ألبان يحلمون بانضمام بلادهم للاتحاد الأوروبي

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يعلق عدد كبير من الألبان آمالا كبيرة على انضمام بلادهم إلى الاتحاد الأوربيين بين التفاؤل والتشاؤم اختلفت آراء الشارع الألباني،
في مقابلة مع DW، علّق الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير على الاحتجاجات الأخيرة في الصين، وآخر تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا، مؤكدا أنه لا يتفق مع مساعي هدنة محتملة في الوقت الراهن. فما هي أسباب موقف شتاينماير؟
أفادت بيانات وزارة الداخلية الألمانية أن السلطات الألمانية قامت بترحيل 9567 شخصاً إلى خارج البلاد خلال الفترة من كانون الثاني/يناير حتى أيلول/سبتمبر هذا العام، وأن عمليات الترحيل كانت موجهة بشكل أساسي إلى دول البلقان.
يبحث وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في بوخارست موقف الحلف تجاه الصين التي يتم توصيفها كتحد للأمن القومي وقيم الدول الأعضاء في الحلف. ويبحث الاجتماع كذلك تداعيات حرب أوكرانيا على الدول المجاورة لروسيا.
مع تزايد التوتر بين روسيا والغرب وطول أمد الحرب الروسية في أوكرانيا، ازداد الحديث عن دور حلف الناتو. التقرير التالي يسلط الضوء على توقيت تأسيس الحلف وأعضائه، قديما وحديثا، والهدف من وجوده.
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