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von Nahmen Alexandra Kommentarbild App

ألكسندرا فون نامين

مراسلة ذو خبرة تركز على العلاقات عبر الأطلسي والسياسة الأمنية ومكافحة الإرهاب وحلف شمال الأطلسي

بعد سنوات من تقديم التقارير من روسيا والولايات المتحدة ومناطق الأزمات المختلفة حول العالم، تترأس ألكسندرا فون نامين الآن مكتب DW في بروكسل.

ألكسندرا فون نامين هي واحدة من مراسلي DW الأكثر خبرة. حين ترأست مكتب موسكو، قامت بتغطية أخبار روسيا وسياسات الرئيس بوتين لمدة خمس سنوات. قدمت تقارير من مناطق الأزمات الأكثر خطورة في أوروبا وخارجها، حول الحرب في جورجيا، والتطهير العرقي في قيرغيزستان، ومهمة الناتو في أفغانستان، والحرب ضد ما يسمى بـ "تنظيم الدولة الإسلامية في العراق".

وخلال رئاسة دونالد ترامب، عملت كمراسلة لـ DW في واشنطن، مع التركيز على العلاقات عبر الأطلسي والتعاون الأمني. وهي الآن تقدم تقارير عن مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي مع اهتمام خاص بقضايا السياسة الأمنية ومكافحة الإرهاب.

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