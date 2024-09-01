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التغيرات المناخية
صورة من: Lewis Sanders
ألستر وولش
تخطي إلى الجزء التالي موضوعات من ألستر وولش
موضوعات من ألستر وولش
كيف أدى تغيّر المناخ إلى تطرّف الطقس عبر العالم؟
كيف أدى تغيّر المناخ إلى تطرّف الطقس عبر العالم؟
الطقس القاسي أو المتطرف أضحى سمة واضحة في العالم حاليا. مناطق كثيرة تعاني من ظواهر مناخية قاسية أدت لخسائر في الأرواح.
طبيعة وبيئة
2024/9/9
٩ سبتمبر ٢٠٢٤
ألمانيا تستنفد مواردها الطبيعية المتجددة - ما الحل؟
ألمانيا تستنفد مواردها الطبيعية المتجددة - ما الحل؟
إذا استهلك سكان العالم الموارد الطبيعية المتجددة بنفس معدل الشعب الألماني، فسوف يحتاج البشر ثلاثة أضعاف الموارد.
اقتصاد
2024/5/9
٩ مايو ٢٠٢٤
كيف يهدّد البشر والتغير المناخي الكائنات المهاجرة؟
كيف يهدّد البشر والتغير المناخي الكائنات المهاجرة؟
هجرة الكائنات واحدة من أكبر الظواهر الطبيعية إثارة للاهتمام، إذ يمكن لها أن تهاجر لأكثر من 20 آلاف كيلومتر في موسم واحد.
طبيعة وبيئة
2024/2/12
١٢ فبراير ٢٠٢٤
كيف تستعد دول الخليج للتداعيات الدراماتيكية لتغير المناخ؟
كيف تستعد دول الخليج للتداعيات الدراماتيكية لتغير المناخ؟
تحرز دول الخليج العربية تقدما في مسار الطاقة المتجددة، فالخطر المحدق بها هو تداعيات التغير المناخي عليها بشكل دراماتيكي.
اقتصاد
2023/11/27
٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣
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