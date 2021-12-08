ألماتيا: محاربة التطرف اليميني في ولاية بساكسونيا

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
تشهد ألمانيا مرارا وتكرارا مظاهرات ضد قيود وباء كورونا. وتنتهي بعض المظاهرات بأعمال عنف وصدامات مع الشرطة. وتقول السلطات إن المتطرفين اليمينيين يستغلون الوضع لدفع أجندتهم الخاصة.
ناشدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر المشاركين في الاحتجاجات والمظاهرات ضد الإجراءات الحكومية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، النأي بأنفسهم عن المتطرفين اليمينيين وعمّن يسمون أنفسهم "مواطني الرايخ الألماني".
مخاوف من أن تتحول التهديدات إلى حقيقة، فبعد التعدي اللفظي على ميشائيل كريتشمر، رئيس وزراء ولاية ساكسونيا، وحمل مشاعل وترديد هتافات أمام منزل إحدى وزيراته، يبدو أن هناك مخططاً لاغتيال كريتشمر، بحسب ما كشف برنامج تلفزيوني.
كشف مسؤولون ووثائق من تحالف جافي الذي يدير برنامجا عالميا لتوزيع لقاحات كورونا، أن عشرات الملايين من اللاجئين والنازحين ربما يُحرمون من اللقاحات، بسبب خشية شركات تصنيع من تعرضها لمخاطر قانونية من آثار جانبية ضارة.
أثار لاعب بايرن ميونيخ يوشوا كيميش الجدل بعد رفضه تلقي لقاح كورونا. الجديد إعلان ناديه وجود مشكلة في رئتيه بعد تعافيه من كوفيد-19 تستلزم تغيبه حتى بداية العام. فما المضاعفات والعواقب التي قد يعاني منها على المدى الطويل؟
© 2021 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول