ألكسندر فرويند

الدهشة، والفهم، والشرح - تلك هي القوة الدافعة لألكسندر فرويند. وبعد دراسة العلوم السياسية وتاريخ الفن والدراسات اليابانية ومقارنة الأديان، سافر كثيرًا عبر آسيا.

وفي اليابان وكوريا، تعلم بشكل خاص تقدير التعايش الباعث للإلهام بين التقاليد والحداثة. بعد سنوات من التدريب الصحفي في إذاعة فيستد ويتشر روندفونك Westdeutscher Rundfunk وإذاعة كي بي أس KBS الكورية الجنوبية، عمل في DW في أقسام تحريرية مختلفة للإذاعة والتلفزيون والأونلاين، بما في ذلك رئاسة قسم آسيا لعدة سنوات. وهو حاليًا يروي تعطشه الكبير للمعرفة في قسم التحرير العلمي.