ألسنة اللهب تهدد الغابات القديمة في البرتغال وسط موجة حر ثالثة

فيضانات وحرائق - موجة طقس شديدة التقلب تضرب أوروبا

وسط موجة حر مستمرة في جنوب غرب القارة، عانت أوروبا من طقس شديد التقلب في مطلع الأسبوع، بسبب الأمطار الغزيرة التي جلبت فيضانات وعمليات إجلاء في عدة دول، في حين استمرت الحرائق في اجتياح مناطق في إسبانيا والبرتغال.