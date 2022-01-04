ألبانيا: أفغان ينتظرون حق اللجوء

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ينتظر في ألبانيا أكثر من ألف لاجئ أفغاني تصريح الدخول للولايات المتحدة الأمريكية، لكن بعد أن كانت ألبانيا بالنسبة لهم مجرد محطة يبدو أنهم سيبقون فيها وأن حلمهم الأمريكي يتلاشى.
أظهرت بيانات حديثة للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أن ألمانيا تلقت العام الماضي أكبر عدد من طلبات اللجوء منذ عام 2017. فما هي الدول التي تنحدر منها أكبر مجموعة من طالبي اللجوء؟
مع مطلع العام الجديد وجهت الأمم المتحدة نداءاً عاجلاً لجمع الأموال اللازمة لدعم السكان في أفغانستان، الذين يواجهون ظروفاً معيشية قاسية ومتدهورة. لكن المانحين في مأزق بين دعم المدنيين وتثبيت حكم طالبان.
قالت الحكومة الإيطالية إن الفتاة الأفغانية ذات العيون الخضراء الشهيرة والتي ظهرت على غلاف "ناشيونال غيوغرافيك" عام 1985، أجليت إلى إيطاليا. وتواجه البلاد حاليا مجاعة بسبب نقص السيولة بعد استيئلاء طالبان على الحكم.
أفاد تقرير أوروبي بأن طلبات اللجوء في ألمانيا ارتفعت بحوالي الثلث في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، حيث استؤنفت الهجرة إلى أوروبا بعد تراجع عمليات الإغلاق بسبب جائحة كورونا. ألمانيا تتصدر الدول الأوروبية.
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