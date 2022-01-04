ألبانيا: أفغان ينتظرون حق اللجوء

ألمانيا تسجل أكبر عدد من طلبات اللجوء منذ 2017

أظهرت بيانات حديثة للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أن ألمانيا تلقت العام الماضي أكبر عدد من طلبات اللجوء منذ عام 2017. فما هي الدول التي تنحدر منها أكبر مجموعة من طالبي اللجوء؟