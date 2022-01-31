ألبانيا طريق المهاجرين للعبورإلى الاستقرار

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
الاف اللاجئين الأفغان ينتظرون تحديد مصيرهم في ألبانيا
مياه تسري تحت جسور العلاقات الألمانية المغربية والفرنسية الجزائرية، ماذا يعني تزامنها؟ وهل تحمل مؤشرات على رؤية جديدة في العلاقات الأوروبية المغاربية توقف مسلسل الأزمات والمخاطر التي تهدد أوروبا وجوارها الجنوبي؟
القوميون الصرب، يثيرون نزاعات في دولة البوسنة والهرسك المتعددة القوميات والأديان. وهؤلاء يتلقون الدعم من روسيا واليمين المتطرف ومناهضي الإسلام في دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يثير المخاوف من انفجار الوضع ونشوب نزاع مسلح.
يزداد عدد المهاجرين الذين يحاول العبور من اليونان إلى ألبانيا ومنها إلى أوروبا الغربية. ويتحدث بعضهم عن إجراءات غير قانونية لردهم وإعادتهم للجانب اليوناني من الحدود بمشاركة وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتيكس".
تمثل التظاهرات التي تشهدها الولايات المتحدة، صدمة للعديد من العرب المقيمين هناك. فهل تبقى أمريكا وجهة العرب الهاربين من الشرق الأوسط أم أنها سيتحولون إلى أوروبا. مهاجر نيوز يحاور حول ذلك عربا يعيشون في أمريكا ألمانيا.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول