 ألبانيا: أفغان ينتظرون حق اللجوء | مراسلون حول العالم | DW | 06.03.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مراسلون حول العالم

ألبانيا: أفغان ينتظرون حق اللجوء

ينتظر في ألبانيا أكثر من ألف لاجئ أفغاني تصريح الدخول للولايات المتحدة الأمريكية، لكن بعد أن كانت ألبانيا بالنسبة لهم مجرد محطة يبدو أنهم سيبقون فيها وأن حلمهم الأمريكي يتلاشى.

مشاهدة الفيديو 02:42

المزيد من المركز الإعلامي

عائلة أفغانية كانت في خضم معترك الحياة السياسية تصل إلى ألمانيا بعدما هربت من أفغانستان إثر سيطرة طالبان على الحكم.

عائلة سياسية أفغانية سابقة تصل إلى ألمانيا 04.01.2022

استمرار حركة اللجوء من أفغانستان

استمرار حركة اللجوء من أفغانستان 05.09.2021

أغلق إتمام انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان فصلاً من عمليات إجلاء فوضوية وخطيرة، سافر خلالها أكثر من مئة ألف أفغاني.

جسر كابول الجوي أخذ البعض إلى بر الأمان ولكنه ترك كثيرين في معاناة 31.08.2021

رعب، ذعر، شعور بالذنب أحاسيس ومواقف عايشها من تم إجلاؤهم من مطار كابول

رحلات الإجلاء الجوية من أفغانستان: رعب وشعور بالذنب 20.08.2021

المزيد مراسلون حول العالم

مخاوف أوروبية من الغزو الروسي لأوكرانيا

مراسلون حول العالم - مخاوف أوروبية من الغزو الروسي لأوكرانيا 06.03.2022

نيجيريا: السود في الصور الطبية

نيجيريا: السود في الصور الطبية 06.03.2022

Titel: Ethiopia's Tigray conflict: Rape as a weapon of war Ort: Amhara region of Ethiopia Schlagwörter: Ethiopia, Tigray, civil war, rape Sendung: News Sendedatum: 21.02.2022 Rechte: DW

إثيوبيا: الاغتصاب في الحرب الأهلية 06.03.2022

DW Fokus | Estland Militärübungen

إستونيا: التدرب على المواجهة 06.03.2022

اقرأ أيضا

Migranten sitzen auf der Bahnhofstreppe am Kölner Hauptbahnhof. Köln, 24.07.2018

ألمانيا تسجل أكبر عدد من طلبات اللجوء منذ 2017 12.01.2022

أظهرت بيانات حديثة للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أن ألمانيا تلقت العام الماضي أكبر عدد من طلبات اللجوء منذ عام 2017. فما هي الدول التي تنحدر منها أكبر مجموعة من طالبي اللجوء؟

Menschen kampieren vor der Katastrophenschutzbehörde. Etwa 2000 Binnenvertriebene haben das Dorf Allahyar in der Provinz Ghor wegen einer Dürre verlassen und suchen Hilfe bei der Regionalregierung in Herat. +++ dpa-Bildfunk +++

الأمم المتحدة: نحتاج نحو 5 مليار يورو لمساعدة أفغانستان 11.01.2022

مع مطلع العام الجديد وجهت الأمم المتحدة نداءاً عاجلاً لجمع الأموال اللازمة لدعم السكان في أفغانستان، الذين يواجهون ظروفاً معيشية قاسية ومتدهورة. لكن المانحين في مأزق بين دعم المدنيين وتثبيت حكم طالبان.

Frankreich, Quercy: Aerographisches Gemälde von Christophe Marquet des afghanischen Mädchens Sharbat Gula nach dem berühmt gewordenen Foto von Steve Mc Curry in einer Ausstellung in St. Ceré | Verwendung weltweit

إجلاء فتاة غلاف "ناشيونال جيوغرافيك" الأفغانية إلى إيطاليا 26.11.2021

قالت الحكومة الإيطالية إن الفتاة الأفغانية ذات العيون الخضراء الشهيرة والتي ظهرت على غلاف "ناشيونال غيوغرافيك" عام 1985، أجليت إلى إيطاليا. وتواجه البلاد حاليا مجاعة بسبب نقص السيولة بعد استيئلاء طالبان على الحكم.

Gerichtshammer, auf einem Asylantrag und dem Grundgesetz liegend - Grundrecht auf Asyl, Bundesrepublik Deutschland | Court hammer lying on top of an application form for asylum and the German constitution - basic right of asylum, Bundesrepublik Deutschland

طلبات اللجوء في ألمانيا تعاود الارتفاع مع تراجع المخاوف من كورونا 25.12.2021

أفاد تقرير أوروبي بأن طلبات اللجوء في ألمانيا ارتفعت بحوالي الثلث في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، حيث استؤنفت الهجرة إلى أوروبا بعد تراجع عمليات الإغلاق بسبب جائحة كورونا. ألمانيا تتصدر الدول الأوروبية.