ألكسندرا بوب.. واجهة وسفيرة الكرة النسائية في ألمانيا

أصبحت ألكسندرا بوب قائدة المنتخب الألماني واجهة وسفيرة للكرة النسائية في البلاد، وتأمل أن تقود بلادها للنجاح في رابع مشاركة لها في كأس العالم للسيدات.

وقالت بوب (32 عاما) إن اللقب الثالث في المونديال بعد إنجاز 2003 و2007 هو هدف منتخب ألمانيا خلال نهائيات كأس العالم التي تنطلق بعد أيام في، لكنها أكدت أيضا أن فريقها يتطلع لتقديم كرة ممتعة.

ويبدأ منتخب ألمانيا مشواره في المونديال بملاقاة المغرب بعد أسبوع قبل أن يواجه كولومبيا وكوريا الجنوبية.

وتعيش بوب مهاجمة فولفسبورغ فترة جيدة بمسيرتها مقارنة بالعام الماضي عندما لحقت بالكاد ببطولة يورو 2022 عقب تعرضها لإصابة قوية في الركبة، قبل أن تحرز ستة أهداف لكنها غابت عن المباراة النهائية التي خسرتها ألمانيا أمام إنجلترا بفعل الإصابة.

وتحمل بوب شارة قيادة المنتخب الألماني كما أنها تشارك مع مجموعة تضم ست عضوات بارزات في مناقشة المسائل المهمة مثل ارتداء لاعبات الفريق شارات قوس قزح.

وقالت بوب "بمجرد أن يكون لدينا نتائج واضحة بشأن المواضيع المطروحة، نقدمها للفريق".

وأكدت المدربة مارتينا فوس تيكلنبرغ أنه لا توجد أي ضغينة في الفريق الفائز بالميدالية الذهبية بأولمبياد ريو دي جانيرو 2016، مشيرة إلى أن بوب صاحبة الـ128 مباراة دولية تحظى بكثير من الاهتمام.

ع.ج.م/ ا.ح (د ب أ)