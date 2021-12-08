ألماتيا: محاربة التطرف اليميني في ولاية بساكسونيا

ألمانيا - تحقيقات في مخطط لاغتيال رئيس حكومة ولاية ساكسونيا

مخاوف من أن تتحول التهديدات إلى حقيقة، فبعد التعدي اللفظي على ميشائيل كريتشمر، رئيس وزراء ولاية ساكسونيا، وحمل مشاعل وترديد هتافات أمام منزل إحدى وزيراته، يبدو أن هناك مخططاً لاغتيال كريتشمر، بحسب ما كشف برنامج تلفزيوني.