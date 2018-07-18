ألفيس يحمي نيمار من سهام الانتقاد

دافع الدولي البرازيلي داني ألفيس، عن مواطنه نيمار دا سيلفا ضد الانتقادات المُوجهة له، بسبب ادعاء الإصابة فوق المستطيل الأخضر، ووصف ألفيس الأشخاص الذين ينتقدون نجم فريق باريس سان جيرمان نيمار بـ"الضعف".

ونقل موقع صحيفة "آس" الإسبانية عن داني ألفيس قوله: "أعتقد أن كل شيء يقوم به نيمار يتحول إلى أخبار، فإذا كان عاطفيا فإنهم ينتقدونه، وإذا ما صبغ شعره بلون مختلف ينتقدونه أيضا"، وأضاف ألفيس، الذي غاب عن كأس العالم بسبب الإصابة "أريد أن أرى هؤلاء الأشخاص في مكان نيمار. يجب أن نركز على الأشياء التي تجعلنا ناضجين، والتي تساعدنا على أن نصبح رجالا بحق". وأردف: "باقي الأمور هي فقط أشياء سخيفة".

وتابع النجم البرازيلي: "أتمنى من كل شخص يتحدث عن نيمار أن يفعل الأشياء التي يقوم بها". وأضاف مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي "النقد هو سلاح الضعفاء، وأعتقد أننا نسعى إلى تقديم أفضل ما لدينا خدمة للفريق وزملائنا". وأردف قائلا :"أولئك الذين يعرفون نيمار يعرفون جودته الكروية ومدى أهميته".

هذا وكان نيمار دا سيلفا (26 عاما)، قد تعرض إلى انتقادات لاذعة في كأس العالم، التي احتضنتها روسيا، إذ اتُهم بادعاء الإصابة في أكثر من مرة، فيما نفى صاحب أعلى صفقة كروية في عالم الساحرة المستديرة (222 مليون يورو) كل هذه التهم.

الجدير ذكره، أن نيمار وضع مؤخرا حدا لمسلسل شائعات انتقاله إلى فريق ريال مدريد، إذ أكد النجم البرازيلي استمراره مع فريق باريس سان جيرمان، ورغبته في تحقيق الكثير من الألقاب مع نادي العاصمة الفرنسية.