  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الهجرة واللجوء إلى أوروباحرب غزة وارتداداتهاالتغيرات المناخية
DW Mitarbeiterportrait | Alexander Freund
صورة من: Philipp Böll/DW

ألكسندر فرويند

صحفي يركز على علم الآثار والعلوم الطبيعية والحياة البرية والطب

سواء كان علم الآثار أو العلوم الطبيعية أو الحياة البرية أو الطب - فالعلم رائع. يحاول ألكسندر فرويند شرح التطورات العلمية الرائدة وتبسيطها بأكثر الطرق الممكنة إثارة للاهتمام والفهم.

الدهشة، والفهم، والشرح - تلك هي القوة الدافعة لألكسندر فرويند. وبعد دراسة العلوم السياسية وتاريخ الفن والدراسات اليابانية ومقارنة الأديان، سافر كثيرًا عبر آسيا. 
وفي اليابان وكوريا، تعلم بشكل خاص تقدير التعايش الباعث للإلهام بين التقاليد والحداثة. بعد سنوات من التدريب الصحفي في إذاعة فيستد ويتشر روندفونك Westdeutscher Rundfunk وإذاعة كي بي أس KBS الكورية الجنوبية، عمل في DW في أقسام تحريرية مختلفة للإذاعة والتلفزيون والأونلاين، بما في ذلك رئاسة قسم آسيا لعدة سنوات. وهو حاليًا يروي تعطشه الكبير للمعرفة في قسم التحرير العلمي.

تخطي إلى الجزء التالي موضوعات من ألكسندر فرويند

موضوعات من ألكسندر فرويند

صورة رمزية لمتبرع بالدم

الدم الاصطناعي والتطبيب عن بُعد..بدائل لخصاص مستمر؟

الدم الاصطناعي والتطبيب عن بُعد..بدائل لخصاص مستمر؟

في ظل عدم كفاية الدم المتبرع به، وندرة بعض الفصائل، تُعلّق الآمال على التبرع عن طريق التطبيب عن بُعد والدم من المختبر.
علوم٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤
طائر من فصيلة Honeycreeperثنائي الجنس

طائر خنثى نادر، نصفه أنثى ونصفه ذكر

طائر خنثى نادر، نصفه أنثى ونصفه ذكر

اكتشف أحد علماء الطيور الهواة طائر ثنائي الجنس في كولومبيا. فماهي التفسيرات العلمية لهذه الظاهرة النادرة؟
علوم٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣
كلام بين سيدتين واحدة تصرخ

لماذا تكون أصوات سكان بعض المناطق مرتفعة؟

لماذا تكون أصوات سكان بعض المناطق مرتفعة؟

لدى سفرك إلى إيطاليا أو البلاد لعربية مكن ملاحظة أن حديث الناس مع بعضهم يكون عاليا مقارنة بدول مثل النرويج أو ألمانيا.
ثقافة١٦ ديسمبر ٢٠٢٣
موقع "جونونج بادانج" في إندونيسيا

جدل حاد حول أقدم هرم في العالم.. فما القصة؟

جدل حاد حول أقدم هرم في العالم.. فما القصة؟

هل نشأت الهياكل الضخمة للموقع الشهير "جونونج بادانج" في إندونيسيا بفعل العوامل الطبيعية أم أنها بنيت من قبل حضارة قديمة؟
علوم٩ ديسمبر ٢٠٢٣
الانتقال إلى الصفحة الرئيسية