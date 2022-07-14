ألسنة اللهب تهدد الغابات القديمة في البرتغال وسط موجة حر ثالثة

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مئات رجال الإطفاء يكافحون حرائق الغابات في البرتغال المشتعلة منذ أيام. فيما تكافح شبه جزيرة أيبيريا موجة حر ثالثة هذا العام، مع ارتفاعات حرارة تجاوزت 40 درجة مئوية عبر البرتغال واسبانيا.
وسط موجة حر مستمرة في جنوب غرب القارة، عانت أوروبا من طقس شديد التقلب في مطلع الأسبوع، بسبب الأمطار الغزيرة التي جلبت فيضانات وعمليات إجلاء في عدة دول، في حين استمرت الحرائق في اجتياح مناطق في إسبانيا والبرتغال.
تعاني أوروبا من طقس شديد التقلب بشكل غير مسبوق بسبب الأمطار الغزيرة التي جلبت فيضانات وعمليات إجلاء في سلوفينيا والنمسا وبولندا وكرواتيا، في حين استمرت الحرائق في اجتياح إسبانيا والبرتغال وسط موجة حر مستمرة.
تشهد مناطق مختلفة من العالم موجات حر متتالية، وهو ما يدل على تفاقم الظروف القصوى بسبب الاحترار المناخي. كما تساهم ظاهرة إلنينيو الجوية الدورية التي عادة ما تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية، أيضا في تفاقم الوضع.
تسببت حرائق الغابات التي اجتاحت جنوب أوروبا في أضرار اقتصادية فادحة، ما تأثير ذلك على قطاع السياحة الحيوي؟ وما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتفادي تضرر قطاع السياحة جراء حرائق الغابات وموجات الحر الشديد؟
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