 ألمانيا:السجن مدى الحياة لضابط سابق في المخابرات السورية في ختام محاكمة تاريخية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.01.2022

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ألمانيا:السجن مدى الحياة لضابط سابق في المخابرات السورية في ختام محاكمة تاريخية

في ختام محاكمة وصفت بـ"التاريخية" وحظيت بمتابعة الكثير من السوريين المقيمين خارج البلاد، قضت محكمة ألمانية بمعاقبة ضابط سابق في المخابرات السورية بالسجن مدى الحياة.

صورة لوقائع محاكمة أنور رسلان الضابط السابق بالمخابرات السورية في مدينة كوبلنس الألمانية بتاريخ 2 ديسمبر 2021

قضت محكمة ألمانية بسجن   الضابط السابق في جهاز أمن الدولة، مدى الحياة بعد إدانته اليوم الخميس (13 كانون ثان/يناير 2022) بقتل 58 شخصاً واغتصاب آخرين وتعذيب نحو أربعة آلاف معتقل في السجن التابع لقسم التحقيقات-الفرع 251 والمعروف باسم (أمن الدولة - فرع الخطيب)، حيث يقول المدعون إن 4000 من نشطاء المعارضة على الأقل تعرضوا للتعذيب في 2011 و2012.

وهذا هو ثاني حكم إدانة تصدره المحكمة الإقليمية العليا في مدينة كوبلنس بغرب ألمانيا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الحرب الأهلية السورية.


ولجأ أنور.ر إلى ألمانيا بعد فراره من سوريا في 2012، وانطلقت أطوار محاكمته في 23 نيسان/أبريل 2020 في كوبلنس.

ا.ف/ و.ب (أ.ف.ب، رويترز)

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