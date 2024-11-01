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صورة من: Privat

ألكسندر غورلاخ

ألكسندر غورلاخ أستاذ فخري للأخلاقيات في جامعة لوفانا بلونيبورغ الألمانية وزميل أقدم في مجلس كارنيغي لأخلاقيات الشؤون الدولية بنيويورك. ويعمل اللغوي واللاهوتي الحاصل على درجة الدكتوراه حاليا على مشروع حول "الكوزموبوليتانية الرقمية" في معهد الإنترنت بجامعة أكسفورد وكلية الآداب بجامعة نيويورك. والسؤال هو ما إذا كانت التكنولوجيات الجديدة قادرة على تقديم مساهمة حاسمة في تعزيز القيم الديمقراطية ودرء تهديد الاستبداد.

كان ألكسندر غورلاخ زميلا وباحثا زائرا في جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية وجامعة كامبريدج بإنجلترا. وبعد إقامته في تايوان وهونغ كونغ، ركز على صعود الصين وما يعنيه ذلك بالنسبة للديمقراطيات في شرق آسيا على وجه الخصوص. وقد نشر مؤخرا الكتب التالية: "حالة تأهب حمراء: لماذا تؤدي سياسة الصين الخارجية العدوانية في غرب المحيط الهادئ إلى حرب عالمية" و"هونغ كونغ: لماذا سيتم تحديد مستقبل العالم الحر في الصين" و"الديمقراطية - 100 صفحة" و"الإنسان العاطفي: عن كبش الفداء والشعبويين وإنقاذ الديمقراطية".

 

من عام 2009 إلى 2015، كان ألكسندر غورلاخ هو الناشر ورئيس تحرير ومؤسس مجلة The European. وهو اليوم كاتب عمود ومؤلف في وسائل إعلام مختلفة مثل صحيفة نويه تسوريشر تسايتونغ وصحيفة نيويورك تايمز. يعيش في نيويورك وبرلين.

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موضوعات من ألكسندر غورلاخ

الرئيس الصيني شي جين بينغ رفقة دونالد ترامب

وجهة نظر: الرئيس ترامب والمخاوف التي يثيرها في بكين

وجهة نظر: الرئيس ترامب والمخاوف التي يثيرها في بكين

لا تبدو بكين مهتمة جدا بمن يجلس في البيت الأبيض. غير أن ترامب يثير الكثير من المخاوف في بكين حسب رأي ألكسندر كورلاخ.
سياسة٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤
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