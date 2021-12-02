ألمانيا:السجن مدى الحياة لضابط سابق في المخابرات السورية في ختام محاكمة تاريخية

في ختام محاكمة وصفت بـ"التاريخية" وحظيت بمتابعة الكثير من السوريين المقيمين خارج البلاد، قضت محكمة ألمانية بمعاقبة ضابط سابق في المخابرات السورية بالسجن مدى الحياة.
قضت محكمة ألمانية بسجن الضابط السابق في جهاز أمن الدولة، مدى الحياة بعد إدانته اليوم الخميس (13 كانون ثان/يناير 2022) بقتل 58 شخصاً واغتصاب آخرين وتعذيب نحو أربعة آلاف معتقل في السجن التابع لقسم التحقيقات-الفرع 251 والمعروف باسم (أمن الدولة - فرع الخطيب)، حيث يقول المدعون إن 4000 من نشطاء المعارضة على الأقل تعرضوا للتعذيب في 2011 و2012.
وهذا هو ثاني حكم إدانة تصدره المحكمة الإقليمية العليا في مدينة كوبلنس بغرب ألمانيا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الحرب الأهلية السورية.
ولجأ أنور.ر إلى ألمانيا بعد فراره من سوريا في 2012، وانطلقت أطوار محاكمته في 23 نيسان/أبريل 2020 في كوبلنس.
ا.ف/ و.ب (أ.ف.ب، رويترز)
يخضع أنور رسلان وإياد الغريب الضابطان السابقان في مخابرات نظام بشار الأسد إلى المحاكمة في ألمانيا بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. كلا الرجلين أبلغ السلطات الألمانية بطبيعة عملهما السابق خلال عملية التقدم بطلب اللجوء.
في أول محاكمة على مستوى العالم ضد آلة قمع النظام السوري، قدمت واحدة من أبرز شخصيات المعارضة السورية في الخارج شهادتها: إنه رياض سيف. ما العلاقة التي ربطته بالمتهم الرئيسي في القضية التي تنظر فيها محكمة كوبلنز؟