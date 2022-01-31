 ألبانيا طريق المهاجرين للعبورإلى الاستقرار | DW الأخبار | DW | 31.01.2022

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ألبانيا طريق المهاجرين للعبورإلى الاستقرار

الاف اللاجئين الأفغان ينتظرون تحديد مصيرهم في ألبانيا

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