ألكسندرا بوب.. واجهة وسفيرة الكرة النسائية في ألمانيا

أصبحت ألكسندرا بوب قائدة المنتخب الألماني واجهة وسفيرة للكرة النسائية في البلاد، وتأمل أن تقود بلادها للنجاح في رابع مشاركة لها في كأس العالم للسيدات.
وقالت بوب (32 عاما) إن اللقب الثالث في المونديال بعد إنجاز 2003 و2007 هو هدف منتخب ألمانيا خلال نهائيات كأس العالم التي تنطلق بعد أيام في، لكنها أكدت أيضا أن فريقها يتطلع لتقديم كرة ممتعة.
ويبدأ منتخب ألمانيا مشواره في المونديال بملاقاة المغرب بعد أسبوع قبل أن يواجه كولومبيا وكوريا الجنوبية.
وتعيش بوب مهاجمة فولفسبورغ فترة جيدة بمسيرتها مقارنة بالعام الماضي عندما لحقت بالكاد ببطولة يورو 2022 عقب تعرضها لإصابة قوية في الركبة، قبل أن تحرز ستة أهداف لكنها غابت عن المباراة النهائية التي خسرتها ألمانيا أمام إنجلترا بفعل الإصابة.
وتحمل بوب شارة قيادة المنتخب الألماني كما أنها تشارك مع مجموعة تضم ست عضوات بارزات في مناقشة المسائل المهمة مثل ارتداء لاعبات الفريق شارات قوس قزح.
وقالت بوب "بمجرد أن يكون لدينا نتائج واضحة بشأن المواضيع المطروحة، نقدمها للفريق".
وأكدت المدربة مارتينا فوس تيكلنبرغ أنه لا توجد أي ضغينة في الفريق الفائز بالميدالية الذهبية بأولمبياد ريو دي جانيرو 2016، مشيرة إلى أن بوب صاحبة الـ128 مباراة دولية تحظى بكثير من الاهتمام.
ع.ج.م/ ا.ح (د ب أ)
-
أبرز اللاعبات في كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا
ألكسندرا بوب، المانيا
خلال بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم للسيدات 2021 بانجلترا قادت "بوبي" المنتخب الألماني إلى النهائي ضد إنجلترا وأثارت موجة إعجاب وفرح في المانيا. وحتى خلال بطولة العالم في استراليا ونيوزيلندا تقود مهاجمة فريق فولفسبورغ المنتخب الألماني.
-
أبرز اللاعبات في كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا
أليكسيا بوتياس، اسبانيا
اللاعبة البالغة من العمر 29 عاما فازت لتوها بدوري الأبطال مع برشلونة ضد ألكس بوب وفولفسبورغ. وفازت في 2021 و 2022 بالكرة الذهبية كلاعبة السنة. ويضاف إلى هذا التتويج الفوز بالدوري ست مرات وبالكأس الإسبانية ثمان مرات والفوز بدوري الأبطال مرتين مع برشلونة. ومايزال ينقصها لقب مع المنتخب الاسباني.
-
أبرز اللاعبات في كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا
أسيسات أوشوالا، نيجيريا
نجمة كرة القدم الافريقية وكذلك الفائزة بدوري الأبطال مع برشلونة (كأول لاعبة أفريقية تفوز باللقب). في 2014 كانت وصيفة كأس العالم تحت 20 عاما، وفي الختام لأول مرة لاعبة السنة في افريقيا وكذلك في أعوام 2016 و 2017 و2019 و 2022. وخلال مشاركتها الأولى في كأس العام للسيدات مع نيجيريا في 2015 بكندا انتهى بها المطاف حتى الدور الأول.
-
أبرز اللاعبات في كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا
مارتا، البرازيل
مارتا "الأبدية" تسافر في سن 37 عاما للمشاركة للمرة السادسة والأخيرة وهي فرصتها الأخيرة لانتزاع اللقب العالمي مع منتخب بلادها. وكانت مارتا توشك على الفوز باللقب العالمي خلال مشاركتها في عام 2007 . لكن الهدف الذهبي للمنتخب الألماني منع فوز البرازيل. وبعدها فشلت مارتا والبرازيل مرة في ربع النهائي (2011) ومرتين في ثمن النهائي (2015 و 2019).
-
أبرز اللاعبات في كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا
أليكس مورغان، الولايات المتحدة الأمريكية
نجمة المنتخب الأمريكي تسافر مع منتخبها للدفاع عن اللقب. في 2019 خلال كأس العالم بفرنسا كانت مورغان، واحدة من بين ست لاعبات شاركن في ثلاث نهائيات لكأس العالم والأمريكيات شكلن الفريق المتألق ودافعن عن لقب البطولة لعام 2015.
-
أبرز اللاعبات في كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا
بيرنيل هاردير، الدنمارك
تعد من بين أفضل اللاعبات في العالم وظلت حتى 2022 أغلى لاعبة في سوق الانتقالات. ستنتقل من فريق تشيلسي إلى بايرن ميونيخ. حظوظ المنتخب الدنماركي محدودة في كأس العالم القادمة.
-
أبرز اللاعبات في كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا
أدا هيغربيرغ، النرويج
منذ 2014 تلعب اللاعبة البالغة من العمر 27 عاما في صفوف أولمبيك ليون وفازت هناك ست مرات بلقب دوري الأبطال. وتمكنت الفائزة الأولى بالكرة الذهبية (2018) من الوصول مع النرويج إلى النهائي: نهائي بطولة الأمم الأوروبية في 2013 خسرت النرويج أمام المانيا بهدف لصفر.
-
أبرز اللاعبات في كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا
ماري فولير، أستراليا
اللاعبة البالغة من العمر 20 عاما تلعب منذ 2022 في صفوف مانشيستر سيتي وهي أمل الدفاع لدى البلد المستضيف أستراليا. وهذه المنافسة في الوطن الأم هي ثاني مشاركة لها في نهائي كأس العالم رغم صغر سنها. وبعد مشوارها الأول لصالح "ماتيلداس" 2018 كانت فولير في المنافسة التي استضافتها فرنسا في 2019 أصغر لاعبة. في ثمن النهائي ضد النرويج انتهت مسيرة الفريق الأسترالي.
-
أبرز اللاعبات في كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا
كيرا وولش، إنجلترا
في 2022 عوضت وولش بانتقالها من مانشيستر سيتي إلى برشلونة بيرنيل هاردير كأغلى لاعبة في العالم (بلغ سعر الانتقال بين 400.000 و 500.000 يورو) وفازت مع إنجلترا بأول لقب في الأمم الأوروبية. وفي النهائي ضد المانيا تم تتويج وولش كأحسن لاعبة.
-
أبرز اللاعبات في كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا
ساكي كوماغاي، اليابان
اللاعبة البالغة من العمر 32 عاما هي قائدة فريق بايرن ميونيخ ولاعبة أساسية في محاولة اليابان لانتزاع ثاني لقب عالمي بعد 2011. ولاعبة الدفاع التي بدأت مشوارها الكروي في 2008 في صفوف المنتخب الياباني شاركت في الفوز باللقب في 2011 بألمانيا وأربع سنوات لاحقا شاركت في النهائي.