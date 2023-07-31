ألزهايمر والذكاء الاصطناعي

دراسة جديدة تكشف سبب ارتفاع نسب الإصابة بالزهايمر بين النساء

أفادت دراسة حديثة أن بعض الجينات تلعب دوراً حيوياً في تطور الإصابة بمرض الزهايمر وخصوصاً لدى النساء، في اكتشاف قد يكون أحد أقوى الأمثلة على ارتباط بعض الجينيات بالإصابة بمرض الزهايمر.