ألزهايمر والذكاء الاصطناعي

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من أجل علاج ألزهايمر لا بد من التعرف على أعراضه مبكراً. باحثون أمريكيون تمكنوا عبر الذكاء الاصطناعي من التعرف عبر الصور على الميل الجيني للإصابة بمرض ألزهايمر.
يقول خبراء في الأمن الغذائي إنه يتعين علينا إيجاد نباتات تنتج محاصيل عالية الإنتاجية ومقاومة للتغيرات المناخية لتلبية احتياجات السكان في أنحاء العالم. فأي دور يمكن أن يلعبه تحرير الجينوم والذكاء الاصطناعي في هذا السياق؟
يستخدم عقار الفياغرا للمساعدة في التخلص من الضعف الانتصاب وارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي ، والذي يشير إلى ارتفاع ضغط الدم في الرئتين، لكن باحثين أخذوا العقار في اتجاه آخر قد يمثل باب أمل لمرضى الزهايمر حول العالم.
في نتيجة يتوقع أن تساعد كثيرا في التعرف مبكرا على مرض مزمن يعاني منه ملايين الناس حول العالم ويحول حياتهم إلى جحيم، وجدت دراسة أن حدقة العين قادرة على التشخيص المبكر لمرض الزهايمر. فكيف ذلك يا ترى؟
أفادت دراسة حديثة أن بعض الجينات تلعب دوراً حيوياً في تطور الإصابة بمرض الزهايمر وخصوصاً لدى النساء، في اكتشاف قد يكون أحد أقوى الأمثلة على ارتباط بعض الجينيات بالإصابة بمرض الزهايمر.
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