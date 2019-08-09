 ألمانيا..تحذيرات من تأثير النجاحات الانتخابية لحزب البديل على الاقتصاد | أخبار | DW | 15.08.2019

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أخبار

ألمانيا..تحذيرات من تأثير النجاحات الانتخابية لحزب البديل على الاقتصاد

أعرب اتحاد الصناعة الألماني عن مخاوفه من تضرر سمعة ألمانيا كقوة صناعية، جراء النجاحات التي يحققها حزب البديل المعادي للأجانب، محذراً من تعرض الاقتصاد الألماني للركود.

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حذر اتحاد الصناعة الألماني من تعرض ألمانيا كدولة صناعية لآثار سلبية، نتيجة النجاحات الانتخابية التي يحققها حزب البديل من أجل ألمانيا. وقال رئيس الاتحاد، ديتر كيمبف، في تصريح لمجموعة صحف "فونكه" اليوم الخميس (15 أغسطس/آب 2019) إن هذه النجاحات تضر بسمعة ألمانيا، مشيراً في ذلك للانتخابات التي ينتظر أن تجرى قريباً في ثلاث ولايات في شرق البلاد تعتبر من أبرز معاقل الحزب اليميني الشعبوي. ورأى كيمبف أن جاذبية ألمانيا كبلد مصنع "تعاني من الأحزاب المتطرفة". وقال إن هناك مخاوف من تعرض الاقتصاد الألماني للركود وضعف هيكلي.

مختارات

وشدد رئيس اتحاد الصناعة الألمانية على ضرورة أن تكون ألمانيا "جذابة" للعمالة المتخصصة من جميع أنحاء العالم وذلك في ظل حدة التنافس بين الدول على هذه العمالة، وأضاف: "أما العداء للأجانب والقومية فلا تتلاءم مع اقتصاد ألماني دولي ناجح". وحذر كيمبف من أن حزب البديل يستغل الأجواء في ولايات شرق ألمانيا "ويستغل المواطنين المستائين ضد أصحاب المركز الاجتماعي الأقل مثل اللاجئين".

 كما عارض رئيس اتحاد الصناعة الألماني أصحاب الرأي القائل إن عملية إعمار ولايات شرق ألمانيا قد فشلت، ولكنه أقر في الوقت ذاته بأن هناك "تفاوتاً هائلاً بين مناطق ألمانيا وأن عملية لحاق ولايات شرق ألمانيا بغربها اقتصاديا لم تحرز التقدم الذي كان يأمله الجميع".

يشار إلى أن كلا من ولاية براندنبورغ وولاية سكسونيا، كلاهما شرق ألمانيا، ستشهدان انتخابات محلية في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل. وستجرى انتخابات محلية أيضا في ولاية تورينغن في 27 أكتوبر/تشرين الأول. وتشير آخر الاستطلاعات إلى أن حزب البديل يتقدم في ولاية براندنبورغ في حين يحتل المركز الثاني في ولاية سكسونيا. وأصبح حزب البديل ممثلاً بقوة في البرلمان الاتحادي وبرلمانات عدة ولايات ألمانية، مستفيداً بذلك من أزمة اللاجئين التي دفعت ألمانيا لاستضافة أعداد هائلة منهم، وهو ما أثار استياء الكثير من معارضي سياسة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بشأن اللجوء.

هـ.د/خ.س (د ب أ)

  • عاملة في مصنع فولكسفاغن في مدينة فولفسبورغ

    قطاع صناعة السيارات يكافح من أجل الحفاظ على سمعته

    شبكة واسعة النطاق

    ما هو حال الاقتصاد الألماني دون قطاع صناعة السيارات؟ فإذا جمعنا عدد الشركات الموردة فقط والتي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في صناعة السيارات وتشغل أكثر من 20 عاملا، فإن العدد يصل إلى 1300 شركة.

  • مصنع فورد لصناعة السيارات في كولونيا

    قطاع صناعة السيارات يكافح من أجل الحفاظ على سمعته

    توفير الكثير من فرص العمل

    يعمل حوالي 828 ألف شخص في صناعة السيارات. بعبارة أخرى: كل واحد من سبعة أشخاص يعملون في مجال الصناعة في ألمانيا يجني نقوده من قطاع صناعة السيارات.

  • تصدير السيارات عبر ميناء بريمن

    قطاع صناعة السيارات يكافح من أجل الحفاظ على سمعته

    أرقام مدهشة

    عام 2016 بلغت إيرادات شركات صناعة السيارات الألمانية 407 مليار يورو، 63% منها جاءت من الزبائن خارج ألمانيا.

  • محرك لفولكسفاغن

    قطاع صناعة السيارات يكافح من أجل الحفاظ على سمعته

    مع فضيحة فولكسفاغن بدأ غروب محركات الديزل

    بعد أن اعترفت فولكسفاغن بالتلاعب بمستوى الانبعاث في سياراتها ذات محركات الديزل، لم يعد الزبائن يقبلون على شراء تلك السيارات.

  • ازدحام مروري في هامبورغ

    قطاع صناعة السيارات يكافح من أجل الحفاظ على سمعته

    نسبة السيارات ذات محركات الديزل انخفضت

    حسب إحصاءات جديدة، فإن نسبة عدد السيارات ذات محركات الديزل انخفضت إلى أقل من 45%، في أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات.

  • إنتاج السيارات في ألمانيا مستمر بمستوى جيد رغم فضائح التلاعب.

    قطاع صناعة السيارات يكافح من أجل الحفاظ على سمعته

    لكن النتائج بقيت مستقرة

    ولكن الفضائح لم يكن لها تأثير على إنتاج السيارات. منذ حوالي ثلاث سنوات والانبعاثات المرتفعة ثابتة، ولكن سنوياً يتم إنتاج 5,7 مليون سيارة. قبل خمس سنوات كان هذا العدد 4,1 مليون سيارة.


مختارات

قطاع صناعة السيارات يكافح من أجل الحفاظ على سمعته

رغم الفضائح الكثيرة التي تورطت بها شركات صناعة السيارات الألمانية، إلا أنه لا يمكن التهكم بها، لأنها تشكل قطاعا استراتيجيا في الاقتصاد. جولة مصورة في عالم صناعة السيارات في ألمانيا وأهمية هذا القطاع الصناعي في البلاد. (02.08.2017)  

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