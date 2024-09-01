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صورة من: Lewis Sanders

ألستر وولش

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موضوعات من ألستر وولش

فيضانات في البرازيل

كيف أدى تغيّر المناخ إلى تطرّف الطقس عبر العالم؟

كيف أدى تغيّر المناخ إلى تطرّف الطقس عبر العالم؟

الطقس القاسي أو المتطرف أضحى سمة واضحة في العالم حاليا. مناطق كثيرة تعاني من ظواهر مناخية قاسية أدت لخسائر في الأرواح.
طبيعة وبيئة٩ سبتمبر ٢٠٢٤
تستهلك ألمانيا مواردها الطبيعية المتجددة بشكل كبير

ألمانيا تستنفد مواردها الطبيعية المتجددة - ما الحل؟

ألمانيا تستنفد مواردها الطبيعية المتجددة - ما الحل؟

إذا استهلك سكان العالم الموارد الطبيعية المتجددة بنفس معدل الشعب الألماني، فسوف يحتاج البشر ثلاثة أضعاف الموارد.
اقتصاد٩ مايو ٢٠٢٤
طيور فلامينغو

كيف يهدّد البشر والتغير المناخي الكائنات المهاجرة؟

كيف يهدّد البشر والتغير المناخي الكائنات المهاجرة؟

هجرة الكائنات واحدة من أكبر الظواهر الطبيعية إثارة للاهتمام، إذ يمكن لها أن تهاجر لأكثر من 20 آلاف كيلومتر في موسم واحد.
طبيعة وبيئة١٢ فبراير ٢٠٢٤
تعتمد دول الخليج بشكل رئيسي منذ عقود على الإيرادات النفطية

كيف تستعد دول الخليج للتداعيات الدراماتيكية لتغير المناخ؟

كيف تستعد دول الخليج للتداعيات الدراماتيكية لتغير المناخ؟

تحرز دول الخليج العربية تقدما في مسار الطاقة المتجددة، فالخطر المحدق بها هو تداعيات التغير المناخي عليها بشكل دراماتيكي.
اقتصاد٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣
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