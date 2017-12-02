ألغاز التاريخ يحلها برنامج كمبيوتر جديد

ذكر فريق تقني من معهد إسرائيل للتقنية وجامعة حيفا في مقدمة بحث عن برنامج إلكتروني جديد إن "حل الألغاز يعتبر مشكلة مثيرة للاهتمام منذ سنوات طويلة، وهناك تطبيقات عديدة لحل الرموز والألغاز مثل الوثائق التاريخية الممزقة، وتحليل، ومعالجة الصور والعلوم الحيوية والأثرية". وقرر الباحثون في المعهد والجامعة التركيز على حل الألغاز في مجال الآثار، حيث أنه عند اكتشاف قطعة أثرية ما، تكون هذه القطعة ممزقة أو مقسمة إلى عدة قطع، ويقضي علماء الآثار فترات طويلة في محاولة تجميع هذه القطع معاً حتى يمكنهم دراستها. وتستطيع برامج الكمبيوتر تبسيط المشكلة إلى حد كبير وتقليل الزمن الذي تستغرقه هذه العملية عن طريق إجراء عملية فك الرموز والألغاز بشكل آلي.

وأورد موقع "فيز دوت أورج" المتخصص في الأبحاث العلمية جزءاً من البحث، جاء فيه: "نحن نركز على علوم الآثار، ليس فقط لأن التراث الثقافي قد تم الاعتراف به على مستوى العالم باعتباره هدفاً مهماً، بل أيضا لأنّ البحث في مجال الآثار يوضح حدود إمكانيات تقنيات الحاسب في مجال فك الرموز وكشف الألغاز".

ويستطيع البرنامج الجديد معالجة ثلاثة عناصر أساسية في الكشف عن ألغاز القطع الأثرية غير المكتملة تتعلق بتآكل القطعة واختفاء ألوانها وعدم اكتمالها، حيث كثيراً ما يؤدي التآكل إلى حدوث فجوات في القطعة الأثرية مما يجعل من الصعب فهم فحواها.

م.م/ ف.ي (د ب أ)