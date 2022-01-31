ألبانيا طريق المهاجرين للعبورإلى الاستقرار

هل تشارك فرونتكس في صد وترحيل المهاجرين خارج حدود الاتحاد الأوروبي؟

يزداد عدد المهاجرين الذين يحاول العبور من اليونان إلى ألبانيا ومنها إلى أوروبا الغربية. ويتحدث بعضهم عن إجراءات غير قانونية لردهم وإعادتهم للجانب اليوناني من الحدود بمشاركة وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتيكس".