أكلوا وهربوا.. الحكومة الإيطالية تسدد فاتورة مطعم لسياح "حمقى"

ربما عندما توجهت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني الأسبوع الماضي إلى ألبانيا لتمضية عطلة مع أسرتها، لم تتخيل أنها ستضطر للتدخل شخصيًا لحل أزمة تسبب في وقوعها مجموعة من السياح الإيطاليين هناك.
أعلن رئيس الوزراء الألباني إيدي راما أنه تحدث إلى ميلوني حول مجموعة من السياح الإيطاليين الذين اختفوا من دون دفع فاتورة مطعم قصدوه في مدينة بيرت التاريخية، المدرجة في قائمة اليونسكو.
وكان خبر مغادرة هؤلاء السياح الإيطاليين من دون دفع فاتورتهم قد تصدر عناوين وسائل الإعلام الألبانية، كما انتشر على نطاق واسع عبر الشبكات الاجتماعية.
وروى راما لصحيفة "لا ستامبا" الإيطالية اليومية أن ميلوني أخبرته بأنها طلبت من السفير الإيطالي في ألبانيا بحل المشكلة. وقالت ميلوني، كما جاء بتصريحات راما: "أمرت السفير بالذهاب ودفع فاتورة هؤلاء الحمقى. من فضلك أصدرِ بيانا لا يمكن أن تشوّه سمعة إيطاليا بهذه الطريقة!".
وبالفعل قامت السفارة الإيطالية في ألبانيا بسداد فاتورة المطعم، كما أوضحت في بيان صادر عنها أمس الجمعة أن قيمة الفاتورة التي لم تدفعها هذه المجموعة المؤلفة من أربعة سياح إيطاليين كانت 80 يورو.
وأكد بيان السفارة على أن الأمر جاء "بناء على توصياترئيسة الوزراء جورجيا ميلوني"، وأن "الإيطاليين يحترمون القواعد ويسددون ديونهم، ونأمل بألا يتكرر هذا النوع من الحوادث".
واعتبر وزير الزراعة الإيطالي، وصهر ميلوني، فرانشيسكو لولوبريجيدا إنها مسألة "تتعلق بالاعتزاز بالوطن". وأضاف لولوبريجيدا: "لا يمكن لقلة من المخادعين إحراج أمة من المواطنين المحترمين".
وتشهد ألبانيا ازدهارًا فيقطاع السياحة هذا الصيف، مع توافد الزوار للاستمتاع بشواطئها ذات الرمال البيضاء واستغلال الأسعار المنخفضة هناك مقارنة ببقية أوروبا.
وصرح رئيس الوزراء الألباني في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي إن ألبانيا تتوقع استقبال ما يقرب من 500 ألف زائر من إيطاليا هذا العام. ويتجنب العديد من الإيطاليين الرحلات الداخلية في بلدهم بسبب ارتفاع الأسعار، ويسافرون بدلًا من ذلك إلى الدولة الواقعة في منطقة البلقان حيث الإقامة والمنتجعات الشاطئية أرخص ثمنًا.
د.ب/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)
-
البحر والشمس والطبيعة ـ جولة في بعض أجمل شواطئ الأحلام بأوروبا
الغارف، البرتغال
مكونات صخرية غريبة وشواطئ ذهبية وخلجان جميلة ـ ألغارف Algarve أو "الغرب" من أجمل مناطق قضاء العطل في البرتغال. وبـ 3000 ساعة مشمسة في السنة تعد من المناطق المفضلة للسياحة في أوروبا. وشاطئ كاستيلو بالقرب من Albufeira يصلح للغطس والغوص.
-
البحر والشمس والطبيعة ـ جولة في بعض أجمل شواطئ الأحلام بأوروبا
صقلية، ايطاليا
أكبر جزيرة في البحر المتوسط تبقى جذابة بمدنها القديمة وأطلالها العتيقة، وهي تعتبر أيضا جنة للاستحمام. كيلومترات من الشواطئ خالية غالبا من البشر محاطة بمنحدرات صخرية مثل هنا في Eraclea Minoa. ويمكن الذهاب إلى البحر حتى في وقت متأخر من الخريف.
