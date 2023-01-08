 ألفا ديا: عارض أزياء يحارب العنصرية | يوروماكس | DW | 08.01.2023

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يوروماكس

ألفا ديا: عارض أزياء يحارب العنصرية

يعتبر ألفا ديا أنجح عارض الأزياء في ألمانيا. غالباً ما يعاني الألماني من أصول سنغالية من التمييز سواء في الحياة اليومية أو في مجال الأزياء والموضة، ويسعى إلى تحطيم الأحكام المسبقة.

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