ألفا ديا: عارض أزياء يحارب العنصرية

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يعتبر ألفا ديا أنجح عارض الأزياء في ألمانيا. غالباً ما يعاني الألماني من أصول سنغالية من التمييز سواء في الحياة اليومية أو في مجال الأزياء والموضة، ويسعى إلى تحطيم الأحكام المسبقة.
وجدت لجنة رسمية أن المسلمين في ولاية برلين يتعرضون للتمييز في مؤسسات الدولة، وقدمت اللجنة عدداً من التوصيات، بما في ذلك إلغاء "قانون الحياد" في الولاية.
في السنوات الأخيرة، يواجه العديد من طالبي اللجوء والمهاجرين مواقف عنصرية قد تنعكس في الحياة اليومية، كالهجوم الذي وقع على مركز إيواء للاجئين في مدينة لايبزيغ في ولاية ساكسونيا قبل أيام. فما سبب تصاعد كراهية الأجانب هناك؟
فئة معينة في المجتمع العراقي تشكو من "التمييز والعنصرية" وإهمال حقوقها حتى على مستوى المناصب في الدولة. يبلغ عدد أفرادها نحو نصف مليون مواطن، يشكون من معاملتهم كمواطنين من "الدرجة الثانية". DW عربية التقت بعضهم.
يشعر أناس من ذوي البشرة السوداء بالتمييز ضدهم. وتبدو العنصرية بالنسبة للكثيرين تجربة يومية وفقا لاستطلاع رأي بهذا الخصوص. أما أشكال التمييز فلا تقتصر على التحرش والاتهام بتعاطي المخدرات، بل تتجاوز ذلك إلى أشكال أخرى.
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