-
البحر والشمس والطبيعة ـ جولة في بعض أجمل شواطئ الأحلام بأوروبا
مغامرة ركوب الأمواج ـ جنوب فرنسا
Hossegor مكان محبوب لدى محبي رياضة ركوب الأمواج، فالبلدة الصغيرة الواقعة في جنوب فرسا على المحيط الأطلسي تجتذب بأمواجها التي يصل ارتفاعها حتى 3 أمتار، محبي هذه المغامرة. ومنذ السبعينات تنظم هنا منافسات دولية لركوب الأمواج.
-
البحر والشمس والطبيعة ـ جولة في بعض أجمل شواطئ الأحلام بأوروبا
كريتا ـ اليونان
كريتا هي أكبر جزيرة يونانية تعد جذابة بثقافتها القديمة والبحر النقي والشواطي المترامية الأطراف. في العمق الجنوبي الغربي يوجد خليج Elafonissi. والرمال الذهبية تعطي للشواطئ نفحة الكاريبي.
-
البحر والشمس والطبيعة ـ جولة في بعض أجمل شواطئ الأحلام بأوروبا
هيدينسيه، المانيا
جزيرة Hiddensee في بحر البلطيق هي في آن واحد منتجع طبيعي وموقع لقضاء العطلات. والسيارات محظورة فيها. ولاستكشاف الجزيرة يستخدم السياح الدراجات الهوائية والحنطور أو يمشون على الأقدام.
-
البحر والشمس والطبيعة ـ جولة في بعض أجمل شواطئ الأحلام بأوروبا
ديفون ، بريطانيا
يوصف شاطئ ديفون بالريفييرا الإنجليزية، وتيار الخليج يولد طقسا معتدلا. ويوجد الكثير من مواقع الاستجمام مثلا في Woolacombe : فالشاطئ الرملي الممتد على كيلومترات يعد مزارا في الصيف.
-
البحر والشمس والطبيعة ـ جولة في بعض أجمل شواطئ الأحلام بأوروبا
موغلا في تركيا
في شاطئ Iztuzu لا يسترخي فقط السياح على شاطئ البحر المتوسط بل تضع بعض السلحفاة هنا بيضها وفي المساء يكون الشاطئ مغلقا. وحول بلدة داليان توجد مقابر صخرية وآثار قديمة من حقبة الإمبراطورية الرومانية.
-
البحر والشمس والطبيعة ـ جولة في بعض أجمل شواطئ الأحلام بأوروبا
رومو، الدنمارك
جزيرة رومو الدنماركية (Römö) تزخر بأوسع شاطئ في أوروبا: ويجب قطع ست كيلومترات للوصول إلى الماء وبالتالي يكون من المريح استخدام السيارة للوصول إلى بحر الشمال ـ والسيارات مسموح باستخدامها في الجزيرة.
-
البحر والشمس والطبيعة ـ جولة في بعض أجمل شواطئ الأحلام بأوروبا
البحر الادرياتيكي، الجبل الأسود
الشواطئ الرملية في الجبل الأسود (مونتينيجرو) لم تعد مجهولة في عالم السياحة والسفر. والموقع المحبب هنا يتمثل في بلدة بودفا بمدينتها القديمة وقلعتها التي تستحق زيارة خلال اليوم.
-
البحر والشمس والطبيعة ـ جولة في بعض أجمل شواطئ الأحلام بأوروبا
كوريشه نيرونغ ـ ليتوانيا
تمتد شبه الجزيرة كوريشه نيرونغ (Kurische Nehrung) على طول كيلومترات على بحر البلطيق. وبالقرب من بلدة نيدن يرتفع أكبر كثيب رملي في أوروبا. " يظن المرء أنه في الصحراء"، كما كتب قبل 80 عاما الكاتب توماس مان حول منزله الصيفي في نيدن.
-
البحر والشمس والطبيعة ـ جولة في بعض أجمل شواطئ الأحلام بأوروبا
إيبيتسا، اسبانيا
في جزيرة إيبيتسا (Ibiza) يمكن الرقص طوال الليل وقضاء اليوم على البحر. وشاطئ بنيراس مثلا مشهور بغروب الشمس المثير للخواطر. إعداد: كريستين شميدت (م.م)