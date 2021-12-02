ألمانيا:السجن مدى الحياة لضابط سابق في المخابرات السورية في ختام محاكمة تاريخية

قضت محكمة ألمانية بسجن الضابط السابق في جهاز أمن الدولة، مدى الحياة بعد إدانته اليوم الخميس (13 كانون ثان/يناير 2022) بقتل 58 شخصاً واغتصاب آخرين وتعذيب نحو أربعة آلاف معتقل في السجن التابع لقسم التحقيقات-الفرع 251 والمعروف باسم (أمن الدولة - فرع الخطيب)، حيث يقول المدعون إن 4000 من نشطاء المعارضة على الأقل تعرضوا للتعذيب في 2011 و2012.

وهذا هو ثاني حكم إدانة تصدره المحكمة الإقليمية العليا في مدينة كوبلنس بغرب ألمانيا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الحرب الأهلية السورية.



ولجأ أنور.ر إلى ألمانيا بعد فراره من سوريا في 2012، وانطلقت أطوار محاكمته في 23 نيسان/أبريل 2020 في كوبلنس.

ا.ف/ و.ب (أ.ف.ب، رويترز)