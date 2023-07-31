 ألزهايمر والذكاء الاصطناعي | كليك | DW | 08.08.2023

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كليك

ألزهايمر والذكاء الاصطناعي

من أجل علاج ألزهايمر لا بد من التعرف على أعراضه مبكراً. باحثون أمريكيون تمكنوا عبر الذكاء الاصطناعي من التعرف عبر الصور على الميل الجيني للإصابة بمرض ألزهايمر.

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26.04.2019, Hessen, Rüsselsheim: LLUSTRATION - Ein Mann tippt auf der beleuchteten Tastatur eines Laptops, auf dem Bildschirm ist ein Hackerprogramm geöffnet. Foto: Silas Stein/

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