ألفا ديا: عارض أزياء يحارب العنصرية

هجمات عنصرية في مدن شرق ألمانيا...هل تدفع لاجئين للفرار منها؟

في السنوات الأخيرة، يواجه العديد من طالبي اللجوء والمهاجرين مواقف عنصرية قد تنعكس في الحياة اليومية، كالهجوم الذي وقع على مركز إيواء للاجئين في مدينة لايبزيغ في ولاية ساكسونيا قبل أيام. فما سبب تصاعد كراهية الأجانب هناك؟