 ألماتيا: محاربة التطرف اليميني في ولاية بساكسونيا | DW الأخبار | DW | 17.12.2021

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DW الأخبار

ألماتيا: محاربة التطرف اليميني في ولاية بساكسونيا

تشهد ألمانيا مرارا وتكرارا مظاهرات ضد قيود وباء كورونا. وتنتهي بعض المظاهرات بأعمال عنف وصدامات مع الشرطة. وتقول السلطات إن المتطرفين اليمينيين يستغلون الوضع لدفع أجندتهم الخاصة.

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