بالناديين يحتمل أنهما كانا على اتصال بجهات إسلاموية مستعدة لارتكاب أعمال عنف في البلاد. وقام الناديان بإبلاغ الشرطة عن الحالتين قبل عدة أسابيع وأكد الناديان هذا الخبر اليوم الجمعة (19 تموز/يوليو 2019) لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ). كذلك تم إبلاغ جهاز أمن الدولة وفقاً لما أعلنته محطة "تلفزيون غرب ألمانيا" العمومية (في دي آر).
وكان أخوان من الشيشان عملا لصالح شركة أمن في بادربورن. ويقول نادي فيردر بريمن إنهما عملا أيضاً في أمن ملعب فيردر بريمن عبر شركة فرعية تمثل الشركة الأولى الواقعة في بادربورن.
وقالت محطة "في دي آر" إن أحد الأخوين، عُرّف باسم إسلام م. لفت انتباه السلطات عام 2015، لتعاطفه مع منفذي الهجوم الإرهابي الذي وقع على صحيفة "شارلي إيبدو" الساخرة في باريس الذي اسفر عن مقتل 13 شخصاً، حيث حكم عليه آنذاك بعقوبة الإقامة الجبرية للقاصرين.
وأكد رئيس قسم الاتصالات بنادي فيردر بريمن ميشائيل رودولف أن كلا الشخصين عمل وفقا "لفحص المعلومات العادية في التفتيش الأمني الذي اتخذ حينها" في تأمين أربع مباريات في مدينة بريمن، مشيراً إلى أن نادي بريمن قام "باستنفاذ جميع صور التقصي الممكنة". وأبلغ النادي إلى جانب الشرطة المسؤولين عن الدوري الألماني. وقال رودولف: "كلا الرجلين لم يعودا يعملان، بحسب علمنا، في أمن الأندية".
كذلك قال ماتياس هاك المتحدث الصحفي باسم فريق بادربورن: "علمنا بالأمر قبل عدة أسابيع ودرسنا ذلك على وجه السرعة، وتبادلنا المعلومات مع الشرطة وشركة الأمن، وثبت لدينا أن كلا الشخصين لم يعودا في الخدمة منذ وقت طويل، أما التحقيقات الأخرى فمسألة تخص الشرطة".
من جانبه، قال ميشائيل ميرتنس نائب رئيس نقابة الشرطة الألمانية "إن هذه المعلومات تشير إلى وجود ثغرة أمنية لا يجوز أن تتواجد أساساً". وأضاف المسؤول النقابي أن على النوادي الرياضية وقيادة الدوري الألماني أن تتفاعل بجدية مع الأمر لأن ذلك يصب في صلب مصلحتها"، حسب تصريحاته لقناة "في دي آر".
ح.ع.ح/خ.س(د.ب.أ)
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السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد
استغلال المساجد لأهداف إيديولوجية
تقدر السلطات الأمنية عدد السلفيين المتشددين في ألمانيا بنحو 6500 ولكن ليسو جميعا مستعدين لاستخدام العنف. ويستغل هؤلاء المساجد لجذب الشبان ونشر التطرف بين المسلمين مثل مسجد النور في برلين الذي قامت السلطات الأمنية بإغلاقه، حيث كان يعتبر معقلا لسلفيين متشددين حسب هيئة حماية الدستور.
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السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد
توزيع القرآن بالمجان
بغرض نشر دعايتهم والتواصل مع الراي العام يستغل سلفيون حملة توزيع القرآن بالمجان في العديد من المدن الألمانية، أطلقوا عليها اسم "إقرأ"!
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السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد
صلاة وسط شارع عمومي
يحاول السلفيون استغلال كل فرصة ومكان لنشر فكرهم واكتساب المزيد من المؤيدين. في الصورة مجموعة من السلفيين الذي تجمعوا في شارع قرب أكاديمية الملك فهد بمدينة بون لأداء الصلاة. تم ذلك بالقرب من تجمع لحزب "Pro NRW" اليميني المناهض للمهاجرين والإسلام، والذي اعتبر ذلك استفزازا له فحصل اشتباك بين أنصاره والمصلين في الشارع.
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السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد
"شرطة الشريعة"
عام 2015 قام سلفيون بدوريات عبر شوارع مدينة فوبرتال في ولاية شمال الراين فيستفاليا وكأنهم أفراد شرطة لحماية الشريعة، وتسبب ذلك في استياء عام على مستوى ألمانيا بأكملها.
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السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد
الرأس المدبر لشبكة تجنيد الشبان
هناك بين السلفيين جهاديون يتعاونون مع تنظيمات إرهابية مثل تنظيم "الدولة الإسلامية"، حيث يجندون الشباب في ألمانيا لخدمة تلك التنظيمات. ومن ابرز هؤلاء أبو ولاء العراقي الذي اعتقلته الأجهزة الأمنية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 . وقال المدعي العام الاتحادي، فرانك بيتر، بأنه يشكل "الرأس المدبر لشبكة تجنيد الشبان للقتال في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية".
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السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد
استعداد للقيام بأعمال عنف
ينظم السلفيون مظاهرات لحشد مؤيديهم واستعراض قوتهم. أثناء تلك المظاهرات غالبا ما تقع اشتباكات بينهم وبين الشرطة التي تحاول تفريقهم، بسبب ما يقومون به من أعمال عنف وتخريب.
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السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد
جماعات مناهضة للسلفيين
مقابل السلفيين المتشددين هناك جماعات يمينية متطرفة مناهضة مثل مجموعات "هوليغانز ضد السلفيين" التي تنظم مظاهرات رافضة للسلفيين. وأحيانا تحدث اشتباكات بينهم وبين السلفيين، كما حصل في إحدى المظاهرات بمدينة كولونيا في تشرين الأول/ اكتوبر، شارك فيها الآلاف.
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السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد
مشاركة نسائية في التحركات السلفية
المشهد السلفي لا يقتصر على الرجال فقط، بل إن هناك نساء منهم يشاركن في النشاطات والتجمعات السلفية، كما في الصورة خلال تجمع لأحد أبرز زعماء السلفيين في ألمانيا بيير فوغل بمدينة أوفينباخ عام 2014.
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السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد
مداهمة مقرات السلفيين وجمعياتهم
تقوم الشرطة بين الحين والآخر بمداهمة مساجد ومقرات جميعات سلفية وبيوت مسؤوليها وتعتقل المطلوبين منهم، كما تُغلق المكاتب والمقرات التي تعود إلى تلك الجمعيات التي يشتبه قيامها بنشاطات غير قانونية.
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السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد
حظر جميعة سلفية متشددة
يسعى السلفيون من خلال نشاطاتهم إلى نشر الفكر الإسلامي المتشدد وتقديم "الإسلام على أنه دين العنف والكراهية والزواج القسري والإرهاب"، كما جاء في أحد مقاطع الفيديو على الإنترنت للجمعية السلفية "الدين الحق" التي تم حظرها من قبل السلطات الألمانية واعتُقل أحد مؤسسيها وأبرز وجوهها ابراهيم أبو ناجي.
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السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد
محاكمة مشتبه به
من يلجأ إلى العنف من بين السلفيين يقبض عليهم وتتم محاكمته مع حفظ حقه في محاكمة عادلة بوجود محامي الدفاع. في الصورة: السلفي مراد ك. بجانب المحامي أثناء جلسة المحاكمة في بون بتهمة الإيذاء الجسدي ومقاومة موظف عام أثناء القيام بمهامه.
الكاتب: عارف جابو