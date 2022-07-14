 ألسنة اللهب تهدد الغابات القديمة في البرتغال وسط موجة حر ثالثة | DW الأخبار | DW | 09.08.2023

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DW الأخبار

ألسنة اللهب تهدد الغابات القديمة في البرتغال وسط موجة حر ثالثة

مئات رجال الإطفاء يكافحون حرائق الغابات في البرتغال المشتعلة منذ أيام. فيما تكافح شبه جزيرة أيبيريا موجة حر ثالثة هذا العام، مع ارتفاعات حرارة تجاوزت 40 درجة مئوية عبر البرتغال واسبانيا.

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